Nine Inch Nails und Faber spielen im Sittertobel

Bereits im November hatte das Openair St. Gallen Depeche Mode als Headliner präsentiert. Seither läuft der Vorverkauf: Mittlerweile seien bereits über 10'000 Festivalpässe verkauft worden, teilten die Organisatoren mit.

Nun wurden die Namen von weiteren 20 Bands bekanntgegeben: Am Festival-Freitag treten beispielsweise Nine Inch Nails auf. Am Sonntag stehen The Killers oder Beatsteaks im Programm.

Mehrere Schweizer Acts

Unter den engagierten Bands finden sich junge Punkgruppen wie Feine Sahne Fischfilet. Das Indie-Publikum kann sich auf Portugal. The Man freuen. Das Genre Folk vertreten das schwedische Duo First Aid Kit oder die australischen Geschwister Angus & Julia Stone. Aus der Sparte Electronica wurden Drunken Masters verpflichtet.

Wie stets erhalten auch Schweizer Bands die Möglichkeit für Auftritte vor grossem Publikum: Dieses Mal sind es The Gardener and the Tree, Hecht, Pedestrians, der St. Galler Crimer oder der Zürcher Faber, der unter der Bezeichnung Schlagerpop angekündigt wird.

