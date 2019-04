Pop-Briefing: Neue Strömungen

Das muss man hören

Wer wissen will, wie in Zeiten des Streamings potenzielle Popsuperstarschaft klingen kann, hört Billie Eilish. Die 17-Jährige hat am Freitag ihr Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» veröffentlicht. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas hat sie Songs aufgenommen, die verschiedene Popelemente – hier ein Trap-Beat, da ein sommerlich hüpfendes Piano, dort eine akustische Gitarre – zu einer Musik zusammenbauen, die bestens in die verschiedensten Playlists passt. Und natürlich: Da sind – neben ihrem Gothic-Zombie-Image – vorwärtsdenkende Songs wie «Bury a Friend», über das die «New York Times» dieses aufschlussreiche Making-of produziert hat, oder «Xanny», man sollte aber auch die Ballade «I Love You» nennen, in der alles Eigenwillige fehlt. Mal schauen, wo das hinführt.

Abseits der Grossproduktionen muss man auf Rian Treanor hinweisen. Der junge Mann aus Sheffield hat mit «Ataxia» ein Album aufgenommen, das die elektronische Musik an der Schnittstelle zwischen Club und Kunst neu zusammenbaut. Da passt es, dass Treanor sein Debüt auf dem immer herausragenden Label Planet Mu veröffentlicht hat – auch weil er den Pop nicht ganz vergisst. Zum Anfixen, sein Remix des 90er-Eurodance-Klassikers «Saturday Night»:

Darüber wird gesprochen

Leider wieder einmal über einen Toten. Denn am Sonntag wurde der Rapper Nipsey Hussle vor seinem Kleiderladen in Los Angeles erschossen. Damit verliert die Rapwelt einen, der im vergangenen Jahr nach verschiedenen Mixtapes endlich sein Debütalbum veröffentlicht hat – und eine Grammy-Nomination einheimsen konnte. «Victory Lap» hiess dieses Album, mit dem der 33-Jährige eine neue Runde einläutete. Sie wurde für Nipsey Hussle, der sich immer auch für seine Community und sein Quartier eingesetzt hat, zu seiner letzten.

Das Schweizer Fenster

Zurück in den Club gehts mit Kalabrese. Der Zürcher zählt seit seiner grossen «Rumpelzirkus»-Platte zu jenen Schweizer Musikern, die im Ausland beinahe besser und öfters wahrgenommen werden als daheim. Am Freitag erscheint nun die EP «Let Me Be Your Princess»: In den drei Tracks ist einmal mehr diese so geschmeidige wie auch immer auch recht kantige Musik zu bestaunen, die dank Cowbells und den lauernden Synthielinien immer weiter führt. Im letzten Track «Ligestütz» schaut dann auch Schauspielerin/Slam-Poetin/Musikerin Lara Stoll vorbei, die über eine Woche zwischen Disco, Auftragsarbeit, Onlineeinkäufen und dem Möchtegern-Besuch im Gym berichtet. Immerhin: Es reicht für Liegestütze, man muss sich halt einfach organisieren in diesem schwierigen Dings namens Alltag. Ziemlich super.

Was blüht

Die Fortsetzung der Diskussionen um «Leaving Neverland»: Am Wochenende wird der HBO-Film vom SRF ausgestrahlt, und sie wird dies flankieren mit einem Club zu Michael Jackson und einer Radiosendung zur «Cancel Culture». Ob man Neues erfahren wird?

Das Fundstück

Die Menschen können aufatmen, denn die künstliche Intelligenz hat versagt. Zumindest war das am vergangenen Wochenende am sehr lohnenswerten Rewire Festival in Den Haag zu erleben, als gleich beide Projekte, bei denen mit KI hantiert wurde, an technischen, doch vor allem auch an ästhetischen Problemen scheiterten. Nun denn, es gab ja noch die Nacht, in denen sich das ugandische Label Nyege Nyege Tapes vorstellen durfte. Etwa mit einem fantastischen DJ-Set von Kampire. Eine Ahnung, wie das bei ihr etwa geklungen hat, gibt dieser Mix:

Die Wochen-Tonspur

Experiment, Rap, Traumpop: Wieder (fast) alles ist vertreten in den zehn neuen Songs, die dieser Playlist hinzugefügt wurde.

(Redaktion Tamedia)