Rammstein-Musiker küssen sich in Russland auf der Bühne

Im Rahmen ihrer Europa-Tournee spielten Rammstein am Montagabend im ausverkauften Moskauer Luschniki-Stadion. Dabei bewiesen die deutschen Musiker wieder einmal, dass sie die Kunst der Provokation wie kaum eine andere Band beherrschen.

Bei ihrem Konzert vergangenen Mittwoch in Chorzow (Polen) schwenkten Rammstein noch die Regenbogenfahne, in Russland gabs nun ein deutlicheres Zeichen gegen Homophobie: Die Musiker Richard Z. Kruspe und Paul Landers küssten sich auf der Bühne auf den Mund.

Der Kuss ist kein Zufall

Ein politisches Signal, das klarmacht, dass Rammstein die derzeitige Lage im Land verurteilen. Die LGBTQ-Bewegung hat in Russland einen schweren Stand.

Homosexualität ist stark tabuisiert, gleichgeschlechtliche Lebensformen werden in vielen Bevölkerungsschichten nicht akzeptiert und Schwule und Lesben werden drangsaliert und verfolgt.

