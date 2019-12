Roxette-Sängerin ist tot

Nach langer Krankheit ist Roxette-Sängerin Marie Fredriksson im Alter von 61 Jahren gestorben. «Mit grosser Trauer müssen wir mitteilen, dass eine unserer grössten und geliebtesten Künstlerinnen gegangen ist», schrieb ihre Familie in einem Statement, das die schwedische Zeitung «Expressen» veröffentlichte. Sie hinterlässt ihren Ehemann Mikael und zwei Kinder, Tochter Ines Josefin und Sohn Oscar.

1986 gründete Fredriksson mit ihrem Duo-Partner Per Gessle die Band Roxette. Mit dem Album «Look Sharp!» gelang ihnen Ende der 80er-Jahre der internationale Durchbruch.

Im Jahr 2002 wurde bei Marie Fredriksson ein Hirntumor diagnostiziert. Laut Ärzten hatte sie eine Überlebenschance von 20–25 Prozent. Nach einer langen und intensiven Behandlung wurde Fredriksson später für gesund erklärt, hatte jedoch weiterhin gesundheitliche Probleme aufgrund der Strahlenschäden, die sie erlitten hatte. Sie sang auf dem Soloalbum «The Change» aus dem Jahr 2004 über ihre Erfahrungen aus dieser Zeit.

In ihrer Autobiografie «Love for Life» erzählte Fredriksson, dass sie trotz ihrer gesundheitlichen Probleme ein glückliches Leben führte. «Ich habe jetzt endlich das Gefühl, mich mit einer Strahlenverletzung abgefunden zu haben, mit der ich leben muss. Ich habe zwar viele Jahre durch die Krankheit verloren und es ist auch eine Traurigkeit, zu altern. Aber ich bin jeden Tag dankbar, hier zu sitzen. Und dass ich noch singen kann», schrieb sie.

Nun hat sie den Kampf gegen ihre Krankheit verloren. «Du warst die wundervollste Freundin, über 40 Jahre lang», sagte Bandkollege Per Gessle. Nichts werde mehr sein, wie es war. «Danke, dass du meine schwarz-weissen Lieder in die schönsten Farben getaucht hast.»

Einer der grössten Roxette-Hits: «It Must Have Been Love». Quelle: Youtube

