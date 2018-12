Seine Lieder fesseln Kinder – und verfolgen Eltern

Der Bub ist unglücklich. «Ich wott de Gritibänz!» Keinen Mozart, keinen Zucchero, nur den «Gritibänz». Immer verzweifelter fordert er sein Lied. Die Tränen kullern, die Beine strampeln im Kindersitz. Irgendwann kapituliert die Familie. Dann eben noch einmal den «Gritibänz», zum 15. oder 16. Mal heute Vormittag. Draussen vor dem Fenster ziehen italienische Spätsommerlandschaften vorbei, das Meer glitzert, doch aus den Lautsprechern des Mietwagens tönt der Deutschschweizer Advent: «Bi ois im Ofe liit en chliine Maa, er hät e warmi Chappe ah.» Im Rückspiegel der Bub. Er ist verstummt, bewegt die Lippen hinter dem Nuggi und lauscht einer nur für ihn bestimmten Botschaft.

Der Schöpfer des «Gritibänz» heisst Bond, Andrew Bond. Er ist der erfolgreichste Kinderliedermacher der Schweiz, mehr als 700'000 CDs hat er verkauft, rund hundert Konzerte gibt er jedes Jahr. Seine Songs funktionieren längst auch ohne ihn, sind eingegangen ins Schweizer Volksliedgut: «Zimetschtern han i gern», «S hät Schnee, juhee», «Marini, Maruni, Maroni». Die Kinder singen sie in der Schule, im Kreis der Familie und mit zittriger Stimme vor dem Samichlaus. Wer seine Konzerte besucht, sieht Gesichter voller Andacht, Ergriffenheit, Hingabe. Andrew Bond hat die Taste gefunden, die Kinder verzaubert. Wie macht er das?

Der Zauberer wohnt auf einem Berg, dem Wädenswiler Berg im Kanton Zürich. In Gehdistanz zu seinem Haus hat er einen Musikverlag eingerichtet. Ländlich ist es hier, vor dem Haus grasen Kühe, dahinter ist ein Schiessstand, im Hof tankt ein Elektroauto Strom. Bond beschäftigt vier Mitarbeiter. Im Erdgeschoss werden CDs verpackt, Bestellungen erledigt, oben im Büro die Termine und Konzerte geplant, bis Ende 2019 ist er ausgebucht. Das Nebenhaus hat eine Probebühne für die Musicals, die Bond seit einigen Jahren produziert.

Bond bietet gleich das Du an. Er hat seine ersten Kinderlieder als Leiter von Ferienlagern geschrieben, und ein wenig sieht man ihm den Jugendarbeiter noch an, diese demonstrative Ruhe, der aufmerksame Blick, der zu sagen scheint: Ich sehe dich, respektiere dich – respektier du mich auch. Bond war 17 Jahre Lehrer für Religion und Musik auf Sekundarstufe. Heute ist er 53, ein drahtiger Mann, einnehmend sanft im Umgang, reflektiert im Gespräch. Das Haar trägt er kurz, es geht ihm aus, im einen Ohr steckt ein Silberring.

Also per Du. Lieber Andrew. Für die Erwachsenen ist deine Musik manchmal ziemlich anstrengend. Gerade auf CD. Die bekanntesten, älteren Aufnahmen sind beim ersten Anhören sogar richtig nervig, du lässt da Kinder mitsingen, die zwei eigenen und die der Nachbarn, und das machen die sehr ungestüm, verwackeln den Einsatz, krähen daneben. Am ärgsten ist es auf dem Erstlingswerk «Zimetschtern han i gern».

Bond seufzt und wirkt ehrlich bekümmert. «Es stimmt: Wir singen da nicht rein, es hat Textfehler, rhythmische Ungenauigkeiten.» Es wurme ihn, dass seine erste CD nicht besser aufgenommen sei, sagt er, er könne sie selber «fast nicht mehr anhören». Aber die Lieder seien eben nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen. Sondern für daheim.

Die erste Kassette (1997) ging im Bekanntenkreis herum. Alle liebten «Marini, Maruni, Maroni.»

Als Bond mit 28 Jahren Vater und Teilzeit-Hausmann wurde, begann er, für die eigenen Kinder Lieder zu dichten. Oft spiegeln die Songs konkrete Momente des Familienalltags. Zum Beispiel sahen seine Kinder vom Wädenswiler Berg aus in die verschneiten Schwyzer Alpen und wünschten sich so viel Schnee auch im Flachland, im eigenen Garten. «Ich merkte, Schnee ist nicht einfach: Es schneielet, es beielet, sondern manchmal auch: Gopferteli, wann kommt der Schnee endlich?»

Bond schrieb das Lied dazu in wenigen Minuten, während des Mittagsschlafs der Kleinen: «Es schneiet uf de Berge scho, Schnee, chönntsch au da abe cho.» Schneesehnsucht in Zeiten des Klimawandels, die Gegenwart braucht neue Songs. Bis heute ist das Lied ein Hit, trotz der Melodie, die gar nicht so unkompliziert ist.

Ein paar Wochen vor Weihnachten 1997 nahm Bond erstmals ein paar der Familienlieder auf – auf einem 4-Spur-Kassettenrekorder. «Damals konnte man noch nicht in seinen Computer singen.» Die Aufnahme sollte den Eltern, Schwiegereltern und Geschwistern der Bonds helfen, die Lieder zu üben, «damit wir an Weihnachten auch ein paar Kleinkinderlieder singen können zusammen», nicht nur klassische Weihnachtslieder. Andrew Bond, Arbeiter an der Gemeinschaft.

Die Kassette ging im Bekanntenkreis herum, alle liebten «Marini, Maruni, Maroni»: Machst du mir eine Kopie? Bond schämte sich, die Qualität des Bändlis war schlecht. In den Weihnachtsferien borgte er sich ein ADAT, eines der frühen digitalen Aufnahmegeräte. In zwei Tagen nahm er die «Zimtstern»-CD auf. «Ich hatte keine Ahnung – wo gehört das Mikrofon hin, wenn die Querflöte spielt? Das ist wirklich eine lausig produzierte CD.»

Andrew Bond und die Grittibänd der Musikschule Zürcher Unterland bei einem Auftritt in Bülach im Dezember 2016. Video: Youtube/MSZU

Auch diese Aufnahme war nur für Freunde gedacht. Im Presswerk jedoch merkte Bond, dass er mindestens dreihundert CDs machen lassen musste. «Ich wollte es erst abblasen, zu teuer. 1500 Franken – das war viel Geld für uns.» Doch dann sagte seine Frau: Andere Leute haben auch teure Hobbys, jetzt machst du das.

Am 1. Juli 1998 war CD-Taufe im Singsaal der Oberstufe Wädenswil, wo Bond Lehrer war, vierzig Leute, Weihnachtsmusik im Sommer, sogar einen Christbaum stellten sie auf. Und dann brach der Flächenbrand aus. «Innert einer Woche waren die dreihundert CDs weg, ich war nur noch am Päcklimachen, für wildfremde Leute.» Bond liess fünfhundert CDs nachpressen, eine gelangte zum Direktor des Lehrmittelverlages Zürich. Der Bond ins Büro bestellte. Die CD erschien unter neuem Titel, aber unverändert, zu Weihnachten 1998.

«Zimetschtern han i gern» ist bis heute jedes Jahr die meistverkaufte Andrew-Bond-CD, trotz aller Mängel. Vielleicht finden Kinder gerade das Selbstgemachte gut. «Ich nenne es Stubencharme: Wir sind eine Familie, die Musik macht, und ihr wohnt gleich nebenan, hinter der dünnen Wand.» Vielleicht sagen sich die Zuhörer: So etwas können wir auch. Der Titelsong verwendet die Melodie von «Jingle Bells». Und überhaupt, sagt Bond, nun gar nicht mehr zerknirscht: «Ewigi Liebi», «Alperose», «Schwan so wiss wie Schnee», «Campari Soda» – es gebe in der Schweiz einige Songs, die «etwas handgelismet» daherkämen und trotzdem Hits geworden seien.

Derzeit ist «Zimetschtern» wieder in der Schweizer Albumhitparade, auf Platz 21, Tendenz steigend. Er verdiene «unter dem Strich etwa doppelt so viel wie als Seklehrer», sagt Bond, investiere aber sofort wieder in seine Projekte – in neue CDs, Solaranlagen auf dem Dach. Das Geld habe den Vorteil, dass er Vorhaben «ganz in meinem Sinn und manchmal auch gegen wirtschaftliche Überlegungen» realisieren könne.

Andrew Bond mit seinem «Zimetschtern»-Lied bei einem Weihnachtskonzert vor acht Jahren. Video: Youtube

Seit wann gibt es eigentlich Kinderpop? Vor dreissig Jahren durften Kinder bei den Beatles und bei Mani Matter mitsingen, bei Franz Hohler und Beatocello, heute kümmern sich vollamtliche Kinderpopbands um sie, allein in der Deutschschweiz sind es ein halbes Dutzend: Schtärneföifi, Marius & die Jagdkapelle, Billy und Benno, Linard Bardill und eben Andrew Bond. Die Eltern haben Auswahl: Der Sänger von Schtärneföifi war früher bei der Zürcher Punkband Baby Jail, Andrew Bond versteht sich eher als «der Popper». Er mag Sting, Elton John und U2.

Etabliert hat sich das Genre vielleicht aus banalen Gründen: Kinder werden mehr unterhalten und gefördert als früher, und die Eltern nehmen dafür mehr Geld in die Hand: Kindermalen im Kunsthaus, Kinderführung durchs Naturkundemuseum, Kindersingen im Gemeinschaftszentrum.

Doch man kann den Aufstieg des Kinderpop auch anders verstehen. Zum Beispiel so, wie es Britta Sweers tut. Sie ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Bern und erklärt am Telefon, dass sehr viele traditionelle Kinderlieder im 19. Jahrhundert gesammelt und verschriftlicht wurden. «Heute aber leben wir anders als vor zweihundert Jahren.» Es wird immer schwieriger zu erklären, wo das Pommerland in «Maikäfer, flieg» liegt, was genau das für ein Krieg war (nicht der Zweite Weltkrieg). Vielleicht, sagt Sweers, gibt es unter Kindern wie Eltern heute ein Bedürfnis nach neuen Songs: «Hier löst sich gerade etwas.» Andrew Bond und andere greifen das auf.

Bonds Lieder lassen Platz für die Fantasie

«Bonds Lieder haben genau die richtige Mischung aus modernem Alltag und doch zeitlosen Dingen.» Sie seien eingängig, einprägsam, farbig, liessen den Kindern immer auch Platz für die Fantasie. Sweers kann sich gut vorstellen, dass einzelne dieser Songs «auch in Jahrzehnten noch gesungen werden».

Andrew Bond führt in Wädenswil durch den Fundus, wo die Kostüme für seine Musicals hängen. Kindermusicals. Die Karriere als Kinderliedermacher war nicht geplant. «Ich wollte eher ein richtiger Popstar werden», lacht er. Manchmal hört man das seinen Liedern an. «Winterschlaaf» und «De Mond singt» vom Erstlingswerk sind Power-Balladen, die man sich auch von Aerosmith oder Led Zeppelin dargeboten vorstellen kann. «Summervogel» ist das beste Elton-John-Stück, das der nie gesungen hat. Irgendwann ergibt man sich auch als Erwachsener diesen zwingenden Melodien. Guter Pop ist guter Pop.

Liedermacher Linard Bardill hält Bond für «einen vorzüglichen Kinder-Entertainer».

Überhaupt hört man als Erwachsener nach ein paar Durchläufen die Holprigkeiten nicht mehr, nur noch die Songs dahinter. Und plötzlich ertappt man sich selber beim Singen und Summen, am Sitzungstisch, an der Migros-Kasse: «Wär isch das Männli, säg, wer kännts? Das isch dänk de Gritibänz!» Bonds Melodien setzen sich durch und setzen sich fest. Betroffene Eltern berichten von wach gelegenen Stunden im Ehebett, ein Songkarussell im Kopf.

«Er schreibt eingängig», sagt der Liedermacher Linard Bardill. Er hält Bond für «einen vorzüglichen Kinder-Entertainer». Die Lieder seien «einfach, aber nicht zu simpel», sagt Annette Dannecker, Co-Präsidentin des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbands. Irgendwas funktioniere da, vielleicht die «wunderschönen Sprachbilder». Maieriisli lüüted liisli. Bond ist eine Ohrwurmmaschine.

Toll aus elterlicher Sicht an Andrew Bond: Er traut den Kindern etwas zu. Grosse Gefühle, und nicht nur die fröhlich-galoppierenden, auch Wut und Traurigkeit. Seine melancholischen Stücke sind die besten. Textlich ist Bond sehr nah dran an dem, was Kinder bewegt: Guetsli backen. Marroni kaufen, Drachen steigen lassen, Sträusschen pflücken. Das ist idyllisch, aber kein Betrug. Die Kindheit seiner Lieder ist so sinnlich und handfest, wie viele Eltern sich das für ihr Kind wünschen. «Meine Botschaft? Seid wach, seid offen, geht raus in die Natur, redet mit anderen Menschen, hört genau hin.» Guter Stoff.

Auf Englisch wäre er ein Weltstar. Oder?

Eigentlich schade, dass Bond Zürichdeutsch singt. Auf Englisch wäre er ein Weltstar. Oder? Der Künstler ist skeptisch. Zwar gibt es seinen Kinderpop vielerorts nicht, und er habe schon Anfragen aus Holland, Frankreich und sogar China erhalten, wo man Livekonzerte mit eingeblendeten Untertiteln machen wollte. Doch der Kulturexport sei schwierig.

In England, wo er geboren ist, hat er einmal eine Konzertreihe gemacht, die aber überhaupt nicht funktionierte. «Wahrscheinlich, weil es dort für die Kleinkinder diese einfachen Reime gibt, Sachen wie Incy Wincy Spider, die älteren Kinder dann aber gleich Justin Bieber und die Youtube-Stars hören.» Der Zwischenbereich, in dem Bond tätig ist, war nicht frei.

Kinder- und Jugendjahre in England und im Kongo

Andrew Bond ist bei Leeds geboren, 1965, Sohn eines Briten und einer Zürcherin. Kennen gelernt hatten sich die Eltern bei einer christlichen Nachkriegs-Wiederaufbauaktion, dem Vater habe an der Mutter gefallen, dass sie Armierungseisen legen, der Mutter am Vater, dass er kochen konnte. Diese Rollenaufteilung, sagt Andrew Bond, habe er in seiner eigenen, nun dreissig Jahre währenden Ehe beibehalten. Er sei zuständig für Haushalt und Küche, seine Frau, eine Lehrerin, fürs Rasenmähen.

Noch 1965 zog die Familie in den Kongo, die Eltern, beide Lehrer, unterrichteten an einer protestantischen Missionsschule, Englisch, Französisch, Hausarbeit. Seit fünf Jahren unterstützt Andrew Bond die Schule mit einem Förderverein. Bond ist in einem christlichen Haus aufgewachsen, das gemeinsame Singen sei immer wichtig gewesen. Als Kind habe er ein Gespür dafür entwickelt, sagt er, welche Lieder funktionierten und welche nicht.

Andrew war zwölf Jahre alt, als er in die Schweiz kam. Es sei leicht gewesen, sagt er, er sei «ein Adaptionstyp».

1970 kehren die Bonds zurück nach Nordengland, nun mit drei Kindern. Andrew erinnert sich an harte Zeiten. Die Kohlegruben schlossen, Armut und Alkoholismus überall, seine Eltern halfen, «wir hatten das Haus ständig voller Randständiger».

England war das Daheim, keines der Kinder sprach Deutsch. Doch als im Winter 1977 in der Schweiz unerwartet Vater und Bruder der Mutter starben und die Grossmutter allein in einem grossen Haus auf dem Wädenswiler Berg zurückblieb, zogen die Bonds zu ihr. Für die Familie, für eine bessere Schulbildung der Kinder. Andrew war zwölf Jahre alt. Es sei leicht gewesen, sagt er, er sei «ein Adaptionstyp». «Es half, dass ich gut tschutten konnte.» Der Nachbarsbub, der ihm Deutsch beigebracht habe, arbeitet heute in Bonds Verlag. Die Familie ist in Wädenswil geblieben, mit den Eltern lebt Andrew Bond Tür an Tür.

Bond ist studierter Theologe, ein Intellektueller

Nach dem Gymnasium wollte er ans Konservatorium, Querflöte, doch vor der Aufnahmeprüfung verletzte er sich am Daumen, das hiess: Ein Jahr warten. Er schrieb sich an der Universität für Theologie ein. Das war der Plan B: «Etwas mit Menschen und dem Glauben.» Bond war fasziniert von Franz von Assisi, dessen Verschmelzung von Frömmigkeit und Anti-Establishment-Energie, das Buch «Bruder Feuer» von Luise Rinser hat er verschlungen. Er wollte sich an der Uni nur die Zeit bis zur nächsten Konsi-Prüfung vertreiben, doch dann habe ihn «das Zehnkämpfertum der Theologie» gepackt: Alte Sprachen, Geschichte, Philosophie. Er blieb. Seine musikalische Bildung habe er nur aus der Mittelschule.

Bond ist also studierter Theologe, ein Intellektueller. Und nun schreibt er Kinderlieder, Bauchgefühlsmusik. Passt das zusammen? Vielleicht gar nicht schlecht. Bond ging es immer ums Vermitteln, ums Weitergeben und Bewegen, nicht um Einkehr im stillen Kämmerlein. Mit 21, als Student, fing er an, Schule zu geben. «Oh, ich habe es gleich geliebt.» Er wurde Seklehrer, Religion, Musik und Chor, oft habe er die schwierigen Klassen bekommen. «Die Schule hatte die Position: Hauptsache, das Mobiliar geht nicht kaputt.» Doch er habe keine Schwierigkeiten gehabt, die Schüler für den Stoff zu interessieren. Lebenskunde, Gesellschaft, die grossen Fragen – das sei doch alles auch viel spannender als Geometrie. Die nötige Autorität habe sich Bond in der christlichen Jugendbewegung Cevi geholt, die dem YMCA nahesteht. Einer seiner Ausbildner war – Linard Bardill.

«Bonds Lieder haben genau die richtige Mischung aus modernem Alltag und doch zeitlosen Dingen.»Britta Sweers, Musikprofessorin

«Schule geben war meine Welt», sagt Bond mit so viel Feuer, dass man fast bedauert, nicht in einer seiner Klassen gewesen zu sein. Er hätte nie gedacht, dass er einmal etwas anderes machen würde. Doch als die Konzertanfragen immer zahlreicher wurden, gab Bond den Lehrerberuf auf. Vielleicht ahnte er den Erfolg, er besitzt durchaus Unternehmergeist. Linard Bardill nennt Bond «einen Impresario, wie es in unserer Branche keinen zweiten gibt». Manchmal fehle ihm der Unterricht, sagt Bond, aber ganz ohne Schule muss er auch als Musiker nicht sein, immer wieder tritt er auf in Aulas und Turnhallen. Seine beiden Kinder sind erwachsen und ebenfalls Lehrer und Musiker geworden. «Ein Sippenfluch», sagt Andrew Bond vergnügt. Man sieht ihm an: Es freut ihn sehr.

Bond sitzt im Wädenswiler Kinderliedermacherhaus und gibt geduldig Antwort. Ab und zu würgt ereinen Handyanruf ab. «Mach nur weiter, ich habe Zeit.» Also gut. Wie christlich sind deine Lieder? «Manche nennen mich zwar den singenden Pfarrer, aber ich singe, wenn schon, eigentlich eher vom Himmel, nicht von Gott.» Er habe nie jemanden bekehren wollen, sagt Andrew Bond – nicht als Lehrer, nicht als Musiker. Auf seiner ersten CD sind noch einige explizit christliche Lieder, aber das war ja auch die Weihnachts-CD. «An Weihnachten darf man von Jesus singen, denn darum geht es bei dem Fest.» Er sagt es sanft, nicht kämpferisch.

Weltoffen, pluralistisch und undogmatisch

Mit seiner persönlichen Religiosität sei es ein bisschen wie bei Bono von U2: «Christlich, aber mein Glaube ist ein Komma, kein Ausrufezeichen.» Andrew Bonds Christentum ist das Zupackende, Karitative. Als Student hat er in Pfarrer Siebers Zürcher Notschlafstellen ausgeholfen. Politisch bezeichnet er sich fröhlich als «erzlinke Ratte». Ökologisch gesinnt und gegen Fremdenfeindlichkeit. Als die SVP 2007 die Schäfchen-Plakate zur Ausschaffungsinitiative montierte, reagierte Bond mit einem Schäfchen-Lied: «Ob bruun oder schwarz, ob wiiss oder gmischt, me geseht nöd vo usse, wie öpper isch.» Das hat ihn ein paar Fans gekostet, ihm aber auch einige eingebracht.

Grundsätzlich versuche er, die Politik aus den Liedern herauszuhalten, die Kinder nicht mit den Problemen der Erwachsenen zu plagen. «Ich werde von allen Parteien für Konzerte angefragt, aber ich mache keine Parteipolitik.» Zu Sachfragen nimmt er ab und zu Stellung, auf Facebook, zuletzt zum Thema Vaterschaftsurlaub.

Auch die Kirchen wollen ihn. Die Freikirche ICF hätte gern Worship-Gottesdienste in der grossen Halle. Aber Gottesdienste macht Bond nicht. Weil das erstens den Kirchgemeinden nicht guttue, so kurzes Rambazamba mit eingeflogenen Stars. «Das ist doch Strohfeuer.» Und zweitens habe er da zu wenig Kontrolle, werde zu schnell instrumentalisiert. «Das habe ich auf der Latte», sagt er ganz freundlich.

Workshops aber sind in Ordnung, auch mit Freikirchen: Nächstes Jahr fährt Bond zu den Zeugen Jehovas und erklärt, wie man seine Lieder am besten mit Kindern singt. Er versuche dabei, wie immer «weltoffen, pluralistisch und undogmatisch» zu sein. «Ich helfe jedem, meine Lieder zu singen.» Die Zeugen Jehovas mögen weltanschaulich eng sein, «aber wenn sie meine Lieder singen – die sind nicht eng. Das öffnet vielleicht.» Mission einmal anders.

«Ich muss niemanden begeistern, die Begeisterung ist schon da»: Kinder-Entertainer Andrew Bond an einem Konzert. Foto: pd/Erwin Züger

An einem Sonntagnachmittag im November steht der Kinderverzauberer auf der Bühne der Mehrzweckhalle Erlinsbach im Kanton Aargau. Am Bühnenrand hüpfen und rollen zweihundert Kinder durcheinander, weiter hinten sitzen die Eltern auf Stühlen, ihre Augen eher auf dem Nachwuchs als beim Künstler. Andrew Bond stimmt am Keyboard eine Melodie an und blickt erwartungsvoll ins Publikum. Er braucht gar nichts zu tun, die Kinder fangen an zu singen: «Suneschtraal tanz emaal.» Laut und kräftig klingt das, wie an einem Popkonzert. Ein Lied über den nahenden Sommer. Wärme breitet sich im Saal aus, der November schmilzt weg.

Bei «Hebed Sorg zu dem Planet», einer Art «Heal the World» auf Zürichdeutsch, singt Bond hemmungslos elegisch, beschwört den «Wind der Zukunftshoffnung», ein Verzückter mit dem Keyboard. Doch genauso gut kann Andrew Bond albern sein. Er erzählt von mies gelaunten Fröschen, von der geheimnisvollen Sprache der Barfussindianer. Bei «Summer adee» wendet sich Bond an die Eltern, die jetzt bitte auch mitmachen sollen, den Text können sie ja. «Ich weiss, dass ihr die CD auch die ganze Zeit hören müsst. Sorry.» Der Kindersänger muss auch den Alten gefallen, die bezahlen ihn.

Nach Fernwanderpausen entdeckte Bond die Musicaltheater und fing erneut Feuer.

Bond bewegt sich überraschend agil, etwa wenn er sich beim Schlittenlied unters Keyboard fallen lässt. Doch er ist kein Clown. «Ich möchte nicht, dass ihr zu mir auf die Bühne klettert», sagt er zu ein paar aufgeregten Buben, mehr Musiklehrer als schwitzender Rock'n'Roller. Zweimal macht er einen Witz über arrogante Zürcher, wie um sich zu entschuldigen. Doch sein Dialekt stört niemanden hier, auch in Baselland und Bern spielt er meist vor vollen Rängen.

Beim Wort «Dach» formen alle mit den Händen ein Dach, bei «Schneemann» drei Kugeln übereinander. Eine angedeutete Bewegung mit den Knien reicht, und zweihundert Kinder springen auf.

Wie schaffst du es, lieber Andrew, die Kinder so sehr in deinen Bann zu ziehen?

Beim Treffen auf dem Wädenswiler Berg hatte er beschwichtigt. «Ich zapfe nur etwas an, was sowieso da ist.» Grosse Gefühle, Lust am Singen. «Ich muss niemanden begeistern, die Begeisterung ist schon da.» Doch dieses Anzapfen muss man beherrschen. Spürt er seine Macht? «Auf der Bühne ist das Demagogische mein Job», hatte er gesagt. «Doch wenn ich von der Bühne gehe, ist die Macht weg.»

Andrew Bond geht von der Bühne. Und fährt heim im grünen Renault Trafic, aufgemalt sind Dachse und Sterne. Hundert Konzerte im Jahr sind eine Menge. Das laugt aus, selbst wenn man um 19 Uhr wieder daheim ist. Vor sieben Jahren war er müde und dachte ans Aufhören. «Die Kinder merken das sofort, die haben die Intuition.»

Dann stellte er ein paar Sachen um im Betrieb, verschrieb sich Fernwanderpausen, entdeckte die Musicaltheater und fing erneut Feuer. Nun rollt die Bond-Maschine wieder, eben ist ein illustriertes CD-Buch mit den schönsten Schlafliedern erschienen. «Ich habe gern viel Arbeit, ich bin kein Typ, der sich gut räkeln kann.» Bond macht weiter, seine Songs sowieso. Die sind nicht mehr zu stoppen. Noch einmal «Gritibänz». Noch mal, noch mal, noch mal.

