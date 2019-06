Star-Produzent Philippe Zdar gestorben

Wie holt man den Popsong auf den Dancefloor? Fast keiner wusste das besser als der Pariser DJ Philippe Zdar. Geboren als Philippe Cerboneschi, prägte er zunächst mit eigenen Projekten wie La Funk Mob oder später Cassius den French House – ehe er als Produzent der Band Phoenix weitere Bekanntheit erlangte.

Später arbeitete Zdar mit Popstars wie Pharrell Williams, Jay-Z oder Kanye West zusammen. Morgen Freitag erscheint zudem das neue Album von Hot Chip, an dem Zdar mitgearbeitet hat.

RIP Philippe Zdar, a visionary and tectonic force who shaped the geography of modern dance music. I am so sorry to the many friends who mourn his sudden and terrible loss tonight.