Stockholm feiert für Avicii eine Abschiedsparty

Tausende Fans haben am Samstag in Stockholm des verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii gedacht. Auf dem Sergels-Torg-Platz in der schwedischen Hauptstadt tanzte die Menschenmenge zu den Hits des 28-Jährigen.

Zu dem Gedenken hatte der DJ-Kollege Sebastian Ingrosso zusammen mit der Swedish House Mafia aufgerufen. Auf Twitter schrieb Ingrosso: «Wir waren nur Kinder mit Träumen, Tim inspirierte uns alle und Millionen mehr.»

«Er war ein moderner Mozart», sagte der 61-jährige Chris Koskela auf dem Platz. «Einer der grössten Künstler, die Schweden jemals gekannt hat.» In der Nacht zum Samstag hatten alle Clubs der Stadt mit einer Schweigeminute des Toten gedacht, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hiess. Sein Name wurde an die Veranstaltungshalle Ericsson Globe projiziert.

Eine spezielle Ehre gabs für Avicii auch in Utrecht: Aus dem Kirchturm ertönten die Melpodien von Aviciis Hits «Wake me up» und «Without you».

