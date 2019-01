Swiss Music Awards: Das sind die Nominierten

An «079» von Lo & Leduc kam im vergangenen Jahr niemand vorbei. So überraschen die zwei Nominationen (in den Kategorien «Best Group» und «Best Hit») für die Berner bei den Swiss Music Awards wenig. Schon überraschender ist, dass der Zürcher Latino-Musiker Loco Escrito, dessen Hit «Adiós» auf Spotify über dreieinhalb Millionen Streams erreicht hat, auch zweimal nominiert ist, gleich wie Sophie Hunger. Überflügelt werden sie nur von Bligg: Der Zürcher hat drei Siegchancen.

Und wo sind die Frauen in den nationalen Kategorien, die im vergangenen Jahr abseits der Kategorie «Best Female Act» mit einer Ausnahme gänzlich fehlten? Abseits von Sophie Hunger sind das Sina, die den Preis für das Lebenswerk erhalten wird, die Westschweizer Rapperin KT Gorique, die in der Kategorie SRF 3 Best Talent nominiert ist oder die Songwriterin Emilie Zoé, die in der Kategorie «Best Act Romandie» als Preisanwärterin gilt. Auch Härz sind dank ihrem Werbe-Weihnachtssong nominiert. In den Kategorien «Best Album», «Best Hit» und «Best Group» finden sich aber wie bereits im Vorjahr keine Musikerinnen.

Die Swiss Music Awards werden am 16. Februar vergeben – die Show, die im TV live übertragen wird, findet erstmals in Luzern statt.

Alle Nominierten:

Best Female Act

Beatrice Egli

Steff La Cheffe

Sophie Hunger



Best Male Act

Bligg

Philipp Fankhauser

Loco Escrito



Best Group

Lo & Leduc

Hecht

Pegasus



Best Breaking Act

Crimer

Stereo Luchs

Härz



SRF 3 Best Talent

JulDem

KT Gorique

Marius Bear



Best Act Romandie

The Two

Sim’s

Emilie Zoé



Best Live Act

Sophie Hunger

The Gardener & The Tree

Zeal & Ardor



Best Album

Bligg – Kombination

Stephan Eicher/Martin Suter – Song Book

Trauffer – Schnupf, Schnaps + Edelwyss



Best Hit

Bligg feat. Marc Sway – «Us Mänsch»

Loco Escrito – «Adiós»

Lo & Leduc – «079»



Best Hit International

Dennis Lloyd – Nevermind

Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind

Luis Fonsi & Demi Lovato – Échame La Culpa



Best Solo Act International

Drake

Eminem

Post Malone



Best Group International

Bonez MC, RAF Camora

Imagine Dragons

Muse



Best Breaking Act International

Post Malone

Camila Cabello

Rudimental

(bsa)