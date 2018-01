Was sollen die Frontalangriffe auf Trump?

Der Abend war kraftvoll, bewegend und berührend: Etwa wegen Rapper Kendrick Lamar, der die 60. Grammy-Verleihung im Madison Square Garden von New York mit einem politisch aufgeladenen Auftritt eröffnete und dann seinen musikalischen Rivalen Jay-Z zum kommenden US-Präsidenten ausrief. Oder der Sängerin Kesha, die weinend ihre Ballade «Praying» über sexuelle Gewalt, Rache und Vergebung vortrug. Oder der Countrysänger Eric Church, Maren Morris und Brothers Osborne, die mit einer Version von «Tears in Heaven» der Opfer des Massakers in Las Vegas gedachten.

Brauchte es da wirklich Hillary Clinton, die aus dem Enthüllungsbuch «Fire and Fury: Inside the Trump White House» vorlas und sich damit augenzwinkernd um einen Preis bei der nächsten Veranstaltung bewarb?

Las aus «Fire and Fury» vor: Hillary Clinton. Video: Youtube/24/7 News

Es stellt sich bei solchen Preisverleihungen stets die Frage, ob es sich um eine Selbstbeweihräucherung der Branche handelt. Oder passiert da vielleicht doch etwas, das die Zuschauer mitnehmen ins Leben danach? Ein bisschen mehr als die Feststellungen, wer die bedeutsamen Preise gewonnen (Bruno Mars gewann sechs Trophäen) und wer auf dem roten Teppich das schickste Outfit präsentiert hat? Es darf allerdings auch nicht allzu bedeutungsschwanger daherkommen. Es ist dann eben doch nur ein Abend der Unterhaltungsbranche.

US-Botschafterin ist empört

Was bedeutet es also, wenn Nikki Haley, die von Donald Trump ernannte US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, nach der Veranstaltung beim Kurznachrichtendienst Twitter schreibt: «Ich habe die Grammy-Verleihung immer geliebt, aber Künstler aus ‹Fire and Fury› vorlesen zu lassen, hat sie für mich kaputt gemacht.»

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it.