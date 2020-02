Der treue Liam

Am besten ist Liam Gallagher, wenn ihn nur die akustische Gitarre begleitet. Dann hat seine Stimme endlich den Raum den sie braucht, dann kann er seine Refrains ins Mikrofon schreien, die eingängig und doch nicht platt sind. Beim neuen Lied «Once» gelingt das. Alles ist dunkel, nur Gallagher leuchtet in seinem weissen Parka. Er hält sich an zwei Rasseln fest und erinnert sich an früher, als alles noch einfach war.

Das «früher» ist an diesem Abend in der Zürcher Halle 622 wichtig. Mehr als die Hälfte der Songs, die Gallagher spielt, stammen aus der Oasis-Zeit. Es ist nicht mehr so, dass er wie damals 1996 aus dem Helikopter steigen und im englischen Kaff Knebworth vor 125 000 Menschen singen kann - zwei Abende hintereinander. Aber noch immer lockt der Name Gallagher und die Faszination Oasis. Noch immer schreit das Publikum «Liam», bis er endlich eine zweite Zugabe spielt.

Kein «elektronisches Zeugs»

Es ist aber auch spürbar, dass Liam und Noel Gallagher seit 2009 nicht mehr zusammen auftreten. Als sich Liam in Zürich mit seinem Handtuch den Nacken im Takt trocken reibt und dann den Oasis-Song «Acquiesce» anstimmt, muss der Songtext gross auf der Leinwand eingeblendet werden. Die Halle 622 wird zur Karaoke-Arena.

Liam Gallagher bei einem Oasis-Auftritt im Jahr 1996 (links). Mit seinem Bruder Noel (rechts) hat er sich zerstritten. Foto: Getty Images

Bei seinen neuen Liedern schafft es das Publikum bei Mitsingen dann nicht mal über den Titel hinaus. Oft sind die Stücke überladen. Die achtköpfige Band samt Background-Sängerinnen kreiert einen Soundteppich, in welcher der 47-jährige untergeht. Und das Liam Gallaghers Stimme zu leise abgemischt ist und man bei seinen Ansagen nur «fuck» und «Roger Federer» hört, macht es auch nicht besser.

Seiner Musik ist der jüngere Gallager immer treu geblieben. Zuerst mit seiner Band «Beady Eye» und jetzt auch solo mit seinem zweiten Album «Why me? Why Not.» «Das ist die Musik die ich mag», sagte er in einem Interview. Er werde niemals eine Disco-Platte machen oder «das elektronische Zeugs von heute». Sein Bruder Noel geht mit seinen «High Flying Birds» derweil andere Wege. In seiner neuesten Single pumpt eben jenes »elektronische Zeugs», das sein jüngerer Bruder verschmäht.

Schulnote 4.5

Ohne ein paar Zeilen gegen seinen Bruder geht es denn auch am Konzert nicht. In «Shockwave» bezeichnet er ihn als «Wiesel». Immer wieder gibt es Gerüchte über ein Comeback der Streithähne. Im Januar twitterte Liam Gallagher, dass ihn Noel angerufen und angefleht habe, 2022 wieder gemeinsam auf Tour zu gehen. Doch in einem Interview sagte er: «Ich glaube nicht, dass wir bis zum ersten Refrain von ‹Rock N' Roll Star› durchhalten würden» Es war der erste Song des Konzerts in Zürich.

Zurich you we’re biblical tnight thankyou stay young LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 20, 2020

Ob Oasis nun wieder zusammenkommen oder nicht, eines bringt das Geplänkel auf jeden Fall: Es hält den Namen Gallagher warm. Und sorgt dafür, dass das Publikum «Champagne Supernova» zum Schluss auch weiterhin mitsingen kann - ohne Karaoke-Lyrics.

Liam Gallagher wirft schliesslich seine Rasseln auf den Boden, setzt die weisse Kapuze auf und sieht aus wie im einem Quarantäne-Schutzanzug, als er abtritt. Für nach dem Konzert hat er sich eine Tradition zugelegt: twittern. Er, der sich in den sozialen Medien unter anderem als «godlike genius» bezeichnet, bewertet immer das Publikum. «Biblisch» fand er es in Zürich. Im Vergleich zu den Superlativen, die er anderen Städten verleiht hat, ist das etwa Schulnote 4.5.