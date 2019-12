Die besten Songs 2019 – Teil 4

Liniker e os Caramelows: «Claridades»

Die transsexuelle brasilianische Sängerin Liniker hat 2019 erfahren, was geschieht, wenn ein Staatschef öffentlich verlauten lässt, dass queere Menschen eine Gefährdung der Jugend darstellen. Sie wurde mit Steinen beworfen, als sie ihr Haus verliess. Sie und ihre wunderbare Band haben aber auch die verdiente Wertschätzung erfahren, diesen Sommer die wichtigsten Festivals Brasilien bespielt und ein Album veröffentlicht, das die Zerrissenheit und die Unruhe in ihrem Land mit purer, beseelter Liebe zu ersticken trachtet.

Baxter Dury: «Slumlord»

Sein Papa Ian Dury landete mit «Hit Me with Your Rhythm Stick» einen Welthit. Sohn Baxter hat es eher mit der abgetakelten und leicht verschleppten Disco-Musik. Ein Lehrstück in Sachen Coolness.

Bonaparte: «Château Lafite»

Der Berner Tobias Jundt hat im Zuge seiner Welteroberung schon so einige Haken geschlagen, ist von Bern aus nach Barcelona, Berlin, Neuseeland und in die USA ausgeschwärmt. Sein neustes Album hat er nun in der Elfenbeinküste mit lokalen Produzenten eingespielt. Er singt nun Deutsch und klingt in diesem Kulturen-Clash besser denn je. Ob er seine Drohung wahr macht und künftig keine Konzerte mehr spielt, wird erst das nächste Jahr zeigen.

Mark Lanegan: «Night Flight to Kabul»

Der Mann mit der tiefer gelegten Stimme hat 2019 ein fast schon munteres Synthie-Rock-Album veröffentlicht, auf welchem er öfter als auch schon mit dem Pop flirtet.

Stahlberger: «Schäbikon»

Eher nicht mit dem Pop, sondern mit der helvetischen Mittelland-Tristesse flirtet unser Lieblingsliedermacher Stahlberger. Seine Figuren geben sich immer grosse Mühe und landen dann doch wieder dort, wo sie hergekommen sind: in der grauen Mittelmässigkeit. Musikalisch ist Stahlbergers mitfühlende Ironie schwerblütiger und umwerfender denn je.

Kummer: «Nicht die Musik»

Der Kraftklub-Vorsteher Felix Kummer wendet sich mit seinem Soloprojekt dem Hip-Hop mit deutschem Mundwerk zu. «Ich mach’ Rap wieder weich / Ich mach’ Rap wieder traurig», behauptet er im besten Stück des Albums. Man könnte das gut und gerne auch Zorn nennen.

Arlo Parks: «Super Sad Generation»

Was klingt wie eine hübsche Soul-Nummer, ist die erschreckende Beschreibung einer Jugend, der sämtliche Illusionen abhandengekommen sind. Arlo Parks ist zu einer wichtigen Stimme dieser Desillusionierten avanciert.

Félicien Lia: «Brasero»

Aus dem Jura hat uns diese groovende Nummer mit frankofonem Charme erreicht. Ein Debütalbum, das Lust auf mehr macht.

Vendredi sur Mer: «Encore»

Wenn es eine Schweizer Aufsteigerin des Jahres zu küren gibt, dann sie: Vendredi sur Mer ist das Projekt der Genferin Charline Mignot, die sich vor zwei Jahren nach Paris aufgemacht hat und seither mit ihrer schwülen Discomusik den Franzosen den Kopf verdreht. Nun hat sie ihren ersten Longplayer veröffentlicht und damit innert kürzester Zeit siebenstellige Streamingzahlen erreicht. Es gibt Auftritte im TF-1-Fernsehstudio und Aufmacher in der «Vogue», und im November ist sie gar im altehrwürdigen Olympia in Paris aufgetreten. In den besten Momenten steigen aus dem süsslich riechenden Bodennebel dieser Musik überaus hübsche Ohrwurm-Melodien empor. Dann werden Reminiszenzen an die Semi-Erotikklassiker der französischen Musikgeschichte wach, im ungefähren Spektrum zwischen Gainsbourg/Birkin und Guesch Patti.

Control Top: «Covert Contracts»

Girl-Punk mit Reminiszenzen an The B-52’s: So könnte man das Musikschaffen dieser Band aus Philadelphia umreissen.