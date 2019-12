Die besten Songs 2019 – Teil 5

Emily Loizeau: «Viens avec moi mon vieux pays»

Sie ist eine der prominentesten Vertreterinnen der neuen französischen Chanson-Welle, welche uns bereits seit den Nullerjahren viel Freude bereitet. Nun hat Emily Loizeau ein neues Lied veröffentlicht, mit welchem sie die Erwartungen an einen neuen Longplayer in ungeahnte Höhen schraubt.

Hodna Orchestra: «Ofel I»

Das Hoodna Orchestra aus Tel Aviv hat als Afrobeat-Kollektiv begonnen. Mit dem grossartigen neuen Album «Ofel» hat es seinen Wirkungskreis in Bereiche wie Psychedelik und Ethio-Jazz ausgeweitet.

Jay-Jay Johanson: «Heard Somebody Whistle»

Wir schrieben das Jahr 1996, als auf einmal dieser sehr schmächtige Schwede aus dem Nichts auftauchte – mit abstehenden Ohren, einem gebrochenen Herzen und der Seele voller unerfüllter Träume. Jay-Jay Johanson war sein Name, und wenn er Dinge sagte wie: «Es ist die Frustration, die mich vorwärtstreibt», dann glaubte man ihm jedes Wort. In seinem Hit «So Tell the Girls that I Am Back in Town» trafen elektronische Breakbeats auf die Stimme eines schwerblütigen Crooners, und es klang fast ein bisschen, als würde Frank Sinatra in seinem Heimstudio an einem Comeback basteln. 2019 ist ein neues Album von Jay-Jay Johanson erschienen. Und am musikalischen Layout des traurigen Schweden hat sich nichts geändert, ausser dass der Jazz eine etwas dominantere Rolle eingenommen hat.

Terno Rei: «Solidão de Volta»

Auch wenn viele den Brasilianern bloss Lebensüberschwang und Hüftlockerheit zutrauen, in den Achtzigern war im sonnigen Land eine sehr spannende New-Wave-Szene am Wirken. Die Gruppe Terno Rei lässt diesen Geist auf ihrem neuen Album wieder aufleben.

Golden Dawn Arkestra: «Allo Allo Boom»

Natürlich wurde 2019 auch fröhliche Musik produziert. Wer einst die Talking Heads nett fand, der wird das Golden Dawn Arkestra lieben. Das kunterbunte Kollektiv aus Austin, Texas, verrührt Disco, New Wave, Afrobeat und nicht näher definierbaren texanischen Irrsinn zu süffiger Tanzmusik.

Durand Jones & The Indications: «Morning in America»

Kein neues Phänomen ist es, dass heutige Soul-Bands im Studio eine Vintage-Ästhetik anstreben und bejahrte Mikrofone und Mischpulte herankarren, um diesen Retro-Schick zu bewerkstelligen. Einer, der dazu auch noch wundervolle Songs schreibt, ist der Amerikaner Durand Jones. Was da klingt wie Soul aus den tiefsten Sechzigern, ist das Werk einer Studenten-Viererschaft einer Musikschule aus Indiana.

Safia Nolin: «J’ai demandé à la lune»

Was die Autodidaktin aus Québec so unwiderstehlich macht? In ihren kummervollen Chansons folgt nichts geordneten Regeln, nichts ist in herkömmliche Popschemen gezwängt, weder ihr Gitarrenspiel noch ihre Stimme, die mit gutem Timing zwischen schierer Teilnahmslosigkeit und emotionalem Aufbrausen wogt. Auf ihrem aktuellen Album legt die 27-Jährige eine Sammlung von unfrohen Coverversionen vor und verwandelt das Liedmaterial von so unterschiedlichen Urhebern wie Indochine oder Céline Dion zu kargen, von modischem Firlefanz der jeweiligen Zeit befreiten Folk-Chanson-Perlen.

Alogte Oho & His Sounds of Joy: «Mam Yinne Wa»

Aus Nord-Ghana stammt die wohl sonnigste Platte des Jahres. Alogte Oho frönt einer Art Gospelmusik aus der afrikanischen Savanne – schert aber gerne auch in den Reggae aus. Der Star dieser Band ist der muntere Frauenchor, der das Geschehen immer wieder an sich reisst. Und – nicht zu vergessen: der Querflötist, der in diesem Stück das staunenswerteste Solo des ganzen Jahrzehnts anstimmt.

Zuco 103: «O Chao Daqui»

Seit zwanzig Jahren verquickt die holländisch-brasilianische Band so unvereinbar scheinende Pole wie Tanzbarkeit, Aberwitz, Melancholie und Soul. Und in den Lücken wird immer wieder Raum für schlichte, nachdenkliche Schönheit ausgespart. Im Jubiläumsjahr ist ein Album mit bisher unveröffentlichtem Material erschienen, fürs nächste ist ein neuer Longplayer angekündigt.

Joy Crookes: «Don’t Let Me Down»

Auf ihrer neuesten EP verdrahtet die bangladeshisch-irische Londonerin Joy Crookes Trip-Hop mit Soul und Pop zu einem ganz schmackhaften Süppchen. Diese 20-Jährige wird uns noch viel Freude bereiten.