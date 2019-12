Die besten Songs 2019 – Teil 7

Enik: «Strawberry Clover»



The Souljazz Orchestra: «Wll Runs Dry»

One True Pairing: «Dawn at the Factory»



Damien Jurado: «South»



Michael Kiwanuka: «Hero»



Brain Damage: «Oyelo»



Schade: «Pour le geste»



The Angelcy: «Everyone (And Their Mom)»



Joy Crookes: «London Mine»



Tamino: «Tummy»



Inury Reserve: «Jawbreaker»



O Terno feat. Devendra Banhart: «Volta e Meia»

Love Supreme: «Sun»

Patrick Watson: «Melody Noir»



Fat White Family: «Feet»

Jay Mitta: «Tatizo Pesa»



Concrete Jane: «Johnny n’est pas mort»



DJ Mellow feat. Magugu: «Run Dem»