«Die denken, Country-Fans hätten alle Kuhmist an den Sohlen»

Albi Matter, 68, fährt im wuchtigen Ami-Schlitten vor. Ein schwarzer Cadillac, 400 PS stark, «aber Hybrid», sagt er sofort. Der Organisator des längsten Country Music Festival der Welt trägt sein gewohntes Outfit: Boots, Jeans, Lederjacke und Bolo Tie, die Cowboykrawatte, ein Lederband mit einer silbernen Brosche. Noch bevor das Gespräch überhaupt beginnt, hat Matter Fotos seines Motorrads, «davon gibts nur vier in der Schweiz», und seines Enkels gezeigt – sowie seinen romantischen Lieblingssong «Dance With Me» von Johnny Reid abgespielt.

Ihre Westernkluft ist perfekt, nur der Cowboyhut fehlt – warum?

Mir gefallen Cowboyhüte, aber ich schwitze grausam darunter, bin jeweils pflotschnass, das nervt. Das gleiche Problem habe ich mit dem Töffhelm. Kürzlich war ich an einem Motorrad-Treffen in den USA, im Staat Wisconsin, da gibts keine Helmpflicht – herrlich!

Was gefällt Ihnen am Cowboygewand?

Ich war ja vor langer Zeit mal Verkaufsleiter bei der Ex Libris, musste Schale und Krawatte tragen, nie wieder, habe ich mir damals geschworen. In dieser Kleidung fühle ich mich angezogen. Der Stil passt zu mir, das bin ich.

Manche der Countrymusic- Fans, die Jahr für Jahr ins Zürcher Albisgüetli pilgern, tragen ebenfalls Cowboymontur. Das wirkt dann ein bisschen wie Western-Fasnacht.

Das war einmal. Heute sieht man höchsten drei, vier Hüte an einem Abend. Inzwischen kommen nicht mehr nur Countryfreaks, das Publikum ist sehr durchmischt, vom Direktor bis zum Lehrling. Früher trugen ein paar Halbwilde noch Sporen an den Boots und ein echtes Gewehr mit sich, wie man das sonst nur in Texas sieht.

Mit dem Country Music Festival bringen Sie seit 35 Jahren einen Hauch von Nashville in die Schweiz. Sieben Wochen lang füllen Sie jeden Abend das Albisgüetli. Wie schaffen Sie das?

Wir haben immer neue Bands gebracht und die Musik dem Zeitgeist angepasst. Früher spielten wir vor allem traditionellen Country, heute auch Bluegrass, Rockabilly oder Boogie-Woogie. Wir machen auf Amerika, auch beim Essen: Bison Steak auf heissem Stein oder der Jumbo Burger für zwei, ein Riesenhit. Ich sage immer, «give the people what they want».

Auf welche Band freuen Sie sich besonders?

Auf Hollywoodstar Kiefer Sutherland und Band. Er wird das Festival am Freitag eröffnen. Es ist sein erster und einziger Auftritt in der Schweiz – vier Monate lang habe ich Kiefer bearbeitet und ihn von der Country-Hochburg Albisgüetli überzeugt.

Wie würden Sie Country Music beschreiben?

Viele Schweizer wissen nicht, was Country ist. Die denken, Countryfans hätten alle Kuhmist an den Sohlen. Ich sags so: Kommt ein Jazzstück am Radio, stellt man ab, wenn man Jazz nicht mag. Kommt ein Countrysong, lässt man das Radio an. Country nervt wenige. Weils melodiös ist, weil man mitsingen kann. Und die Texte finde ich auch noch gut.

Kürzlich hörte ich einen Countrysong mit der Textzeile: «I texted her a message.» Cowboys am Handy, das passt nicht, oder?

(lacht) Countrysongs erzählen vom täglichen Leben in Amerika. Auch die Cowboys kommen heute nicht mehr ohne Handy aus.

Welchen Countrystar hätten Sie persönlich am allerliebsten im Programm?

Natürlich die Dolly. Dolly durfte ich einmal treffen – diese Aura! Päng! Ein Superstar. Es regt mich furchtbar auf, wenn man sie auf ihre Brüste reduziert. Dolly hat Personality und eine super Stimme selbstverständlich auch.

Dolly Parton gehört zur älteren Generation – was zeichnet die junge Countryszene aus?

Country Music wurde in den letzten Jahren immer poppiger, Taylor Swift ist das beste Beispiel dafür. Country liegt bei den Jungen im Trend, was wir auch beim Publikum merken.

Sie gelten als Förderer der einheimischen Countryszene. Wie stehts um den Nachwuchs?

Ich nehme Schweizer Bands ins Vorprogramm der Amerikaner, da haben sie eine gute Plattform. Was uns fehlt, ist ein neuer Leader wie John Brack oder Jeff Turner. Wichtig ist: Sie müssen Englisch können, sonst wirds peinlich. Und ich werfe den Schweizern vor, dass sie oft «schlufig» auf die Bühne kommen, als Künstler musst du dich vom Volk abheben, es muss einfach etwas glitzern.

Als kleiner Bub – waren Sie der Cowboy oder der Indianer?

Ich war Cowboy mit Hut und Chäpsli-Pistole. Aber die Geschichte der Indianer hat mich immer fasziniert, deshalb habe ich mir auf den linken Unterarm einen Indianerkopf mit Federschmuck tätowieren lassen.

Und wofür steht der Adler auf dem rechten Unterarm?

Der Adler steht für Freiheit, die mir sehr wichtig ist.

Lässt es sich als freiheitsliebender Mensch in der Schweiz gut leben?

Ich passe mich an und akzeptiere die Gesetze. Was mich aufregt, ist, dass es immer mehr Gesetze gibt: Es begann mit dem Rauchverbot und jetzt das Greta-Zeugs. Natürlich bin ich dafür, dass man das Klima schützt. Aber dieser Fanatismus, der nervt. Soll doch jeder leben dürfen, wie er will.

Das tönt nach unserer Volkspartei.

Ich bin ein Patriot. Als junger Mann lebte ich zwei Jahre in Kanada, da musste ich mich auch einfügen. Meine Frau stammt aus Malaysia, aber sie fällt nicht auf. Jeder, der sich anpasst, ist willkommen. Aber 70, 80 Prozent der Gefängnisinsassen sind Ausländer. Wer bezahlt das alles?

Apropos Klimaschutz: Sie werben mit 1000 Gratis-Parkplätzen und fahren einen mächtigen Cadillac Escalade.

Parkplätze sind das A und O. Die Festivalbesucher kommen aus der ganzen Schweiz, sogar aus dem süddeutschen Raum. Und meinen Escalade, ein Hybrid, brauche ich vor allem für die US-Bands, die ich persönlich am Flughafen abhole und herumführe.

Was wollen die Amerikaner von der Schweiz sehen?

Praktisch jeder Bandleader will nach Luzern. Zürich kennt man nicht. Auch Johnny Reid habe ich letztes Jahr die Kapellbrücke gezeigt. Dieses Jahr will ich mit ihm auf den Uetliberg. Und sie alle wollen eine Uhr kaufen, keine Rolex, eher eine Swatch mit Schweizer Kreuz.

«Ich passe mich an und akzeptiere die Gesetze. Was mich aufregt, ist, dass es immer mehr Gesetze gibt: Es begann mit dem Rauchverbot und jetzt das Greta-Zeugs». Foto: Sebastian Magnani

Viele der Countrymusiker stammen aus ländlichen Regionen in den Südstaaten, haben ihr Land kaum je verlassen.

Tatsächlich bekomme ich manche Künstler nicht, weil sie nicht fliegen wollen. Viele waren noch nie im Ausland, sie sind unsicher und unselbstständig. Sie wissen nicht, dass viele hier Englisch reden, deshalb hole ich sie ja ab, sie brauchen eine Bezugsperson, das gibt ihnen Sicherheit – dann sind sie «very impressed».

Die US-Country-Szene gilt als besonders konservativ. Trump-Wähler und Waffenfans – wie kommen Sie damit klar?

Konservativ muss ja nicht schlecht sein. Trump hat sicher seine guten Seiten, hat mit den Strafzöllen auf chinesische Waren für Amerika einiges erreicht. Mir persönlich ist er zu extrem, Trump ist einfach ein Polteri. Mit Waffen aber kann ich gar nichts anfangen. Ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen einer Pistole und einem Revolver.

Seit Beginn Ihres Country Music Festival waren sechs US-Präsidenten an der Macht. Welcher hatte mit Countrymusik am meisten am Hut?

George Bush Senior war ein grosser Countryfan, klar, als Texaner. Ich war mal an einer Award-Verleihung in Nashville, wo er eine Rede hielt. Daraufhin habe ich ihm mein Programmheft geschickt. Bush hat sich sogar mit einer Postkarte bedankt, gekommen ist er aber nicht. Schade.

Und was sagen die US-Musiker zu Donald Trump?

Die Künstler, die bei uns auftreten, sind keine Trump-Fans. Die meisten sagen: «Leave me in peace with this president!» Aber mit den Amis kannst du generell nicht über Politik reden. Bei den Themen Religion und Sex läufst du ebenfalls in den Hammer.

Haben Countrystars eigentlich Groupies?

Nein, die meisten sind religiös, Evangelisten oder Baptisten, und sie sind wie alle Amerikaner wahnsinnig prüde – obwohl sie in den USA die grösste Pornoindustrie der Welt haben. Aber das Groupie-Zeugs ist ohnehin vorbei, nicht wie zu meinen Zeiten.

Erzählen Sie.

Damals, in den 60er-, 70er-Jahren, hatte ich lange Federn und war in zwei Schweizer Hardrockbands als Roadmanager, ich stellte die Anlagen auf. Darauf fuhren die Frauen total ab. Es war die beste Zeit, um jung zu sein, Pille, Minirock, «Make love not war».

Selber sind Sie jedes Jahr in den USA unterwegs – warum fühlen Sie sich dort wohl?

Es ist diese endlose Weite, der «Wide open space». Dort kannst du relaxt Auto fahren. Keiner, der hupt oder hetzt. Man fräst ja nicht, in Amerika cruist man.

Und wie erleben Sie die Amerikaner?

Sie sind nun mal viel lockerer als wir. «How are you? Looking good!» Klar ist das oberflächlich, aber lieber so als unfreundlich. Ich mag die Amis. Auch wenn sie nicht die Intelligentesten sind, oft hat man den Eindruck, sie wüssten gar nichts. In Florida habe ich mal einen Pöstler nach einem Töffshop gefragt – «I don’t know.» Dabei war der Laden 500 Meter entfernt!

Warum könnten Sie trotz Ihrer Sympathien nicht in den USA leben?

Weil die Schweiz das beste Land der Welt ist! Man ist pünktlich und organisiert. Das ist mir wichtig. Nachtessen gibts zwischen sechs und sieben, das ist in unseren Köpfen drin. Und nichts wird hinausgeschoben, was erledigt werden muss, wird sofort erledigt, das habe ich auch meinen Kindern beigebracht.

Sie sind seit 16 Jahren mit Winny verheiratet, in dritter Ehe. Warum hält sie diesmal?

Wir sind so happy, weil wir beide unsere eigene Insel haben. Winny spielt Badminton, und sie ist sehr gläubig, geht regelmässig in den Hindu-Tempel. Und ich bin fast süchtig nach Zeitunglesen, 30 bis 40 Zeitungen und Heftli habe ich abonniert. Selbstverständlich lese ich als Ex-Buchdrucker nur auf Papier. Dazu rauche ich meine Zigarre, das ist mein Ritual.

Die Zigarre ist ja Ihr Markenzeichen.

Acht Zigarren pro Tag, mehr nicht. Einmal im Jahr muss ich zur Kontrolle in die Lungenklinik – «hören Sie auf mit Rauchen!», sagt man mir jedes Mal. Aber ich fühle mich nicht schlecht, sitze dreimal in der Woche aufs Velo. Ausserdem: Zigarren raucht man nicht, die geniesst man.

Sieht man Sie und Winny auf der Tanzfläche im Albisgüetli?

Ich bin nicht so der Tänzer. Aber es wird getanzt – und wie! Die Migros-Klubschule offeriert jeweils einen Crashkurs im Line Dance, die Tanzfläche ist jeweils bumsvoll, das glaubt man nicht. Vor allem die Frauen stehen auf Line Dance, denn dafür braucht es keinen Partner. Auch Winny ist begeisterte Line Dancerin.

Aus erster Ehe haben sie drei erwachsene Töchter – betrübt es Sie, dass keine Ihre Leidenschaft für Country Music teilt?

Nein, viel wichtiger ist, dass wir einen engen Kontakt pflegen, ich bin eine «Gluggere», wir telefonieren täglich. Die älteste arbeitet bei Universal Music in London, nächste Woche wird sie extra wegen Kiefer Sutherland nach Zürich kommen. Sie kennt ihn noch als Agent Jack Bauer aus der Serie «24».

Vergangenes Jahr sind Sie erstmals Grossvater geworden . . .

Nino, dä Süggi, ist ein riesiger Autofreak, «Auto Auto», konnte er als Erstes sagen. Ich habe ihn auch schon auf meinen Töff gesetzt, erst ohne, dann mit Motor – das war ihm aber zu viel.

Das Bild der Indian Bike ziert sogar Ihre Handyhülle.

Das Bike habe ich dank Connections bekommen. Der Importeur, übrigens ein super Typ, konnte mir eines mischeln. Eine streng limitierte Jack Daniels Indian Springfield, ganz geil. Nur 150 Maschinen, vier davon in der Schweiz. Für den Töff bekomme ich viele Komplimente, vor allem von Frauen.

Connections, Beziehungen, scheinen in Ihrem Business entscheidend zu sein. Sind Sie auch durch Connections in die Zunft Wiedikon gekommen?

Nein, Wiedikon ist mein Stadtkreis, mit 18 Jahren hatte ich hier mein erstes Zimmer. Seither fühle ich mich in diesem liebenswert-normalen Quartier daheim.

Am Sechseläuten ziehen Sie mit Perücke und Strumpfhosen durch die Stadt Zürich – nicht so cool, oder?

(lacht) Nicht so sexy? Ich finds noch cool, einmal im Jahr so rumzulaufen wie unsere Vorfahren. Ich bin Fan vom Sechseläuten und vertrete als Zöifter stolz das Quartier, das nach mir benannt ist – Albisrieden.

Albisrieden, Albisgüetli – alles nach Ihnen benannt?

Die Musiker fragen mich jeweils: «Albisgüetli, is this your house?» Ich sag dann, ja, mein Grossvater hats gebaut. Dann staunen sie – und ich geb noch einen drauf: «Mein Urgrossvater hat einst einen Berg mit einem grossen Horn bestiegen, that’s why it’s called the Matterhorn.»



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App