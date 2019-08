Die Hit-Brechstange bleibt in der Besenkammer

Der immense Erfolg war dem Duo Lo & Leduc stets etwas ungeheuer. Und auch wenn die Berner, die letztes Jahr mit «079» den helvetischen Hitparaden-Rekord für den längsten Spitzenritt aufgestellt haben, ihren Triumph gerade so gut es geht auskosten – so richtig gewöhnt haben sie sich daran noch immer nicht.

Davon erzählen sie im Eröffnungsstück «Dr Hype isch real» ihrer neuen EP. «Mir chöme nume schnäu verbi / Bhautes ächt und maches neu / Es geit o wieder schnäu verbi», singt Leduc hier mit weit aufgedrehtem Autotune-Effekt. Durch das Stück wummert eine der hübschesten Bassdrums, die in letzter Zeit in einem heimischen Studio produziert worden sind, dazu gibts das handelsübliche Sprechsingen auf einen melodiösen Refrain hin.

Dass in diesem Song auch ein gerüttelt Mass an Schwerblütigkeit und Demut auszumachen ist, ist dem Umstand geschuldet, dass den beiden offenbar bewusst ist, dass sich Hypes auch schnell wieder verflüchtigen können: «Mini Band isch d Band vor Stung, doch wieviu Stunde het dr Tag?», fragt Leduc einmal in einem Anflug von Zukunftsskepsis.

Gut möglich, dass es in nächster Zeit tatsächlich etwas ruhiger um das Duo werden könnte. Einen Refrain, den demnächst eine ganze Schweizer Jugend mitsingen möchte, findet sich unter den fünf neuen Songs der EP «Hype» jedenfalls nicht.

Die Vorabsingle «Online», die noch am ehesten dafür prädestiniert gewesen schien, hat sich im Streaming-Wettbewerb nicht auffällig verhalten und ist in der Lo-&-Leduc-Erfolgsskala im unteren Durchschnitt gelandet. Die Single ist nach nur drei Wochen aus den Hitparaden herausgefault. Dabei ist da alles vorhanden, was schon einmal ganz gut funktioniert hat: Amouröses in Zeiten mobiler Fernsprechgerätschaften, ein bisschen Autotune-Anreiz, Marimbas zur Stimulierung des Beckenbodens und eher angedeuteter als tatsächlich gelebter Reggaeton.

Sorgen sind unberechtigt

Die restlichen drei Lieder werden kaum höhere Wellen schlagen. Sie sind zwar raffiniert programmiert (sehr knackige, binäre Polyrhythmik in «Papa Zidane»), doch thematisch ist da nichts, was die juvenile Zielgruppe in Aufwallung bringen könnte. Es geht mal um das nicht sonderlich verbreitete Phänomen der Sonnenbrillen-Sammel-Sucht, mal wird der Kinogang ohne Begleitung thematisiert (und heillos zerfabuliert), und im erwähnten «Papa Zidane» geht es um unerreichte Vatersymbole.

Auch wenn sie musikalisch nicht allzu weit von ihrem Erfolgspfad abweichen, ist es Lo & Leduc hoch anzurechnen, dass sie auf diesem Tonträger die Hit-Brechstange in der Besenkammer belassen und programmiertechnischen Raffinessen Raum gewähren. Produzent Dr. Mo zeigt sich auf dieser EP als Einziger in absoluter Hochform.

Doch Sorgen sind unberechtigt: Irgendwann dürfte Lo & Leduc wieder die zündende Songidee kommen, wenn sie sich nach Abstechern in die Kleinkunstwelt und Flirts mit der klassischen Musik wieder auf ihr Kerngeschäft besinnen.

Lo & Leduc: «Hype» (Bakara Music)