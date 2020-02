Die neuen Popstars sind «Soft Boys»

Er sei «just another chubby boy from Scotland», sagt Lewis Capaldi von sich selbst, doch natürlich stimmt das überhaupt nicht: Der pummelige «boy» hat Lieder produziert, die hundertmillionenfach gestreamt wurden. Seine Trennungs-Ballade «Someone you loved» gar fast eine Milliarde mal.

In der Zürcher Halle 662 spart er sich seinen Hit am Mittwochabend bis zum Schluss auf. Bevor der erste Akkord erklingt, verkündet er, dass er eigentlich gerade pinkeln muss. Dann singt er trotzdem vor roten Wolken, schlurft mit schwarzem Hoodie über die Bühne. Jedes zweite Smartphone blinkt. Die Zuschauer filmen einen Star, der vorgibt, keiner zu sein. Fast krampfhaft pflegt der 23-Jährige sein Image als Normalo. Er sei kein guter Sänger, hat Capaldi in einem Interview gesagt. Sein Debütalbum benannte er «Divinely Uninspired To A Hellish Extent». Soll heissen: Er, Capaldi, ist göttlich uninspiriert, hat eine schlechte Stimme, schafft es aber auf Platz eins der Charts. Maximales Understatement.

Ed Sheeran spurte vor

Den Popstar-Typus Soft Boy hat der Brite Ed Sheeran salonfähig gemacht: Wahnsinnig erfolgreich und trotzdem verletzlich. Beschützt von Bodyguards und trotzdem wie ein guter Freund.

Ed Sheeran hat Lewis Capaldi vorgemacht, wie es geht. (Foto: Instagram)

«Ist gewöhnlich das neue normal?», fragte der Guardian. Denn neben Capaldi imitieren viele weitere die Attitüden Ed Sheerans – und sind damit sehr erfolgreich. Dermot Kennedy etwa, der seine Gitarrenmusik mit Hip-Hop-Elementen anreichert und sich als Stubenhocker beschreibt.

Sam Fender wohnt noch bei seiner Mutter. Sie sei sein bester Kumpel, sagt er. (Foto: Getty Images)

Oder Sam Fender, der noch bei seiner Mutter wohnt, weil sie sein bester Kumpel sei. Der Brite macht Indie-Rock, singt über Suizide von jungen Männern und reflektiert die Privilegien seiner weissen Hautfarbe.

So gar kein Justin Bieber

Mit seiner rauen Stimme singt Lewis Capaldis in Zürich vor allem über Herzschmerz, dazu ein bisschen Gitarre, ein bisschen Klavier. Einmal verliert er sich zwischen zwei Songs in seiner Ansage, warnt dann vor weiteren Momenten der unangenehmen Stille. Auch neben der Bühne spielt Lewis Capaldi seine Unvolkommenheit aus. Am Merchandise-Stand verkauft er Pullis mit der Aufschrift «my big fat sexy sweatshirt». Auf Social Media postet er gerne unvorteilhafte Selfies. Einmal schrieb er zu einem Foto, das ihn im Auto zeigt: «Ich habe mich entschieden, gleich schön wie Justin Bieber zu sein».

Justin Bieber ist die komplette Antithese zu Lewis Capaldi. (Foto: Getty Images)

Bieber ist die komplette Antithese zum bescheidenen Lewis Capaldi: Er fährt betrunken Lamborghini. Er ist mit einem Model zusammen und besucht deren Schwiegereltern mit dem Hubschrauber. Und er würde auf einem Foto niemals ein Doppelkinn riskieren.

Kürzlich hat sich der Oasis-Sänger Noel Gallagher mit Lewis Capaldi angelegt, auch er ein weiterer Musiker, der alles andere als bescheiden gibt. «Who’s this Capaldi fella?», fragte Gallagher im Radio, bezeichnete den viel jüngeren Capaldi als Chewbacca, also als Stammler, und Idioten, so wie das ein richtiger Rockstar der alten Schule eben tut. Capaldi trat später an einem Konzert im Parka auf, öffnete irgendwann den Reissverschluss. Auf seinem weissen Shirt prangte Gallaghers Gesicht, von einem rotes Herz umrandet. Der brave Capaldi hatte die Sympathien auf seiner Seite. Nicht der wilde Gallagher.