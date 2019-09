Erfolgreichste Rapperin tritt mit 36 Jahren überraschend zurück

Die Rapperin Nicki Minaj hat völlig überraschend das Ende ihrer musikalischen Karriere verkündet. «Ich habe beschlossen, in den Ruhestand zu gehen», schrieb die 36-Jährige am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie wolle sich nun auf das Familienleben konzentrieren.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ? in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ? Love you for LIFE ??????????