«Man muss noch Komplimente machen dürfen»

Herr Raabe, Sie wollen wegen #MeToo einige Ihrer Lieder nicht mehr singen. Zum Beispiel: «Ja und Nein, das kann das Gleiche sein», das davon handelt, dass man bei einer Frau angeblich nicht weiss, was Ja und was Nein heisst.

Das kann man heute so nicht mehr singen. Es gibt da zum Beispiel noch ein Lied von Robert Stolz, das heisst: «Man darf bei den Mädels nicht schüchtern sein.» Da kommt dann auch die Zeile: «Sie sagen Nein und warten drauf, geküsst zu sein / man soll sich schöne Frauen nicht tagelang nur ansehen / wie Casanova, so soll man rangehen.»

Finden Sie es schade, dass Sie manche Lieder nicht mehr singen können?

Ich glaube, ich würde diese Lieder auch nicht singen, wenn es #MeToo nicht gäbe. Ich mache das nicht aus äusserem Druck, sondern weil es mir nicht mehr behagt und ich keine Lust habe, das Publikum zu verwirren. Aber nicht, weil die Moralpolizei in der Ecke steht. Wir haben 600 Titel im Repertoire, das darf man nicht vergessen. Und einige wenige haben Textbausteine, wie die eben erwähnten.

Aber es hat niemand zu Ihnen gesagt, der Raabe, der Sexist, der soll mal seine Texte anpassen?

Nein. Egal, was ich singe, ich habe eine gewisse Distanz. Und ich will den Menschen nie die Welt erklären, sondern ich möchte sie unterhalten. Ich habe auch jahrelang ein Stück gesungen, das hiess: «Ich fahr mit meiner Klara in die Sahara», da fährt ein Mann mit seiner Frau in die Sahara, zu wilden Tieren. Am Schluss heisst es: Husch, kommt ein Löwe oh Schreck / schnappt meine Klara mir weg / und ich fahr ohne Klara / aus der Sahara ganz allein nach Haus zurück». Da geht es nicht um einen trauernden Ehemann, der Angst hat, seine Frau zu verlieren. Sondern um einen, der denkt: «Jetzt fahr ich mit Klara da hin und dann bin ich sie los.« Da könnte man mir unterstellen, dass ich Femizid gutheisse. Dabei geht es um schrägen und schwarzen Humor. Es ist die Doppeldeutigkeit und Ironie, die mich an diesen Texten fasziniert.

Wo hört die für Sie auf?

Wo sie andere verletzt. Ironie ist ja eigentlich, dass man sich selbst nicht ernst nimmt. Und wenn man andere diskreditiert, dann hört Ironie auf.

Aber es scheint ja auch Stücke zu geben, wo das mit der Ironie nicht mehr hinhaut, weil es eine neue Sensibilität gibt.

Absolut. Es gibt ein Stück von Friedrich Hollaender von 1930, darin heisst es: «Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschiinseln.» Das haben wir immer gesungen, weil es lustig und schnell und virtuos ist und Friedrich Hollaender weit entfernt ist von jeder rassistischen Verdächtigung. Ein Typ, der einfach Humor hat. Und wenn man genau hinguckt, geht es darum: Die Zivilisation geht mir auf die Nerven, ich möchte auf einer Insel leben. Erst mal ist das eine tolle Komposition. Und als wir angefangen haben, das zu spielen, waren wir fast noch Studenten.

Das klingt jetzt ein bisschen naiv.

Wir waren genauso naiv, wie die Komposition gemeint ist. Wir wollten damit niemandem Böses tun. Es ist das Lied eines Aussteigers. Man kann natürlich all das, was in dem Stück gefordert wird, auch tun, ohne sich den Körper schwarz anzumalen. Aber zu der Zeit, als der Schlager geschrieben wurde, 1930, nahm daran niemand Anstoss.

Wenn Sie auf der Bühne stehen, dann oft im Dresscode einer glamourösen Vergangenheit. Ist Ihr reales Ich konservativ?

Ich empfinde mich nicht als konservativ. Ich laufe zwar so rum, aber ich bin es nicht. Es geht darum, wie man erzogen wird. Ich habe eine Erinnerung, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, als ich ein Kind war. Da wollte ich einmal ein Stück Kuchen haben und danach raus zum Spielen. Meine Mutter gab mir den Kuchen und sagte: «Aber gib den anderen Kindern was ab, sonst blutet denen das Herz.» Solche Sätze vergisst man nicht. Ich vermute, dass heute solche Sätze manchmal zu selten fallen und dass verlernt wird, Rücksicht zu nehmen. Meine Mutter war nicht konservativ, sondern hilfsbereit und sozial engagiert. Trotzdem war sie der Ansicht, ein Junge muss reiten, tanzen und Motorrad fahren können, deswegen kann ich reiten, tanzen und Motorrad fahren. Aber bin ich deswegen konservativ? Nein.

Geht Ihnen die gesellschaftliche Sensibilität heute manchmal zu weit?

Ich glaube, dass es auch schon 1870 Frauen gab, die sich zu Recht dachten, woher nimmt der alte Zausel da die Frechheit, mir so nah zu rücken? Wenn da so ein alter Typ kam mit «Na Frolleinchen, wollnse nich ...«? Die Sensibilität dafür, dass etwas, das jemanden stört, nicht komisch ist, sondern zu weit geht, ist wichtig. Zum Beispiel dieses Ungefragt-auf-die-Pelle-Rücken. Andererseits muss man auch noch Komplimente machen dürfen, oder? Neulich habe ich mitbekommen, dass man einander nicht mehr in den Mantel helfen soll.

Tun Sie das noch?

Meine Güte, wenn das jemand nicht möchte, dann tue ich es eben nicht. Aber für mich bedeutet ein gegenseitiges In-den-Mantel-Helfen auch, dass man den Umgang miteinander geschmeidiger und rücksichtsvoller macht. Ich denke ja nicht: «Ich helf dir in den Mantel, weil ich glaube, du bist zu doof, da reinzukommen.« Sondern weil ich sehe, du hast einen dicken Pullover an und da noch eine Jacke drüber und vielleicht noch eine Tasche in der Hand. Und vielleicht ist es dann leichter für dich.

Viele ziehen gerade Parallelen zwischen den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts und den kommenden Zwanzigerjahren. Sehen Sie die auch?

Zufälligerweise ist das Datum gleich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Historie sich nie so wiederholt, wie man es glauben könnte. So einfach ist das nicht. Es wiederholt sich nichts. Aber es kommt anders. Die Geschichte kann viel, viel trickreicher, viel verschlagener wieder zurückkommen. Es gibt tatsächlich Menschen, die benutzen ein funktionierendes, gutes System, um es über Bord zu werfen. Sie verwenden die Demokratie als Mittel, um sie abzulösen. Und das hat es schon mal gegeben.

Bereitet Ihnen diese Entwicklung Sorge?

Aber ja! Trotzdem bin ich zuversichtlich. Sonst müsste man verzweifeln, wir kriegen ja permanent aus allen Teilen der Welt die härtesten Nachrichten um die Ohren gehauen. Damit muss man auch irgendwie umgehen können, das müssen Sie als Journalistin ja auch. Überall drehen die Politiker durch, Erdogan, Putin. Sagen Sie mir mal, was ich da tun kann? Ich kann mich dem ja nicht entziehen.

Sind Sie trotzdem optimistisch?

Ich finde, das ist zu einfach: zu sagen, alles geht den Bach runter. Apokalypse hat man nicht im Griff, die kann man nicht beeinflussen, die kommt von aussen. Klimawandel und die Politik, die Sachen, die jetzt im Raum stehen, die können wir ja noch beeinflussen. Wir können zumindest noch versuchen, Dinge besser zu machen. Ein Apokalyptiker legt die Hände in den Schoss und sagt, diese Welt geht jetzt unter. In den krisenhaften Zwanzigern und Anfang der Dreissigerjahre hat man sich gerne in Partys, Theater und Musik geflüchtet.

Wie viel Realitätsflucht erlauben Sie sich?

Ich flüchte gar nicht aus der Realität. Ich nehme keine Drogen bis auf die handelsüblichen und nehme die Realität wahr und ernst. Man kann auch innerhalb der Realität leben und es sich gutgehen lassen, zumal in Deutschland. Wir haben immer noch keinen Krieg und keine Hungersnot.

Lässt Ihre Musik, die die Weimarer Republik heraufbeschwört, Menschen nicht aus der Realität flüchten?

Dafür ist die Musik gemacht worden. Wir entreissen das Publikum der Realität für den Zeitraum eines Konzerts. Und das ist meine Aufgabe am Abend, die Wirklichkeit draussen zu lassen. Das ist auch richtig und legitim. Wenn ich esse, dann lege ich mein Telefon zur Seite und schaue nicht zur Uhr, sondern esse und komme zur Ruhe. Und wenn das Essen fertig ist, kann ich mich wieder um anderes kümmern. Und so ist es hier auch: Man geht hier in den Admiralspalast rein und darf die Realität draussen lassen.

Sind Sie in 34 Jahren Palast-Orchester nie politisch geworden?

Ich habe das nur ein einziges Mal zum Thema gemacht, das war bei unserem ersten Konzert auf der Waldbühne in Berlin 1997. Und da habe ich dann schon etwas gesagt, denn die Waldbühne ist 1936 für die Olympischen Spiele unter den Nationalsozialisten gebaut worden. Ich hab erwähnt, dass heute Abend jüdische Komponisten und Texter für ihre Werke gefeiert werden — ein später Triumph gegenüber denen, die für diese Ideologie gestanden haben. Ich habe es vielleicht ein bisschen geschickter ausgedrückt. Als es deutlichen Applaus gab, habe ich gemerkt, dass das Publikum es genauso sieht. Und dass ich überhaupt nicht Gefahr laufe, irgendwelchen falschen Interpretationen aufzusitzen. Oder dass irgendwelche Rechten denken, wir gehen mal zu Max Raabe, weil der tickt so wie wir.