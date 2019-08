Pop-Briefing: Fühlen Sie sich sicher?

Das muss man hören

Fühlen Sie sich sicher? Ja? Ganz sicher? Nun, dann haben Sie noch nicht den neuen Track der Experiment-Rap-Combo Clipping gehört. «Nothing Is Safe» heisst dieser, und man merkt trotz der Pianofigur und der Anfangszeile «Everyone safe and sound, this how family do» sehr rasch, dass etwas Faules in der Luft liegt. Und dann, «da-pop-da-pop», fallen auch schon Schüsse. Wie Daveed Diggs diese Horrorerzählung rappt, wie die Sounds weiter ängstigen: Ja, das kann diese Band, die ihre Musik auf dem einstigen Rocklabel Sub Pop veröffentlicht, wie kaum eine andere.

Fühlen Sie sich jetzt noch sicher?

Darüber wird gesprochen

Das neue Album von Sleater-Kinney. Denn darf die Band von Carrie Brownstein und Corin Tucker, die als Pfeiler der Riot-Grrrl-Bewegung gilt, plötzlich so poppig klingen wie auf «The Center Won’t Hold»? Und ist St. Vincent, welche die Platte produziert hat, nicht einfach die Yoko Ono von Sleater-Kinney, weil noch vor der Veröffentlichung die so wichtige Schlagzeugerin Janet Weiss aus der Band ausgestiegen ist?

Ja, klar muss man darüber diskutieren, wie gut «The Center Won’t Hold» wirklich ist. Aber erstaunlich ist schon, dass die vordergründige Abkehr vom Gitarrensound für so heftige Debatten sorgt. Die Wut: Sie ist nämlich immer noch da. Hört!

Das Schweizer Fenster

Der Luzerner Mimiks begräbt in seinem neuen Song «Für immer niemer» seine Rap-Superstarhoffnungen und die Träume vom Ferrari und all dem Ruhm. Lieber ist er: «Für immer niemer». Nun, jemand sollte ihn enttäuschen. Denn dieser achtminütige Track beweist einmal mehr, dass er zu den herausragenden Rappern dieses Landes zu zählen ist.

Was blüht

Keine Partys mehr. Oder doch nicht? Denn Deichkind haben eben die dritte Single ihres kommenden Albums veröffentlicht, und natürlich ist «Keine Party» kein Stimmungskiller, sondern eine tolldreiste Partynummer – mitsamt einem wunderbar hohlen Bumm-Bumm-Beat. Klar, die anderen Vorabtracks «Wer sagt denn das?» und «Richtig gutes Zeug» sind schlauer und schwindliger produziert, aber das nehme ich dennoch sehr gerne – zumal mit diesem Video.

Das Fundstück

Das Label Numero Group aus Chicago ist vielleicht eines der wertvollsten Labels, wenn es darum geht, vergessene Alben und Musiken und Künstlerinnen und Künstler wieder zu würdigen. Oder würde ich ohne die LP «Any Other Way» den Soul von Jackie kennen? Oder die «Vision Songs» des Mystikers Laraaji? Nun, eher nicht. Deshalb hier: Der Hinweis auf diese Playlist von Spencer Tweedy, dem Sohn von Wilco-Kopf Jeff Tweedy, der seine Lieblingstitel aus dem Labelkatalog kompiliert hat.

Numero Group veröffentlicht ja nicht nur Platten, sondern programmiert auch Apps wie die Ambient-Musiksammlung «Environments» oder das Browser-Game «Escape from Synth City». Game on!

Die Wochen-Tonspur

Eine Schlafanleitung, einige Unheimlichkeiten und aber «Hope»: All das gibts in den neu hinzugefügten zehn Titeln dieser Playlist zu hören.