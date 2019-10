Und alle gehen «crazy» ab

«Besch ready für die Liebi vo mer?» heisst die neue Single von Hecht, den sie am Samstagabend, befeuert von Konfettikanonen, gleich als erstes geben. Und 13'000 Leute im ausverkauften Hallenstadion zeigen: Ja, sie sind sehr gerne bereit, sich der Mundartband mit Heimatkanton Luzern hinzugeben. So, dass Sänger Stefan Buck bereits nach diesem ersten Song vom grössten Moment in ihrer achtjährigen Karriere spricht. Denn kleiner gehts an diesem Abend nicht.

Woher all diese ausgelassenen, mitsingenden und mitspringenden Fans kommen? Nun, sie sind die wohlverdiente Ernte aus einer Ochsentour durch die Schweizer Konzertlokale, die im Hitzesommer 2018 kulminierte, als Hecht landauf, landab an Openairs anzutreffen waren. Ob in Gampel, Zofingen oder St. Gallen: Buck und seine vier Kollegen erzeugten mit ihrem Pop ein Gemeinschaftsgefühl, das so nur Patent Ochsner bei ihren längst heilig gesprochenen Gurten-Heimspielen hinkriegen.

So warben Hecht für ihr Hallenstadion-Konzert. Video: Hecht (Youtube)

Es ist auch nicht viel falsch an diesen fast immer zu Stadiongrösse anschwellenden Idée-Suisse-Songs, die von der Liebe erzählen, zum Tanzen auffordern («höchschti Zit zum gumpe!») oder recht bodenständige Träume formulieren wie in «Surfer». «Spick mi furt vo hie», «uf u dervo», dieses Fernweh, das fast alle Mundartbands antreibt, gibts schon auch. Aber lieber surfen Hecht noch ein wenig auf den Wellen. Beispielsweise auf jener Welle aus Händen, die das Publikum bildet, und den Chef-Hecht auf dem Surfbrett durch die Halle trägt.

Tanz den Hecht: Die Band im Hallenstadion. Foto: Tom Kawara

Stefan Buck, dieser Milizsystem-Popstar, der unter der Woche bei einer Fintech-Firma arbeitet, gibt im Hallenstadion den überwältigten Gastgeber («läck isch das geil!»). Es gibt ein Drumsolo mit Tanzeinlage auf dem Bühnenlaufsteg. Und es gibt eine Grossraumdisco-Choreografie, die «Kawasaki» – einen ihr populärsten Songs – ankündet und die sich ihrer leichten Peinlichkeit bewusst ist. Weil, so sagt es Buck früher am Konzert: An einer Hecht-Show gehts nicht um Perfektion, die die Band selbst auf dieser grossen Bühne spielend schafft, sondern auch darum, «laut und ehrlich zu singen». Und die Fans sollen nicht nur mitsingen, sondern auch «komplett crazy» und «abartig abgehen», etwa wegen einem Solo, das der Keyboarder Daniel Gisler im Flug durchs Hallenstadion spielt. Oder beim Stück «Oh Boy», das die Band in überdimensionierten Gummi-Flamingos gibt.

Bodenständige Träumer: «Surfer» von Hecht. Video: Hecht (Youtube)

Es fliessen bei der Bandvorstellung auch Tränen bei den Musikern. Und vielleicht auch im Publikum, wenn Buck in «Heicho» singt: «Mir sind gar ned fürenand gebore / Aber lahn eus fürenander stärbe». Ob die Hecht-Fans für ihre Band bis zum Tod gehen würden? Man weiss nach diesem Abend jedenfalls: Sie gehen sehr weit mit ihrer Lieblingsband. Und gehen «crazy» ab.