Scheinheiliges Instagram: Die Herzchen sind weg

Was, Instagram hat die Herzchen abgeschafft? Es klingt wie ein schlechter Scherz – ist aber tatsächlich wahr. Die Foto- und Video-Plattform, auf der vor allem junge Menschen die perfekte Version ihrer Selbst posten, hat diese Woche einen Testversuch gestartet: Wie viele «Gefällt-mir»-Angaben die eigenen Beiträge erzielen, sieht in Italien, Irland, Kanada, Australien, Brasilien, Japan und in Neuseeland niemand mehr - ausser man selbst. Wann die Herzchen auch in der Schweiz verschwinden, ist noch nicht bekannt.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



? Australia

? Brazil

? Canada

? Ireland

? Italy

? Japan

? New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka