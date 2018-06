300 Superpunkte wenn Sie diesen Artikel lesen!

Anna kommt nach Hause.

Anna: Hoi Schatz.

Stefan: Hoi.

Anna: Was machst du denn?

Stefan: Ich hüpfe.

Anna: Warum hüpfst du?

Stefan: Weil es gesund ist.

Anna: Zu hüpfen?

Stefan: Ja.

Anna: Und wie lang willst du noch hüpfen?

Stefan: Noch acht Minuten. Dann hab ich genug Aktivitätspluspunkte gesammelt und bekomme Prämienrabatte bei der Krankenkasse.

Anna: Du hüpfst, um Geld zu sparen?

Stefan: Ich hüpfe, um gesund zu bleiben, und spare dabei Geld. Toll, oder?

Anna: Du hüpfst Pluspunkte?

Stefan: Genau. Und danach erkaufe ich mir noch Superpunkte.

Anna: Superpunkte?

Stefan: Ich muss gleich in den Coop, noch was einkaufen, so erreiche ich endlich 22'000 Superpunkte und kann meine Prämie abholen.

Anna: Der Kühlschrank ist voll, du musst nicht einkaufen.

Stefan: Aber denk doch an die Prämie.

Anna: Welche Prämie?

Stefan: Ein Outdoorgrill.

Anna: Outdoorgrill?

Stefan: Ich muss die Punkte noch heute einlösen, das Angebot gilt nur bis morgen.

Anna: Kannst du bitte aufhören, so zu hüpfen, das macht mich wahnsinnig. Und diesen blöden Outdoorgrill will ich nicht!

Stefan: Wieso nicht?

Anna: Wir haben keinen Garten.

Stefan: Den Grill kann man bestimmt indoor benutzen.

Anna: Ich will ihn nicht.

Stefan: Aber der ist doch geschenkt.

Anna: Das ist kein Geschenk, die wollen dir nur ihre Sachen andrehen und dich mit ihren blöden Punkten zwingen, bei ihnen einzukaufen!

Stefan: Ich kauf nicht nur bei denen, keine Sorge, ich sammle überall Punkte. Mit der Cumulus-Karte sammle ich Cumulus-Punkte, mit der Vögele-Fashioncard sammle ich Vögele-Prozentpunkte, mit der Coffee-to-Go-App sammle ich Coffee-Punkte, mit dem H&M-Club H&M-Punkte, mit der Manor-Karte Manor-Punkte, mit dem Ochsner-Sport-Club sammle ich Umsatzbonuspunkte und mit der Helsana-Pluspunkte-App Extrapluspunkte...

Anna: Stefan, hör endlich auf zu hüpfen!

Stefan: Ich hab die Ikea Family Card, die Sprüngli-Treuekarte, die Jelmoli-Card Premium, die Bäcker-Stempel-App, die Globus-Plus-Card Aurum und natürlich meine Miles-&-More-Karte für Meilenpunkte. Wobei nächste Woche meine Meilen verfallen. Ich könnte allerdings eine Miles-&-More-Kreditkarte beantragen, dann verfallen sie nicht. Was meinst du?

Anna: Ich meine, du sollst mit diesem Rum­gehüpfe aufhören! Sofort!

Stefan: Anna, versteh doch, meine Meilen verfallen. Soll ich das aufhalten?

Anna: Stefan, komm mal zur Vernunft, die Firmen tricksen dich mit ihren Punkten und Meilen alle aus und wollen nur deine Daten, deinen Einkauf, deine Kreditkarte, deine Zeit. Sie bekommen viel mehr von dir, als du von ihnen bekommst. Jetzt hör endlich auf zu hüpfen!

Stefan: Warum? Es ist herrlich, ich fühle mich wie Super Mario.

Anna: Es ist der Vollstress, hör sofort auf!

Stefan: Du willst auf alles verzichten? Auf alle Vorteile, Rabatte, Prozente, Prämien, Geschenke, Coupons, Bons, Gutscheine? Warum verdirbst du mir den Spass? Alle wollen mich beschenken, mir eine Freude machen, mich überraschen, sorgen sich um meine Finanzen, mein Wohlbefinden, kümmern sich um meine Gesundheit. Nur ausgerechnet du nicht. Anna, ich fühle mich so gut. Noch nie habe ich so viel Geld gespart, bin gleichzeitig mit allem eingedeckt. Ich fühle mich glücklich und war noch nie so gesund!

Stefan fällt zu Boden.

Anna: Stefan?... Stefan?

(Tages-Anzeiger)