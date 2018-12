7 Liebesgedichte im Standesamt-Check

Letzthin auf dem Standesamt. «Und jetzt möchte ich ein Gedicht vorlesen», sagt der Standesbeamte. Seine Stimme klingt etwas feierlicher, er spricht langsamer: «Es Hämpfeli Fride», beginnt er. «Es Hämpfeli Fröid.» Pause. «Es Hämpfeli Liebi, es Hämpfeli Glück.» Pause. «Ei Liter Gsundheit, ei Löffel Kraft. Eis Kilo Fründschaft, es paar Brösmeli Muet....»

Das Ende des Gedichtes verpasse ich, da mich die Nachbarin fragt, was ein «Hämpfeli» sei und ob das Paar nicht «ohne Gedicht» angekreuzt habe.

Eine Handvoll der immer selben Gedichte ist es, die an zivilen Hochzeiten zu hören ist. Von all den Liebesgedichten, die auf der Welt geschrieben wurden, sind es einige wenige, die wiederholt den Weg zum Standesamt finden. Und mit hartnäckiger Treue kehren sie immer wieder. Als eine Art ungeschriebener Kanon der Standesamtslyrik.

Der Standesbeamte bringt es nicht übers Herz, den Akt ohne auch nur einen Hauch von Feierlichkeit zu vollbringen.

Seit der Gang zur Kirche bei vielen Menschen weggefallen ist, hat die Bedeutung der zivilen Hochzeit zugenommen. Nicht wenige Frauen heiraten zivil in Weiss. Egal, wie anachronistisch das jungfräulich weisse Hochzeitskleid ist, da steht es nun mal vor einem, daneben der Bräutigam, drin die Braut, und der Standesbeamte wird es nicht übers Herz bringen, den Akt, der ja ein juristischer ist, ohne auch nur einen Hauch von Feierlichkeit zu vollbringen.

Was also tun? Weder beten noch predigen noch segnen passt. Was ist naheliegender als der Griff zum Gedicht? Poesie, das ist unter anderem die Textform des Überganges, nicht umsonst sind die bekanntesten Gedichte Schwellengedichte. Allen voran Rainer Maria Rilkes «Herbsttag», Hermann Hesses «Stufen», Goethes «Erlkönig». Das Gedicht schafft ausserdem Feierlichkeit, verleiht Bedeutung, und nicht zu unterschätzen: Es ist kurz.

Man hat fünfzehn Minuten Zeit für die Trauung. Ein Essay über die Liebe, von Erich Fromm etwa, würde den Rahmen sprengen. So ein Gedicht ist verdichtet, es passt zwischen dem Verlesen der Rechte und der Unterschrift. Darum hier ein ganz kurzes zuerst.

Dû bist min, ich bin dîn

Dû bist mîn, ich bin dîn./des solt dû gewis sîn./dû bist beslozzen/in mînem herzen,/verlorn ist das sluzzelîn:/dû muost ouch immêr darinne sin.



Ins Neuhochdeutsche übersetzt heisst das dann:

Du bist mein, ich bin dein./Dessen sollst du gewiss sein./Du bist eingeschlossen/in meinem Herzen,/verloren ist das Schlüsselchen:/Du musst auch für immer darin bleiben.



In seiner sprachlichen Verknappung beschreibt es die Liebe in der Metapher eines Schlosses, dessen Schlüssel für immer verloren ist. Geschrieben hat es um 1180 ein Mönch in einem Brief an eine Nonne. Nicht selten wird es «Minnelyrik» genannt. Allerdings zu Unrecht. Schliesslich besingen in der Minnelyrik junge Männer ihre Sehnsucht nach verheirateten Frauen. Für den Gebrauch auf dem Standesamt wäre so ein aussereheliches Sehnsuchtsgedicht nicht ganz so passend.

Dann schon lieber: Mönch begehrt Nonne. Der Zölibat war damals auch noch nicht, was er später einmal werden würde. Ob es die Nonne wirklich gab oder nur in der Fantasie des Mönchs, ist übrigens nicht verbürgt, aber ganz unabhängig davon: Eignet sich dieses Gedicht als Gebrauchslyrik auf dem Standesamt?

Das Possessivpronomen, der Name lässt keine Zweifel übrig, regelt Besitztum: Mein Haus, mein Auto, mein Schatz(zz), mein Mann. Es ist keine schöne Sache, dieses Mein und Dein. Keiner möchte ein Objekt des andern sein, verdinglicht werden. Erst über den Begriff der «Zugehörigkeit» kann man diesem kapitalistisch anklingenden Begriff etwas den Schrecken nehmen.

Sechzig Jahre verheiratet sein, das kann ganz schön lang werden.

Aber dann kommt schon der nächste Schreck: Du bist eingeschlossen in meinem Herzen. Das ist nichts für Klaustrophobiker. Kaum jemand möchte, ausser in besonderen, allenfalls erotischen, Situationen vielleicht, eingeschlossen sein. «Du musst» klingt auch wenig freiwillig oder gar freudvoll. Der Schluss – «für immer darin bleiben» – ist es dann, der es für ein Ehegedicht infrage kommen lässt. Für immer. Es geht um ein Bild für Dauer.

Nun ist die Ewigkeit halt auch länger geworden, als sie einmal war. Dafür haben die Fortschritte der Medizin seit dem Mittelalter gesorgt. Sechzig Jahre verheiratet sein, das kann ganz schön lang werden.

Prädikat als Standesamtsgedicht: bedingt geeignet

Von der Ehe, Khalil Gibran

Ihr wurdet zusammen geboren/und ihr werdet auf immer zusammen sein. (...) Aber lasst Raum zwischen euch./Und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen./Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel:/Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein./Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher./Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Laib./Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber lasst jeden von euch allein sein./So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern./Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut./Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen./Und steht zusammen, doch nicht zu nah:/Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,/Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.

In seiner Beliebtheit kaum zu schlagen ist dieser Abschnitt «Von der Ehe» aus Khalil Gibrans 1923 erschienenem Band «Der Prophet». Aber gleich der erste Satz kann leicht verwirren. Gemeinsam geboren? Besonders Paare mit einem grossen Altersunterschied und solche mit einem unterschiedlichen Geburtsdatum kommen da ins Stutzen. Aber ja, metaphorisch gesehen, heisst es wohl einfach: Da gehören zwei Menschen zusammen, und zwar schicksalhaft.

Der eigentliche Schlüsselsatz kommt bald darauf: Lasst Raum zwischen euch. Der Satz könnte genauso gut in einem modernen Beziehungsratgeber stehen. Die Bilder, die folgen, thematisieren alle das Verhältnis zwischen dem Gemeinsamen und dem Individuellen. Und sie enthalten alle die gleiche Lösung, nämlich den massvollen Mittelweg. Nähe ja, aber auch Distanz. Keine Kompromisse, kein Verzicht dem andern zuliebe, nicht zu viel Hingabe, kein Suchen nach dem Gemeinsamen.

Der Text, obschon bereits 1923 verfasst, entspricht offenbar den Bedürfnissen ehewilliger Menschen des 21. Jahrhunderts nach Individualismus. Und kombiniert diese mit einer Vorstellung von Romantik. Gut möglich, dass der orientalisch-exotisch anklingende Name des libanesisch-amerikanischen Autors Khalil Gibran zu dieser Romantik beiträgt. Auch wenn er den Text in New York geschrieben hat, auf Englisch. Bestimmt aber erfüllen das wogende Meer und die Zypressen auf konventionelle Art diese Funktion. Inhaltlich allerdings überwiegt am Ende doch die Selbstbestimmung, in einer etwas oberflächlichen Art. Jeder soll doch sein Ding machen.

Prädikat als Standesamtsgedicht: kaum geeignet

Das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13

Die Liebe ist langmütig und freundlich,/die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen,/sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig,/sie sucht nicht ihren Vorteil,/sie lässt sich nicht erbittern,/sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,/sie freut sich aber an der Wahrheit;/sie erträgt alles,/sie glaubt alles,/sie hofft alles,/sie duldet alles.



Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Text bei einer kirchlichen Hochzeit als Grundlage der Predigt dient, liegt sicher bei fünfzig Prozent. Mit den Worten «Er steht zwar in der Bibel, aber das Wort Gott kommt nicht vor», empfehlen Insider der Heiratsvorbereitung die Passage als einen besonders schönen Text auch fürs Standesamt.

Einen Teil seiner Kraft holt der Text aus seinem Aufbau. Es beginnt sanft («langmütig und freundlich» geht ja noch), nimmt zu («lässt sich nicht erbittern» wird schon schwieriger) und wird dann richtig steil («erträgt alles, duldet alles» ist in dieser absoluten Formulierung für einen Menschen weder möglich noch gesund). Gerade die letzte Passage macht deutlich, dass es sich bei der Liebe, die hier beschrieben wird, um eine ganz bestimmte altruistische Form von Liebe handelt, nämlich um die totale Nächstenliebe, die ihre Kraft aus der Metaphysik zieht. Auch wenn Hochzeits-Insider recht damit haben, dass das Wort Gott nicht vorkommt: Das Konzept, das Paulus hier zugrunde legt, ist seine Kreuzestheologie. Leidenschaft kommt von Leiden.

Dass der Text fürs Standesamt überhaupt in Erwägung gezogen wird, mag daran liegen, dass im Deutschen drei verschiedene altgriechische Wörter, denen drei verschiedene Liebeskonzepte entsprechen, mit ein und demselben Wort übersetzt werden: Liebe. Geht es in der Eheschliessung um «Philia», welche die spezifische Zuneigung zu einer Person meint, und hoffentlich auch um «Eros», der die körperliche Liebe bezeichnet, so spricht Paulus hier von «Agape». Im Gegensatz zu «Philia» ist «Agape» allgemein, beschreibt die willentliche (und spirituelle) Entscheidung zur tätigen Liebe zu allen Menschen. Schön ist natürlich, wenn diese Menschenliebe in die Ehe reinspielt, wenn man den Partner auch als Menschen sieht. Aber ganz sicher hat Paulus den Brief an die Korinther nicht als Hochzeitsgedicht verstanden.

Prädikat als Standesamtsgedicht: nicht geeignet

Explizite Hochzeitsgesänge sind hingegen die Gesänge Salomons aus dem Alten Testament, die ebenfalls den Namen «Das Hohelied» tragen. Das kann zu pikanten Verwechslungen führen:

Das Hohelied, Kohelet, 4, 3–5

Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und deine Rede lieblich./Deine Wangen sind wie der Ritz am Granatapfel zwischen deinen Zöpfen./Dein Hals ist wie der Turm Davids, mit Brustwehr gebaut,/daran tausend Schilde hangen und allerlei Waffen der Starken./Deine zwei Brüste sind wie zwei junge Rehzwillinge, die unter den Rosen weiden.

Prädikat als Standesamtsgedicht: warum nicht?

Was es ist, Erich Fried

Es ist Unsinn/sagt die Vernunft/Es ist was es ist/sagt die Liebe Es ist Unglück/sagt die Berechnung/Es ist nichts als Schmerz/sagt die Angst/Es ist aussichtslos/sagt die Einsicht/Es ist was es ist/sagt die Liebe Es ist lächerlich/sagt der Stolz/Es ist leichtsinnig/sagt die Vorsicht/Es ist unmöglich/sagt die Erfahrung/Es ist was es ist/sagt die Liebe



«Was es ist» gilt seit mehr als einer Generation als ein besonders passendes Gedicht zur Eheschliessung. Irgendwann muss dieses Missverständnis zustande gekommen sein. Und es hält sich hartnäckiger als der Mythos vom hohen Eisengehalt von Spinat. Wenn der Verstand, die Einsicht und die Erfahrung so offenkundige Bedenken haben, ist es vielleicht besser, nicht zu heiraten. Dass der Verstand als temporäre Spassbremse auftauchen kann, wenn es um eine Entscheidung zwischen unmittelbarer Lusterfüllung und Vernunft geht, ist nachvollziehbar.

Einer – romantischen – Affäre kann man vielleicht mit dem Verschicken dieser Worte noch etwas Schwung verleihen. Man bringt die 344 Zeichen tipptopp in eine SMS. Und eigentlich könnte man auch nur die erste Strophe schicken. In den zwei folgenden Strophen wiederholt sich der Inhalt in verschiedenen Varianten. Da sind auf der einen Seite Einwände, erfahren wir. Und auf der anderen Seite ist da die Liebe, die weiss, was es ist. Und was ist es nun? Was es ist, eben. Nicht mehr und nicht weniger.

Das Gedicht bietet inhaltlich keinerlei Pointe, Überraschung oder Metapher, an der man hängen bleiben könnte.

Während die andern Begriffe genauer ins Detail gehen, muss die Liebe nichts ausführen. Sie hat das Schlusswort. Ihre dreifache Wiederholung verleiht ihr Nachdruck. Gründe nennt sie nicht. Je konzessiver, desto romantischer.

Sprachlich und inhaltlich nicht nur repetitiv, sondern durchaus redundant, bietet das Gedicht inhaltlich keinerlei Pointe, Überraschung, Wende, Lücke, Reibung oder Metapher, an der man hängen bleiben könnte. Jede Autovervollständigung eines Computers könnte den Attributen das passende Adjektiv zuordnen. Warum kommt das Gedicht dennoch so gut an? Ein Grund liegt womöglich darin, dass die Erwartbarkeit dem Ritual entspricht: ein sich wiederholender erwartbarer Ablauf.

Ein anderer Grund liegt wohl darin, dass man darin sofort ein Liebesgedicht erkennt. Zuerst diese Prosopopoiia – die abstrakten Begriffe, die plötzlich sprechen können. Man weiss ja, dass der Verstand, die Einsicht und die Erfahrung nicht sprechen. Dass sie es hier trotzdem tun, kommt sehr poetisch rüber. So wird Prosopopoiia eindeutig als ein Sprechen in einer Form erkannt, die über den Alltagsgebrauch hinausgeht. Dann diese beiden romantischen Topoi. Topos Nummer eins besagt, dass die echten Gefühle im totalen Gegensatz zum kalten Verstand stehen, diesem Spielverderber.

Er schreibt ein Gedicht gegen den Zweifel. Und Zweifel sind nicht schön, wenn man heiraten möchte.

Egal, wie oft wissenschaftlich belegt wird, wie untrennbar rationale Entscheidungen von Emotionen sind, wie sehr wir mit dem Hirn fühlen und mit dem Herz denken – den alten romantischen Zopf von Herz und Kopf als Antagonisten kann man nicht so leicht abschütteln. Topos Nummer zwei betrifft das Unsagbare der Liebe, das Fehlen der Worte in Anbetracht des geliebten Gegenübers.

Diese drei Merkmale lassen das Gedicht eindeutig als Liebesgedicht erkannt werden. Aber vermutlich liegt der Grund für den Erfolg des Gedichtes doch an etwas anderem. Egal, wie beliebig Erich Fried bestimmte Begriffe, die der Liebe tatsächlich schaden können, wie etwa die Angst oder der Stolz, mischt mit Begriffen, die an sich positiv konnotiert sind (Erfahrung): Er schreibt ein Gedicht gegen den Zweifel. Und Zweifel sind nicht schön, wenn man heiraten möchte, und auch in der Ehe eher nagend.

Die Frage, die sich stellt, wenn man das Gedicht zum x-ten Mal auf einem Standesamt gehört hat, ist allerdings, ob die Bedenken, die die andern Abstrakta an den Tag bringen, nicht vielleicht doch zu schwer wiegen, als dass die Liebe mit ihrem tautologischen «Es ist was es ist» dagegenhalten könnte. Sie sagt nicht: «Es ist Liebe», sie sagt auch nicht: «Es ist gut.» «Es ist was es ist», sagt sie bloss. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann in ihrem «Es ist was es ist» eine bedingungslose Akzeptanz sehen, eine wortlose Souveränität. «Es ist was es ist», ist aber irgendwie auch etwas flau. Fragt beispielsweise einer der Eheleute den andern: «Ist das Essen lecker?», wird ihn die Antwort: «Es ist was es ist» wenig freuen. Begeisterung klingt anders. Bietet das «Hohelied» zu viel Passion(sgeschichte), so bietet Fried eher zu wenig.

Prädikat als Standesamtgedicht: nicht geeignet

Wenn dieser Erich Fried zu flau ist, der Khalil Gibran zu oberflächlich und Paulus eigentlich von etwas ganz anderem redet: Wäre es nicht besser für ein Paar, wenn es auf dem Formular «ohne Gedicht» ankreuzen würde? Dass besonders häufig gewählte Gedichte nicht unbedingt automatisch die geeignetsten sind, spricht sicher nicht gegen das Genre des Gedichtes als solches. Die Beliebtheit allein spricht aber auch nicht gegen das Gedicht. Hier hilft ein Blick über die deutschsprachige Praxis hinaus. Im internationalen Kontext wird häufig Shakespeares Sonett 116 ausgewählt. Und, was will man sagen: zu Recht. (Hier in der Übersetzung von Friedrich Bodenstedt)

Sonett 116, William Shakespeare

Nichts kann den Bund zwei treuer Herzen hindern,/ Die wahrhaft gleichgestimmt. Lieb’ ist nicht Liebe,/Die Trennung oder Wechsel könnte mindern,/Die nicht unwandelbar im Wandel bliebe./O nein! Sie ist ein ewig festes Ziel,/Das unerschüttert bleibt in Sturm und Wogen,/Ein Stern für jeder irren Barke Kiel, –/Kein Höhenmass hat seinen Werth erwogen./Lieb’ ist kein Narr der Zeit, ob Rosenmunde/Und Wangen auch verblühn im Lauf der Zeit –/Sie aber wechselt nicht mit Tag und Stunde,/Ihr Ziel ist endlos, wie die Ewigkeit./Wenn dies bei mir als Irrthum sich ergiebt,/So schrieb ich nie, hat nie ein Mann geliebt.

Prädikat als Standesamtsgedicht: sehr geeignet

Wem das dann, bei aller Vollkommenheit, doch noch zu konventionell ist, dem gefällt vielleicht dieses Gedicht aus Robert Walsers «Aus dem Bleistiftgebiet», Band 6:

Will eine feine Frau man sein ..., Robert Walser

Will eine feine Frau man sein,/so darf man nicht ermatten,/Mitleid zu haben mit dem Gatten,/man muss ihn schätzen, einerlei,/ob Sonnenschein sein Wesen sei,/ob Schatten.



Will man ein artig Männlein sein,/so muss man seine Gattin loben,/und sei sie noch so sehr verschroben,/Gleichviel, ob Mann, ob Frau man heisst,/wer, was ihm nahsteht, runterreisst,/dem fehlt’s im Oberstübchen oben.



So albern es daherkommt, so viel Wahrheit steckt in ihm: Es ist – bei aller Ironie – ein Plädoyer für Empathie und Nachsicht, Bewunderung, Grosszügigkeit und liebevollen Respekt in der Ehe. Besonders auf den Punkt gebracht in den letzten zwei Zeilen.

Prädikat als Standesamtsgedicht: geeignet

Welches Gedicht es denn auch wird, für das sich die Standesbeamtin entscheidet, nach dem Rezitieren des Gedichtes wird zumeist noch ein Lied gespielt. Beliebt sind nebst Nick Cave («Into My Arms») und Leonard Cohen («Hallelujah») auch Andreas Bourani («Ein Hoch auf uns») oder Silbermond («Du bist das Beste, was mir je passiert ist»). Ein Lied namens «Du bist das Letzte, was mir je passiert ist» wäre in Anbetracht der hohen Scheidungsrate vielleicht romantischer, als es auf den ersten Blick scheint.

Iris Meiser ist Germanistin. Standesamtlich würde sie heiraten zu Martin Buber («Der Mensch wird am Du zum Ich») oder Yoko Tawada («Ich hab Sehnsucht nach deinen Gehirnzellen»).

(Das Magazin)