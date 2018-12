Aufstieg und Fall zweier Krippenstars 

Die schlechte Nachricht schon mal vorab: Ochse und Esel waren bei der Geburt von Jesus gar nicht dabei. Jedenfalls nicht, wenn es nach dem Lukasevangelium geht, das die klassische Weihnachtsgeschichte erzählt. Von den Tieren fehlt da jede Spur. Die gute Nachricht: Kaum jemand weiss das. Lassen wir uns also nicht die Laune verderben. Vielleicht hat Lukas sie vor lauter Aufregung bloss vergessen. Im Buch von Jesaja, einem kompetenten Propheten aus dem Alten Testament, sind Esel und Ochse jedenfalls als kluge Wesen erwähnt, welche die Krippe ihres Herrn kennen.

Ob die beiden Tiere tatsächlich live vor Ort waren, kann man nur mutmassen. In Krippendarstellungen sind sie erst im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt aufgetaucht. Damals wurden sie auf Verzierungen von Sarkophagen prominent neben dem Jesuskind platziert. Josef, der Arme, musste sich übrigens noch ein paar Jahrzehnte länger gedulden, bis auch er automatisch zum Krippeninventar gehörte. Esel und Ochse wurden am Anfang oft sogar direkt bei der Krippe postiert, während Maria und Josef mit der zweiten Reihe vorliebnehmen mussten.

Glorioses Image

Skeptische Gemüter könnten nun einwenden, dass es in dieser dürftigen Geburtsumgebung halt eine flauschige Deko brauchte, und weil Tierli eben so jöö sind, hätten findige Künstler zwei davon einfach gleich neben Jesus gesetzt. Praktisch Veranlagte könnten wiederum argumentieren, dass die Krippe nichts anderes als ein gemeiner Futtertrog und es darum logisch sei, dass zwei Stalltiere den Inhalt begutachten. Ausserdem, könnte man auch einwerfen, war es damals üblich, in kalten Nächten die Wärme der Tiere als natür­liche Heizung zu nutzen. Esel und Ochse wären also nichts weiter als ein Notbehelf, um die wenig feierliche Stallsituation auf­zuhübschen.

Solche Spekulationen sind reizvoll, aber falsch. Zum Aufpeppen hätte man genauso gut Schafe und Ziegen hinstellen können. Warum aber ausgerechnet Esel und Ochse? Müssten nicht etwas erhabenere Tiere diesem Jahrtausendanlass beiwohnen? Statt eines Esels wenigstens ein Pferd und statt des Ochsen irgendeines mit mehr Glamour? Ein Schwan vielleicht?

Nicht nötig. Esel und Ochse waren zu Zeiten von Christi Geburt die Popstars unter den Zuchttieren, die Quotenrenner auf dem Land genauso wie in der Stadt. Ihr Image war im Gegensatz zu heute geradezu glorios. «Beide waren als zuverlässige Dienstkräfte hochgeschätzt», sagt die Berner Theologin und Professorin Silvia Schroer, die unter anderem über Tiere in der Bibel forscht.

Der Esel trug klaglos jede Last, der Ochse liess sich geduldig vor jeden Karren oder Pflug spannen. Und nein, es ist nicht übertrieben, wenn man den beiden sogar eine massgebliche Mitwirkung bei der Entstehung von Hochkulturen attestiert. Denn ohne Rind kein Ackerbau, ohne Esel kein Warenhandel.

Esel und Rind wurden wie Familienmitglieder behandelt, mit eigenen Rechten und geregelten Ruhezeiten.

Wer an dieser Stelle das Pferd als ebenbürtiges Transportmittel ins Feld führen möchte, dem sei gesagt: Im Vergleich zu Eseln sind das richtige Memmen. Im unwegsamen Gelände geradezu unbrauchbar und im Unterhalt wesentlich anspruchsvoller als ihr kleineres zähes Pendant. Dieses kann nämlich auch bei Affenhitze Lasten über weite Strecken schleppen und trumpft in fast jedem Gelände mit sicherem Tritt auf.

«Esel und Rind waren wertvoll, und beide kommen seit jeher oft zusammen als Haustiere in Israel vor», sagt Schroer. Wobei «Haustiere» leicht untertrieben ist. Sie wurden eher wie Familienmitglieder behandelt, mit eigenen Rechten und geregelten Ruhezeiten. «Man hat ihnen wie den Menschen zum Beispiel die Sabbatruhe zugestanden», so Schroer. Und nicht nur das: Es war gesetzlich vorgeschrieben, einem Esel oder Rind in Not zu helfen und Erste Hilfe zu leisten – selbst dann, wenn es die Tiere des Feindes waren. Wer sich nicht daran hielt, war gesellschaftlich unten durch.

Diese Hochachtung reflektiert natürlich auch die Bibel. Esel und Ochse sind dort oft klüger als Menschen, erleuchtet sozusagen, weil sie laut Schroer von der Fürsorge Gottes wissen und ihn deshalb auch intuitiv erkennen. Vermutlich haben Esel und Ochse dank ihrer «übersinnlichen» Fähigkeiten lange vor Josef begriffen, was im Stall tatsächlich abging und dass da in ihrem Futtertrog jetzt der Messias lag.

Bileams kluge Eselin

Eselinnen können sich in der Bibel zudem auch verbal ver­ständigen, wie die Geschichte vom Propheten Bileam beweist: Sein weibliches Reittier bleibt stehen, weil ihnen ein Engel den Weg versperrt, was dem Seher ironischerweise entgeht, nicht aber dem vermeintlich störrischen Tier. Als Bileam die Eselin schlägt, weil sie sich nicht von der Stelle rührt, reicht es ihr – und sie spricht aus, was wirklich Sache ist.

Es war damals übrigens kein Zeichen von Armut, wenn man einen Esel als Reittier hatte. Edle Herren und Propheten streifen in der Bibel nicht auf Pferden durch die Lande, sondern ausnahmslos auf Eseln; nicht einmal Gottes Sohn zieht hoch zu Ross in Jerusalem ein. «Pferde haben in der Bibel einen miserablen Ruf», erläutert Schroer, «weil man sie in Israel vor allem als Heerestiere von Feinden kannte oder als importiertes Luxusgut der ausbeuterischen Oberschicht.» Kurzum: Der Esel ist das biblische Anti-Ross.

Video – Ein ganzes Dorf als Weihnachtskrippe

Mit dem Ochsen ist es komplizierter. Es wäre nämlich etwas gar kühn, ausgerechnet bei Jesu Geburt einen Ochsen hinzustellen, weil Kastration in Israel verboten war. Es ist auch nicht so, dass man sich anstandshalber für die sterilisierte Variante entschieden hatte, weil ein mit Testosteron vollgepumpter Stier deplatziert wäre.

Am kastrierten Krippentier ist Martin Luther schuld. «Er hat die hebräischen Wörter für Rind und Stier immer mit «Ochse» übersetzt, weil er aus der Landwirtschaft seiner Zeit wahrscheinlich Ochsen als Arbeitstiere, nicht aber Stiere kannte», so Schroer. Das Vieh an der Krippe sei einfach ein Rind gewesen. Womit auch die Symbolik wieder Sinn macht, denn männliche Rinder waren der Inbegriff von Kraft, die weiblichen standen für Ernährung und Fürsorge.

Gut für Schimpfwörter

Der gesellschaftliche Abstieg der Krippenhelden setzt erst in der Antike bei den Griechen ein. Der Esel wird als Arme-Leute-Tier verspottet und sogar dämonisiert. Er und sein treues Gspänli verlieren nicht nur ihren Status, man dichtet ihnen auch noch Dummheit an, die sich in Schimpfwörtern wie «du Hornochse» bis heute hartnäckig hält.

Das ramponierte Image werden die beiden wohl nie mehr los. In der Schweiz erleben Ochsen derzeit zwar ein kleines Revival als Weidetiere, allerdings interessiert das gerade mal einige Bauern. Der Esel wurde immerhin als entschleunigendes Reise- und Therapietier entdeckt, die grösste Popularität geniesst der einstige Krippenstar jedoch als ausgestopftes Kuscheltier. Im medialen Scheinwerferlicht stehen heute andere. Wölfe, Eisbären oder Bienen.

