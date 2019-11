Beatles-Fotograf Freeman im Alter von 82 Jahren gestorben

Der berühmte Beatles-Fotograf Robert Freeman ist im Alter von 82 Jahren gestorben. «Er war einer unserer Lieblingsfotografen während der Beatles-Jahre, der einige unserer legendärsten Albumcover realisiert hat», würdigte Ex-Beatle Paul McCartney den Verstorbenen am Samstag auf seiner Internetseite.

Long will his photos of the band be appreciated and continue to inspire other photographers.



Our thoughts are with his family and friends, along with our appreciation and gratitude for the creative work he produced for the band. pic.twitter.com/nHBAx69leb