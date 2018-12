Treffpunkt ist die Räuberhöhle, ein Künstleratelier auf dem Stierli-­Areal in Zürich-Seebach, Hunderte von Siebensachen stehen herum, Bricolage-Chic total. Hier haben Gabirano und Kiko ihr Programm geprobt, es heisst «Lost in Hongkong» und setzt sich aus Reminiszenzen einer Reise zusammen. «Online und offline vereint», verspricht die Affiche, denn so ist es, wenn Gabirano, knapp über 20, einer der grössten Social Influencer der Schweiz, und Kiko, jetzt 33, der Gewinner des Swiss Comedy Award 2018 in der Kategorie «Young Talents», gemeinsame Sache machen.

Kiko ist schon da, er sitzt in der Lounge der Räuberhöhle und redet am Anfang solo über das Projekt. Gabirano ist noch unterwegs; irgendwas, so heisst es, habe mit Uber nicht geklappt. Immer passieren ihm solche Sachen, oft ist er zu spät. Das Gespräch wird mit einem Gabirano, der nicht ganz auf Draht ist, beginnen, wie übrigens auch das Programm auf der Bühne. Offline, sozusagen.

Manchmal waren die beiden richtig verloren in der Stadt

Online hat man die beiden schon sehen können. Über ihre Reise nach Hongkong haben die Comedians ein paar Videos gepostet, die Titel lauten «Badeplausch auf einer Luxusjacht» oder «Youtube-Stars machen Hongkong unsicher» – wie banal. «Wir hatten mega Pläne für die fünf Tage, wir wollten Videos machen und am Abend vielleicht noch Jokes schreiben», sagt Kiko.

Der Plan war perfekt, aber er ging nicht auf – wie vieles klappte es nicht beim ersten Mal. Erstens hatten Kiko und Gabirano, die Newcomer der Schweizer Comedy-Szene, einen gewaltigen Jetlag. Zweitens war es in Hongkong sehr schwül, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Etwas chaotisch verliefen die Tage, die beiden waren manchmal richtig verloren in der Stadt, kurz: Es war für alle sehr anstrengend. «Wir würden es aber wieder machen», sagt Kiko, «dann einfach besser planen.» Und jetzt schaltet sich auch Gabirano ein: «Wir sind eben Künstler. Und Künstler brauchen halt manchmal einen Stundenplan.»

Sie haben alles getan, damit «Lost in Hongkong» Schule machen wird. Nun ist alles vorbereitet für die Tournee: vom Zürcher Bernhard-Theater, wo die Produktion am Mittwoch Premiere hat, bis ins Casinotheater Winterthur, dazwischen Bern, Luzern, St. Gallen. Für Stand-up-Verhältnisse ein Höhenflug.

Die Reise hat schon im März begonnen. Damals trafen sich Gabirano und Kiko in Bern zum Kick-off von «Siebe Sieche», eines neuen Mixed-Show-Projekts, das nächstes Jahr Premiere hat. Sie verbrachten den freien Nachmittag zusammen, chillten ein wenig, gingen zum Coiffeur und sagten sich dann, im Sinn einer Zwischennutzung ihrer Talente: Machen wir doch was zusammen für die Bühne! Die Idee mit Hongkong war schnell da: Wenn jemand eine Reise tut, so kann er etwas erzählen.

Bisher hatten sie nur von sich erzählt, wie das Schweizer Stand-up-Comedians gerne machen, über die Kindheit und die Gegenwart einer Jugend in einem Land, das für Kiko und auch Gabirano zunächst ein fremdes war. Die Reise nach Hongkong sollte das Gebiet erweitern. Und führt doch wieder auf alte Wege zurück.

Kiko heisst eigentlich Frank Cabrera-Hernandez, er kam als Kind aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz. Mär­stetten, Kradolf, Hefenhofen im Kanton Thurgau waren die ersten Stationen. Das Lied «O du goldigs Sünneli», gesungen am ersten Schultag, hielt er für die Schweizer Landeshymne, und beim Spiel «Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann» wurde ihm in der Turnhalle angst und bange. Seine Version auf die Integration lautete später «S ganze Schiisland isch heiss uf die Niggers», mit Bruder Boro war Kiko als Rapper unterwegs – und auch als Manager des jamaikanischen Bobteams für die Olympischen Spiele von Sotschi. «Das Maximum will ich erreichen und noch ein bisschen mehr», sagte Kiko in einem Interview. Das Maximum ist für ihn jetzt: Stand-up-Comedian.

Die Langfassung von Gabirano ist Gabirano Guinand, aufgewachsen ist der Berner in Burundi, jetzt wohnt er in Zürich. «Seg öppis Lustigs» hiess sein erstes Programm, die Säle waren ausverkauft. Zur Stand-up-Comedy war er aber mehr per Zufall gekommen, denn eigentlich ist er ein Social-Media-Star, so wird er jedenfalls überall genannt, ihm folgen 180000 Menschen – meist sehr junge – auf Instagram. Dort erzählt er, was ihm so im Alltag passiert, meistens sind es lustige Sachen. Und manchmal passiert ihm auch, dass er auf der Bühne die Pointe vergisst.

Wie ein Komikerduo aus der Stummfilmzeit

Gabirano passt nirgends gut hinein: nicht in ein Taxi, nicht ins Flugzeug, nicht auf die Luxusjacht in Hongkong – seine Beine sind einfach zu lang. Zwei Meter null acht misst er zurzeit, vielleicht ist jetzt noch ein Zentimeter dazugekommen, denn schon ist die Jacke, die er im letzten Jahr gekauft hat, zu kurz. Auch Kiko hat keine Konfektionsmasse: Würde er sich bei einer Schaufensterpuppe mit Kleidern bedienen, sagt er, sähe an ihm alles nicht so gut aus. «Kein Karl Lagerfeld denkt sich, okay, genau für so einen wie Kiko will ich designen.» In Hongkong waren die beiden auf dem Kleidermarkt. Gabirano wählte ein chinesisches Hemd, Kiko ein Katzen-T-Shirt. Komisch sahen beide aus, wie Pat & Patachon, das Komikerduo aus der Stummfilmzeit, der eine sehr lang, der andere eher kurz.

Ist das schon lustig genug? Wie immer ist in der Stand-up-Comedy das Grosse und auch das Kleine in der Welt nur ein Witz.

Bernhard-Theater, Zürich, 19. Dezember, dann auf Tournee durch die Schweiz. (Redaktion Tamedia)