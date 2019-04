Diese Zeichnung löst weltweit Emotionen aus

Eine Zeichnung des Glöckners von Notre-Dame, der die ausgebrannte Kathedrale umarmt, bewegt Internet-Nutzer in aller Welt. Der brasilianische Fussballstar Neymar, der bei dem Pariser Club Saint-Germain spielt, verbreitete das Bild über Twitter unter dem Titel «Pray for France» (Betet für Frankreich).

Im Internet wurde das Bild mehr als 400'000 Mal geteilt. Die Bleistiftzeichnung stammt von der ecuadorianischen Architektin und Illustratorin Cristina Correa.

Die 38-Jährige fertigte die Skizze in ihrem Atelier in der Hafenstadt Guayaquil an, als sie im Fernsehen die Bilder von dem Brand in Notre-Dame sah, wie sie der Nachrichtenagentur AFP erzählt. «Mir ist sofort die Szene aus dem Disney-Film in den Kopf gekommen», sagt Correa. In dem Film von 1996 umarmt der Glöckner Quasimodo seine geliebte Esmeralda.

Die Architektin sagt, sie habe mit der Zeichnung den «Schmerz» über die Zerstörung der gotischen Kathedrale ausdrücken wollen – «dieses Gefühl, sich an etwas zu klammern und nicht zu wissen, ob es unwiederbringlich verloren ist».

Correa hat nach eigenen Worten eine persönliche Beziehung zu Notre-Dame: Vor rund zehn Jahren besuchte sie die Kathedrale mit ihren Eltern in Paris. Sie erfuhr am Montagabend durch Freunde von dem Brand und veröffentlichte ihre Zeichnung daraufhin auf dem Foto-Netzwerk Instagram.

