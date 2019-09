Der schweizerisch-amerikanische Fotograf Robert Frank ist tot. Frank sei am Montag im Alter von 94 Jahren in der kanadischen Stadt Inverness gestorben, berichtete die «New York Times» am Dienstag unter Berufung auf seine Galerie in New York. Der vielfach ausgezeichnete Künstler war zweimal verheiratet und hatte zwei Kinder.

Der 1924 in Zürich geborene Frank galt als einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Als 23-Jähriger emigrierte er er in die USA und fotografierte bei seinen Reisen durch das Land die Menschen auf völlig neue Art und Weise: spontan, unverstellt, schwarz-weiss, dokumentarisch. Sein 1959 daraus entstandenes Fotobuch «The Americans» wurde zum Klassiker.

Frank experimentierte auch mit dem Film, drehte etwa mit den Rolling Stones, als die Band durchs Land tourte. Keith Richards sei im Film besser weggekommen als er, habe sich Mick Jagger bei ihm nach den Dreharbeiten beschwert. Da der Film ein Auftragswerk gewesen sei, gehöre «Cocksucker Blues» von 1972 der Band; drum sei er auch unter Verschluss.

(nag/sda)