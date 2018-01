In der eiskalten Stalla strahlen die steinreichen Besucher

Der Stall hat Jahrgang 1488, der Künstler 1948. Dazwischen liegt ein riesiger Sprung von der armen bäuerlichen Welt in das reiche künstlerische Milieu des Jetset. Not Vital kommt grad angeflogen aus Rio de Janeiro, wo er neben Peking und Sent arbeitet. Zuvor hat der Weltbürger aus dem Engadin in Paris, Rom und New York gelebt. Man kennt ihn hier in Madulain, und er weiss, dass man ihn kennt; er weiss auch, was er und sein Werk wert sind. So kosten die von Hand geschmiedeten Porträts in Silberboxen von Alberto Giacometti, Friedrich Nietzsche oder Gian Marchet Colani, einem legendären Engadiner Jäger, je 80'000 Franken. Und die in Bronze gegossenen Kamelköpfe in der obersten Etage der zu einer Galerie umfunktionierten dreigeschossigen Stalla gar 140'000 Franken: «each».

Die Preise schrecken die zurzeit in St. Moritz Hof haltende Kunstschickeria nicht ab, die Galerie mit den tiefsten Temperaturen zu besuchen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Die stolzen Preise haben eine magische Wirkung auf die chinesisch und russisch aufgejüngte Szene. So steht Not Vital in der eiskalten Stalla und stellt die für die Galerie eigens entstandenen oder zusammengestellten Kunstwerke vor. Danach wird er sich wohl auf sein jüngst erworbenes Schloss in Tarasp zurückziehen, um mit ausgewählten Gästen die Vernissage ausklingen zu lassen. Der Künstler wirkt, auch wenn er kein Interview geben will, offen und direkt, dies aber sehr bewusst in einer gewissen Unzugänglichkeit und Unbestimmtheit. Er weiss, wie man sich und sein Werk verkauft: auf keinen Fall mit Erklärungen und Deutungen seines vieldeutigen Schaffens. Rätselhafte Aussagen, die mehr Fragen evozieren, als Antworten liefern, eigenen sich besser.

Lokal und global zugleich

Die beiden umtriebigen Kuratoren Gian Tumasch Appenzeller und Chasper Schmidlin, zwei im Engadin verwurzelte Cousins mit Zürcher Zweitwohnsitz, kennen den Künstler persönlich. Diese familiäre Bande war wohl der Grund, weshalb Vital einigen Aufwand für die kleine Ausstellung betrieb: So baute er zwischen die Stalla und das Nebenhaus eine Treppe aus poliertem Chromstahl als permanente Skulptur. Und auf die Wiese setzte er eine massive und doch leichtfüssige Arbeit aus Aluminium. «TET» zeigt seitenverkehrt die beiden Dachränder der Häuser – sozusagen ihren Schattenwurf. Auch diese Werke sind gerade dank ihres Bezugs auf die Örtlichkeit lokal – und zugleich global.

Unter die bepelzte Kunstszene mischt sich, je länger der kalte Abend dauert, umso mehr Volk aus der Gegend: Es kommen die Nachbarin, der Metzger, die Bäuerin. Not Vital wird zunehmend von Menschen umringt und parliert neben dem rätoromanischen Vallader Englisch, Italienisch und Chinesisch. «Peking ist das neue New York», meint der jung gebliebene 70-Jährige, der dort seit zehn Jahren ein Studio unterhält und – wie früher in New York – mit den massgeblichen Künstlern wie Ai Weiwei befreundet ist. Während er dies sagt, singt Bob Dylan ununterbrochen sein «Absolutely Sweet Marie» im gewölbten Keller. Es ist eine Hommage an Not Vitals 1968 entstandene Arbeit mit dem Titel «Object Unlimited by Space». Beim Flechten eines Stricks hörte er das Stück damals bis zum Abwinken. Nun liegt das Seil auf dem Boden und verschwindet, wie es anfängt – in der Mauer. Nur etwas stört Not Vital: Er geht zum Verstärker und dreht die Musik auf. Es wird warm.

Empfehlenswert ist das im Verlag Scheidegger & Spiess erschienene Buch «Not Vital. Univers privat».

Bis zum 7. Januar ist die Stalla täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten unter: stallamadulain.ch (Tages-Anzeiger)