Kopf hoch!

Am 18. Dezember vergangenen Jahres erklärte ein Gericht in Alessandria, einer mittelgrossen Stadt im Piemont, die Firma Borsalino S. P. A. für zahlungsunfähig. Die Nachricht ging um die Welt. Sie tat es vermutlich auch, weil sie so leicht und eindrucksvoll zu illustrieren war: Borsalino stellt Hüte her, die es zu Glanz und Ruhm brachten, vor allem im Film, auf den Köpfen von Alain Delon und Harrison Ford, Michael Jackson und Johnny Depp. Wie ein kleines, mobiles Dach sitzt ein solcher Hut auf den Schauspielern, Schutz, Trost und Souveränität zugleich versprechend. Und wenn Humphrey Bogart am Ende von «Casablanca» zu Ingrid Bergman sagt, es gebe ja immer noch die Erinnerung an ­Paris, dann redet nicht nur der Mann, mit halb ­verschattetem Gesicht. Es spricht vielmehr auch der Hut, mit einem leicht verkratzten Bariton: Die Welt mag gross und gefährlich sein, aber sie ist nicht ohne Glück und Geborgenheit.

Die Nachricht vom Bankrott muss den Autoren der Nachrufe deshalb erschienen sein, als wäre ihnen der Hut vom Kopf geweht worden (obwohl die meisten von ihnen keine Hutträger sein dürften), und als wisse man nun nicht mehr, wie man Wind und Regen widerstehen könne. Doch so endgültig ist das alles nicht.

Seltsam, dass kaum einer noch Hüte trägt

Man muss aus Alessandria hinausfahren, in eine Ebene, auf der sich, auf unnachahmlich italienische Weise, Industriebauten mit Brachen, Siedlungen mit Äckern mischen. Auf diesen Feldern fand die Schlacht bei Marengo statt, in der Napoleon im Juni 1800 die Österreicher so vernichtend schlug, dass sie Oberitalien räumten (ein Museum mit etwas obskuren Öffnungszeiten am Rand der Landstrasse erinnert daran). Hinter einer grossen Kreuzung liegt ein schlichtes, zweistöckiges Verwaltungsgebäude in hellem Gelb, über dem der Schriftzug «Borsalino» leuchtet. Dahinter erhebt sich ein grosser, moderner Industriebau.

Eine kleine Tür auf der Seite öffnet sich; in einem weiten, hohen Raum stehen vier sonderbare Maschinen, die offenbar zu einem grossen Teil von Schreinern gefertigt wurden – und das keinesfalls nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwei hölzerne Loren mit Kaninchenwolle stehen vor der einen. Sie ähnelt einer übergrossen Waschmaschine, die, weil man Holz nur schlecht biegen kann, eher achteckig ausgefallen ist. Sie rumpelt und faucht leise vor sich hin, und es gibt keinen Zweifel: In dieser Fabrik wird nach wie vor gearbeitet.

Dass die Menschen ihre Köpfe bedeckten – und zwar über Jahrtausende hinweg, genauso, wie sie Jacken oder Handschuhe trugen – ist viel weniger erstaunlich als die Tatsache, dass sie es eines Tages nicht mehr taten. Wann das war, lässt sich ziemlich genau sagen: in den Sechzigerjahren. Zuerst in den westeuropäischen Ländern, dann in Nordamerika, schliesslich im Osten, jeweils mit einer Übergangszeit von zehn oder zwanzig Jahren. Der wichtigste Grund für die Abschaffung des Hutes sei das privat genutzte Automobil, lautet die geläufige Erklärung. Es habe den Kopf dem Wetter entzogen, ausserdem sei es schwierig, unter einem niedrigen Dach den Hut aufzubehalten. Plausibel ist das jedoch höchstens teilweise – denn es verschwand ja nur der Hut, nicht aber der Mantel, nicht der Schal und nicht die Jacke. Auch die Handschuhe blieben in Gebrauch, wenngleich fast nur noch (das war früher anders) der kalten Finger wegen. Für das Verschwinden des Hutes muss es andere Gründe geben.

Harrison Ford als Indiana Jones in «Das Königreich des Kristallschädels», 2008. Foto: David James (Keystone/AP)

Im Jahr 1857 gegründet, war die Firma Borsalino einst einer der grössten Arbeitgeber in Alessandria. In den Fünfzigern stellten 3500 Arbeiter mehr als zwei Millionen Hüte im Jahr her. Jeder von ihnen sass dann auf einem Kopf, der sich durch den Hut von einem kleinen, etwas unförmigen Fortsatz des Rumpfes in einen wohlproportionierten oberen Abschluss der ganzen Figur verwandelte. Das ist ja die Funktion eines Hutes, über allen Trost und Schutz hinaus: Er schafft eine Silhouette, er verleiht einer Person eine deutliche, einprägsame Gestalt, die sich vor jedem Hintergrund abhebt. Man vergleiche nur alte Fotografien von Versammlungen, in der Hüte getragen werden, mit modernen Menschenmengen: Auf den alten Bildern ist es, als besässe jeder Hutträger ein Dasein für sich allein. Entsprechend gross ist (oder besser: war) die Bedeutung eines Hutes, weswegen er sich in hohem Masse als Gegenstand der ästhetischen, gar überschwänglichen Gestaltung empfiehlt.

«Verbindlichkeit des Vorübergehenden»

In den Achtzigern gab die Firma Borsalino ihre Fabrik in der Innenstadt von Alessandria auf, einen prächtigen Bau im Stil des «Liberty», der italienischen Variante des Jugendstils, mit der um das Jahr 1900 wieder einmal eine Renaissance Italiens hätte einsetzen sollen. Damals also, als kaum noch jemand einen Hut trug, zog die Fabrik nach Spinetta Marengo. Die alten Maschinen aber, teils noch im 19., teils im frühen 20. Jahrhundert und zum grössten Teil aus Holz gefertigt, nahm sie mit. Sie arbeiten immer noch, wie Pferdefuhrwerke in Zeiten des selbstfahrenden Automobils – von der grossen Waschmaschine, in der sich Wolle in Haare verwandelt, über zwei lange Walkanlagen, in der die Haare zu einem losen Geflecht von Fasern verarbeitet werden, bis hin zu einem Gerät, das aussieht, als hätte ein Tischler versucht, eine Apollo-Raumkapsel nachzubauen: Hier werden die Haarfasern mit Wasserdampf auf einen metallenen Konus geblasen, sodass sich nicht nur Filz bildet, sondern auch die Urform aller Hüte. Transportiert werden die werdenden Hüte auf Rollwagen, die aussehen, als wären sie von Henry van de Velde erdacht, dem Architekten des Jugendstils.

Wer hat sich solche Techniken einfallen lassen? Und warum? Wer kam auf den Gedanken, dass es solcher abenteuerlichen Wendungen des Materials bedarf, um gewöhnlichen Menschen eine «Krone» – so nennt man den Mittelteil eines Hutes – mitsamt Krempe aufzusetzen? Eine gestrickte Mütze wärmt doch auch.

Mit Druck, Dampf und viel Handarbeit wird aus Kaninchenwolle und Biberfell ein Borsalino. Foto: Alessandro Garofalo (Reuters)

Elena Esposito, eine in Bologna und in Bielefeld lehrende Soziologin, spricht, wenn sie Mode er­klären will, von der «Verbindlichkeit des Vorüber­gehenden». Der Ausdruck ist glücklich gewählt: Man begegnet einem Menschen, mehr oder minder zufällig, en passant, wie es so heisst. Doch für einen Augenblick zieht dieser Mensch die Aufmerksamkeit auf sich, nicht nur seines Gesichtes oder seiner Figur wegen, sondern weil er sich zu einer unverwechselbaren Gestalt gemacht hat – er hat sich gleichsam in seiner Kleidung «fixiert».

Zugleich, erklärt Esposito, sei es mit Mode nicht vereinbar, sich zu sehr fixieren zu lassen. Auch deshalb, so ist zu vermuten, ist der Borsalino als Accessoire männlicher Mode erfolgreicher und beständiger als etwa ein Zylinder, ein Bowler oder auch ein Trilby. Denn der Borsalino, – genauer: der Fedora von Borsalino – zeichnet sich durch eine besondere Lässigkeit aus. Nicht nur weil der Filz weicher ist oder weil die Vorderseite der Krempe ein wenig nach unten hängt. Vielmehr bildet sich die Hand des Trägers in die Form des Hutes ein: Man hält den Borsalino, wenn man ihn etwa zum Gruss hebt, mit dem Daumen und dem Mittelfinger, während der Zeigefinger ihn von oben drückt. Um den Fingern entgegenzukommen, besitzt der Fedora an allen drei Stellen je eine Delle.

Die Szene der Szenen: Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in «Casablanca», 1942. Foto: Keystone/AP

Man zögert, die Produktionsanlage für solche Hüte eine Fabrik zu nennen. Es ist eine Manufaktur, und im Lauf der fünfzig oder sechzig Arbeitsschritte, die für die Herstellung eines Borsalino notwendig sind, gibt es selbstverständlich einen Experten, der, mithilfe von Druck und Dampf – den beiden wichtigsten Elementen in der Herstellung von Hüten, abgesehen von Kaninchen-, Hasen- und Biberfell – für das Entstehen jener Dellen sorgt. Es gibt eine Arbeiterin, die den Rohling, der noch der Mütze des Zauberers Gandalf ähnelt, schrumpfen lässt, einen weiteren Arbeiter, der ihm die Form eines Hutes, mit Krone und Krempe, beibringt, einen weiteren, der die halb fertigen Hüte in einen Kessel mit Farbe taucht, und ganz zum Schluss eine Fachkraft, die den Namen des Herstellers und vielleicht auch die Grösse mithilfe von Blattgold in das Innenband prägt. Etliche dieser achtzig Arbeiter stammen aus Familien, die schon in der dritten Generation bei Borsalino beschäftigt sind, sagt der Sprecher des Unternehmens. Man glaubt es ihm, wenn man sieht, mit welcher ­Sicherheit einer dieser Arbeiter den Saum einer Krempe über eine kleine stählerne Rolle laufen lässt, damit sich dieser Rand dauerhaft nach oben wölbt.

Auftritt der Investmentgesellschaften

Zwischen 200'000 und 250'000 Hüte pro Jahr werden noch in Spinetta Marengo hergestellt, um einiges mehr als in den finsteren Zeiten, als die Fabrik aus der Innenstadt in die offene Ebene zog. Das liegt zunächst an einem festen Stamm von Kunden, zu dem heute offenbar weniger Berufsverbrecher als vielmehr etwa orthodoxe Juden gehören – ihretwegen unterhält Borsalino eigene Geschäfte in Brooklyn und New Jersey. Auch der katholische Klerus trägt gern Hüte dieser Marke. In den vergangenen Jahren ist der Hut zudem in die Mode zurückgekehrt, allerdings in geringem Umfang und auf ähnliche Weise, wie der Bart oder die Hosenträger wieder populär geworden sind: weniger als Stil denn als Reminiszenz an einen Stil. Die histo­rische Reminiszenz erscheint offenbar als Mög­lichkeit, sich einem längst vergesellschafteten ­Geschmack zu widersetzen, durch eine lebendige Erinnerung an Geschichte und Handwerk – wozu dann der hohe Preis ebenso gehört wie die kleine Gemeinde der Hutträger und die Personalisierung des Hutes durch eine individuelle Inschrift im ­Innenband.

Auch er ein treuer Kunde: Adriano Celentano, 1978. Foto: Ullstein Bild (Getty)

Müsste Borsalino dann nicht, nach vollendeter Schrumpfung, eine erfolgreiche Firma sein? Eigentlich schon, aber so ist es nicht. Das liegt daran, dass die Firma in den späten Achtzigern von einer Investmentgesellschaft gekauft wurde, die Borsalino als Sicherheit für riskantere Engagements benutzte und dabei auch überlegt haben soll, den Firmen­namen in eine Franchisingmarke für Modeartikel zu verwandeln. Das ging nicht gut. Bald war der Hutfabrikant selbst hoch verschuldet, woraufhin eine andere Investmentgesellschaft die Marke kaufte – und seitdem die Produktion und die dazugehörigen Anlagen mietet. Die Investmentgesellschaft macht mit den Hüten Gewinn. Die Borsa­lino S. P. A. aber konnte sich mit den Gläubigern nicht einigen, weshalb ein Richter die Firma für zahlungsunfähig erklärte. Die Entscheidung des Gerichts wurde angefochten, die Klärung jedoch kann Jahre beanspruchen. Im äussersten Fall droht eine Auktion. Unterdessen rattern und dampfen die Maschinen leise weiter.

Damenhüte in Millennial Pink

In Alessandria, im Erdgeschoss des alten Fabrik­gebäudes, konnte man bis vor kurzem ein Borsa­lino-Museum besuchen. Es ist, wie die offizielle Sprachregelung lautet, gegenwärtig wegen einer langwierigen Renovierung geschlossen. Ein paar Strassen weiter, in der historischen Altstadt, gibt es ein Ladengeschäft der Firma Borsalino, im selben Jugendstil erhalten, der einst auch die Fabrik beherrschte. Dort findet man zwar Sonderangebote, ein wenig unordentlich ist es auch. Das aber, ­ver­sichert der Verkäufer, sei allein dem Wechsel von der Winterkollektion auf die Frühjahrsmode ­geschuldet. Tatsächlich sind dort schon frische ­Damenhüte in Millennial Pink zu sehen.

Borsalinos Fedora und Michael Jackson an den MTV Movie Awards 1995. Foto: Kevin Mazur (Wire Image/Getty)

Ende Dezember, an einem kalten, grauen Tag, fand in Alessandria eine Demonstration von ein paar Hundert Hutträgern statt. Später nahm sogar die Fussballmannschaft von Alessandria (sie ging 2003 in Konkurs und spielt heute in der dritten Liga) in Hüten Aufstellung. Und überall beruft man sich auf Umberto Eco, der, in Alessandria geboren, der berühmteste unter den späten Trägern des ­Hutes in Italien gewesen war.

Fast alle Accessoires hat der moderne Mensch abgelegt, in einer scheinbaren Konzentration auf das Wesentliche: den Stock, das Einstecktuch, die Taschenuhr, den Hut und, nicht zu vergessen, die Zigarette. Gemeinsam ist diesen Dingen nicht nur, dass sie von zweifelhafter Nützlichkeit sind. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie mit Gesten verbunden sind – der Stock wird geschwungen, mit dem Tuch wird gewinkt, die Uhr wird gezückt, und man zieht den Hut. Ein ganzes Register menschlicher Beziehungen tut sich in den Gesten auf. Gar nicht unsinnig ist auch deshalb die Vorstellung, ein Borsalino könne reden.

(Tages-Anzeiger)