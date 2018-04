«Widersetzen Sie sich dem Terror der Symmetrie»

Alessandro Michele, der vollmundigste Ausspruch Ihrer Karriere lautet: «Die Mode ist wie eine alte Dame, die auf dem Sterbebett liegt. Ich denke, wir sollten sie sterben lassen.» Warum begrüsst ein Modedesigner den Tod der Mode?

Um sie wiederauferstehen zu lassen. Die Mode ist ein Gefängnis mit dicken Mauern geworden, und ich gebe ihr die kreative Freiheit zurück. In den Neunzigern wurde grossartige Mode gemacht, sogar die Anzeigenkampagnen waren Meisterwerke. Nach 2000 wurde dann nur noch die Mode produziert, die den höchsten Profit versprach. Der Marketingleiter baute sich vor dem Designer auf und sagte: «Dieses Frühjahr setzen wir auf Pink, weil sich Pink gerade gut in Asien verkauft. Unser zweiter Schwerpunkt ist Blau, weil sich Blau gerade gut in den USA verkauft.» Das System ist krank, wenn das Marketing dem Designer vorschreibt, wie seine Mode auszusehen hat. Erst kommt die Mode, dann die Strategie, sie zu verkaufen. Ist es umgekehrt, stirbt die Mode. Ich entwerfe bei Gucci die verrücktesten Sachen, ohne dass mir einer reinredet – und die Umsätze steigen.

Was unterscheidet Sie von Ihren Kollegen?

Die Modewelt ist eine Blase, in der sich alle ähneln. Modedesigner lesen Modemagazine, essen Modegerichte, reden in Interviews über Mode, und wenn sie Werbebilder brauchen, beauftragen sie einen Modefotografen. Alle paar Jahre taucht jemand auf, der sich nicht an diese Konventionen hält. Wenn ich mit einem Stoff experimentiere, ist das wie eine Sitzung beim Psychotherapeuten. Ist es der richtige Stoff, löst er einen Pfropfen in mir, und mein inneres Auge sieht, wie Bilder und kulturelle Symbole aus unterschiedlichen Epochen aufeinanderprallen. Aus diesem Durcheinander entsteht meine Mode. Sie können das Eklektizismus nennen. Ich sage lieber, ich bereite einen Fruchtsalat der Schönheit zu.

Die Kleidung, die Sie für Frauen entwerfen, wird auch von Männern getragen, umgekehrt ist es genauso. Was würden Sie Marsmenschen antworten, die auf der Erde landen und Sie bitten zu erklären, was Männlichkeit bedeutet?

Ich würde sagen: «Sorry, Leute, ihr seid leider an den Falschen geraten.» Ich könnte allenfalls erzählen, dass die Menschen früher in zwei bipolare Geschlechter aufgeteilt waren, heute aber nicht mehr. Das Mehrdeutige hat das Eindeutige abgelöst. Wie bei einem Farbfächer kann jeder den Ton wählen, der zu seinem Selbstgefühl passt. Mein Grossvater und mein Vater waren bei ihrer Kommunion wie kleine Mädchen angezogen, mit langem Kleidchen und Rosen im Haar. In einem Museum in Rom bin ich jahrelang an einer Statue vorbeigelaufen, die Gesicht und Körper einer Frau hatte. Das Irritierende war der Penis. Ich dachte: Okay, ein Hermaphrodit. Aber eines Tages blieb ich stehen und las, was auf dem Schild neben der Statue stand. Es war Venus, die Göttin der Schönheit. In der klassischen griechischen und römischen Kultur entstand Schönheit durch die Kombination von Weiblichem und Männlichem. Die katholische Kirche hat dieses Erbe mit Feuer und Schwert ausgerottet. Meine Mode soll dieses Erbe wiederbeleben.

Der Texaner Tom Ford – er machte Gucci in den Neunzigern von einer verschlafenen, auf den Bankrott zusteuernden Traditionsfirma zu einer Geldmaschine – hielt Sexiness für die oberste Modepriorität von Frauen. Sehen Sie das auch so?

Tom ist immer noch der Olymp, aber in meiner Welt klingt das Wort Sexiness altmodisch. Strahlen Sie vor Freude, lächeln Sie sinnlich, bewegen Sie sich elegant, erzählen Sie eine spannende Geschichte, äussern Sie einen interessanten Gedanken, widersetzen Sie sich dem Terror der Symmetrie – dann sind Sie begehrenswert.

Gefragte Modeshows: Michele an der Milan Fashion Week 2018. Foto: Getty Images

Was meinen Sie mit «Terror der Symmetrie»?

Wirkliche Schönheit basiert auf Asymmetrie. Aber wir sind dabei, jede Asymmetrie auszulöschen, weil Leute uns weismachen wollen, Ebenmass sei schöner. Dabei ist Ebenmass ein Synonym für Langeweile. Mir wurde vorgeworfen, unsere Models seien unattraktiv. Wer so denkt, lebt noch immer in den Neunzigerjahren. Mein Kriterium beim Casting sind die Geschichten, die ein Model mit seinem Gesicht und seinem Körper erzählt. Diese Geschichten machen einen Menschen einzigartig, und darum geht es heute: Jeder will einzigartig sein. Bei Tom waren die Models blonde Schönheiten, aber wir leben im Zeitalter von Instagram. Mit einer Bildbearbeitungs-App kann inzwischen fast jeder wie ein Hollywoodstar aussehen. Statt eines Agenten braucht man nur noch einen Account bei Instagram. Das Dumme ist, dass der Olymp der Schönheit kein elitärer, einsamer Ort mehr ist. Dort tummeln sich die Massen.

Sie sind 45 Jahre alt. Sind Sie ein Fan von Medien wie Instagram?

Ich bin eher skeptisch, aber das ist eine Generationenfrage. In meinem Alter wird man von sozialen Netzwerken manipuliert, statt andere mit ihnen zu manipulieren. Auf Instagram 45 zu sein, fühlt sich an, wie 80 zu sein.

Als Tom Ford Kreativchef von Gucci wurde, ordnete er an, alle Angestellten hätten schwarze Stifte zu benutzen. Als jemand den Wunsch äusserte, seinen gelben Stift behalten zu dürfen, wurde der Stift fotografiert und das Bild zur Entscheidung an Ford gefaxt. Sind Sie auch so?

Nein, ich finde Brüche inspirierender als makellose Ästhetik. Schauen Sie an mir runter: Zu Sandalen trage ich Kniestrümpfe aus dicker Wolle. Weil ich Kleidung mag, die aussieht, als wäre sie schon jahrelang getragen worden, lasse ich neue Sachen so lange waschen, bis sie einen Vintage-Look haben. Wenn ich etwas zum Bügeln gebe, sage ich, die Sachen sollen hinterher aussehen, als hätten sie ein paar Tage lang im Koffer gelegen.

«Ein Kleid kann einen Gedanken ebenso gut transportieren wie ein Gedicht.»

Um Ihre Kollektionen zu erklären, zitieren Sie oft wenig gelesene Geistesgrössen wie Gilles Deleuze, William Blake, Novalis, Roland Barthes, Giorgio Agamben, Martin Heidegger oder Roger Caillois. Sind Sie so verkopft, oder ist das der Einfluss Ihres Lebenspartners Giovanni Attili, eines Professors für Stadtplanung, dessen Rufname Vanni in die Innenseite Ihres Oberarms tätowiert ist?

Vanni ist ein grossartiger Lehrer, der mir die Augen dafür geöffnet hat, dass ein Kleid einen Gedanken ebenso gut transportieren kann wie ein Gedicht, ein philosophischer Essay oder ein «Peanut»-Comic von Charles M. Schulz. Mode ist verdaute Soziologie, sagt Vanni. Man kann mit Kleidung Zustimmung oder Protest demonstrieren wie mit einem politischen Transparent. Auch das gehört zur Macht der Mode.

Interessiert sich Ihr Freund für Mode?

Als wir uns 2007 kennen lernten, hatte er den kleinsten Kleiderschrank und den grössten Bücherschrank, die ich bei einem Mann je gesehen hatte. Sein Freundeskreis bestand aus Dichtern und Intellektuellen, die oft das Wort «authentisch» benutzten. Zu ihrem «noblesse oblige» gehörte es, Mode abzulehnen und ausschliesslich Billigware von der Stange zu kaufen. Wenn ich ihnen sagte, auch Antimode sei Mode, gab es Streit. Ich halte es für auf links gedrehte Eitelkeit, wenn einer sich sehr viel Mühe gibt, so auszusehen, als hätte er sich sehr wenig Mühe gegeben. Nur einem Bauern, der frühmorgens im Stall seine Kühe melkt, glaube ich, dass er in diesen Momenten nicht über sein Aussehen nachdenkt.

Unverkennbare Extravaganz: Michele in Lederjacke und Leopardenhemd. Foto: Getty Images

Eitelkeit ist eine Last. Beneiden Sie Menschen, denen ihr Aussehen egal ist?

Ja und nein. Mit Selbstzweifeln vor einem Spiegel zu stehen, ist demütigend. Andererseits ist Eitelkeit die stärkste Produktivkraft, die ich kenne. Sie bringt die Welt zum Flirren, weil sie Menschen anstiftet, schön sein zu wollen und andere zu beeindrucken. Ohne Eitelkeit würde es weder Verführung geben noch Raketen, die in den Weltraum fliegen. Ich habe mir in den Kapitolinischen Museen in Rom die Ausstellung zum 300. Geburtstag von Johann Joachim Winckelmann angesehen. Die Schönheit der Antikensammlungen war überwältigend. Ich hätte am liebsten ein Bett herangeschafft und drei Tage lang in den Sälen campiert. Was Winckelmann über die Empfindung des Schönen in der Kunst geschrieben hat, spricht mir aus der Seele. Es ist wie eine heilende Medizin, Schönheit zu betrachten, aber sie versetzt uns auch einen schmerzhaften Stich, weil sie uns darauf stösst, wie unvollkommen wir im Vergleich mit ihr sind.

Der Posten eines Kreativchefs in der Modeindustrie ist ein Schleudersitz. Halten Sie Druck gut aus?

Ja, denn ich kümmere mich nicht darum, was man von mir erwartet. Und ich werde auch nicht überrascht sein, sollte man mich 2019 bei Gucci feuern. Ich glaube ohnehin nicht, dass die Zukunft existiert. Das ist eine Vintage-Idee, fast schon mittelalterlich.

Muss ein Modedesigner nicht heute schon wissen, was Menschen in einem halben Jahr anziehen wollen?

Weil ich das nicht weiss, werden mich Ihre Kollegen irgendwann killen. Ich bin kein Magier, der mit einer Kristallkugel in die Zukunft schauen kann. Ich weiss nur, was ich in dieser Sekunde will. Ich bin auch zu alt, um eine Maske aufzusetzen und sie zu meinem Gesicht zu machen. Junge Menschen erfinden Versionen von sich, die sie für attraktiv und erfolgversprechend halten. Hat man die Vierzig überschritten, will man synchron mit seiner Seele leben.

Sie sind in Monte Sacro am Stadtrand von Rom aufgewachsen. Über Ihre Kindheit sagten Sie, Sie hätten sich «wie ein Kind von Lana Turner und Franz von Assisi» gefühlt.

Mein Vater war Techniker bei der Fluggesellschaft Alitalia, aber seine wahre Berufung waren die Bildhauerei, die Musik und die Poesie. Er spielte mehr als zehn Instrumente und schrieb Gedichte und Erzählungen. Offiziell lebte er mit meiner Mutter zusammen, aber die meiste Zeit verbrachte er wie ein Eremit in seinem Atelier. Er lebte ohne Uhren, hatte einen langen Bart und Haare, die ihm bis zum Bauchnabel reichten. Er sah wie ein Schamane aus und sprach oft mit den Vögeln. Einmal schenkte ich ihm zum Geburtstag ein Mobiltelefon, er hat es nie benutzt. Wenn ich ihn als kleiner Junge fragte, wann mein Geburtstag sei, fiel ihm weder das Datum noch mein Geburtsjahr ein. Er erinnerte sich aber genau, wie das Licht am Tag meiner Geburt in Rom war. Einen besseren Vater als ihn kann man sich nicht wünschen, denn er gehörte zu den Menschen, die dir das Gefühl geben: In welche Richtung du dich auch entwickelst, meine Liebe folgt dir.

In guter Gesellschaft: Michele mit Petra Collins, Dakota Johnson und Hari Nef (v.l.n.r.) Foto: Getty Images

Warum lebte Ihr Vater ohne Uhren?

Er lehnte es ab, die Zeit in Minuten und Stunden zu unterteilen und sich von der Uhrzeit Befehle geben zu lassen. Deshalb war es fast unmöglich, sich mit ihm zu verabreden. In seinen letzten Monaten kam er mir mehr und mehr wie ein Heiliger vor. Es machte ihm überhaupt nichts aus zu sterben. Als wir Abschied voneinander nahmen, sagte er: «Es macht mich sehr glücklich, dass wir so viele Jahreszeiten miteinander geteilt haben. Bei meinem Vater und mir war das leider nicht so.»

Lebt Ihre Mutter noch?

Nein. Sie arbeitete bei einer Filmproduktionsfirma als Assistentin des Geschäftsführers. Sie liebte das Grossstadtleben und schwärmte für alte Hollywoodfilme mit Diven wie Lauren Bacall oder Bette Davis. Wenn sie vom Dolce Vita im Rom der Sechziger erzählte, leuchteten ihre Augen. Sie war eine frühe Feministin, die erst mit dreissig heiratete. Für die damaligen Verhältnisse war sie bei ihrer Hochzeit eine steinalte Frau.

Wann sind Ihre Eltern gestorben?

So genau weiss ich das nicht, denn mein Vater hat mir sein Verhältnis zur Zeit vererbt. Ich schätze, die beiden sind seit gut zehn Jahren tot. Sie begleiten mich aber bis heute, weil sie meine beiden Hälften verkörpern: Von meinem Vater habe ich die Naturverbundenheit, von meiner Mutter die Liebe zum schönen Schein.

Wie waren Sie als Teenager?

Ich hatte ein grosses Ego und wollte so cool wie möglich wirken. Ich nahm ein Nein für ein Ja und rebellierte, ohne zu wissen, wogegen ich rebellierte. Mit zwölf machte ich in unserem Badezimmer mit Bleichmittel eine Blondine aus mir, und ich umgab mich sechs Jahre lang mit den schlimmsten Jungs des Viertels. Das Verborgene und Verbotene zog mich an. Gott sei Dank waren Drogen damals so verbreitet, dass sie mich nicht interessierten. Andernfalls wäre ich längst tot. Meine Mutter wurde immer wieder in die Schule zitiert, weil die Lehrer von ihr wissen wollten, was mit mir nicht stimmte. Dabei war ich nur ein verwirrter Teenager, der mit seinen Kumpeln stundenlang auf der Spanischen Treppe sass und Gitarre spielte und nicht wusste, ob er lieber ein weltberühmter Maler oder ein weltberühmter Rockstar werden wollte. Meine Eltern liessen mich zum Glück in Ruhe. Sie scheinen geahnt zu haben, wie ich heute bin. Ich gelte bei einigen als durchgeknallter Paradiesvogel, aber ich kriege meine Sachen auf die Reihe. Wäre ich unfähig zu Konzentration und Kontrolle, wäre der Gewinn bei Gucci vergangenes Jahr nicht um vierzig Prozent gestiegen.

«Das Angebot war verrückt, andererseits ist Leidenschaft wichtiger als Zeit.»

Wann begann Ihr Interesse für Mode?

Meine Mutter hatte eine Zwillingsschwester, die genauso modeverrückt war wie sie. Als kleiner Junge schaute ich zu, wie die sich beiden zurechtmachten, und gab mein Urteil ab. Wie bei fast allen Schwulen ist meine weibliche Seite besonders ausgeprägt. Es machte mich stolz, wenn meine Mutter abends die Wohnung in einem mondänen Pelzmantel verliess, um eine Filmpremiere zu besuchen. In meiner Fantasie war sie auf dem Weg zu einem Kostümball in einem Königspalast.

Nachdem Sie Kostümdesign studiert hatten, designten Sie bei Gucci zwölf Jahre lang überwiegend Handtaschen. Wurde das irgendwann öde?

Mir erging es bei Gucci wie meinem Vater bei der Alitalia: Ich arbeitete bloss, statt etwas zu erschaffen, das eine Seele hat und meine Sprache spricht. Als ich deswegen Ende 2014 kündigen wollte, klingelte mein Telefon. Marco Bizzarri, der neue CEO von Gucci, wollte mit mir über die Optimierung von Arbeitsabläufen sprechen. Bei dem vierstündigen Treffen in meiner Wohnung muss es bei ihm klick gemacht haben, denn obwohl er sich mit einem unverbindlichen «Wir bleiben in Kontakt» verabschiedet hatte, fragte er zwanzig Tage später, ob ich innerhalb einer Woche eine Kollektion aus dem Boden stampfen könne. Das Angebot war verrückt, andererseits ist Leidenschaft wichtiger als Zeit. Ich sagte zu, weil ich dachte: Was solls, du willst ohnehin woanders arbeiten, also leiste dir die Freiheit, ein Desaster anzurichten.

Ihre Wohnung soll mit Kuriositäten vollgestellt sein, die Sie bei Auktionen und auf Flohmärkten erstanden haben. War es Ihr Einrichtungsstil, der den Ausschlag gab, Sie Anfang 2015 zum Kreativchef von Gucci zu ernennen?

Ja, davon bin ich überzeugt. Als Marco zu mir kam, fragte er verblüfft: «Leben Sie in diesen Räumen, oder ist das hier irgendeine Art von Museum?» Ich inszeniere mein Leben, um es zu einem Kunstwerk zu machen. Das geht bis zu meinen wunderschönen Hausschuhen.

«Sammeln ist wie eine Krankheit»: Michele trägt seine Schätze in Form von Schmuckstücken an seinem Körper. Foto: Getty Images

Wir führen dieses Gespräch in Ihrem Büro in Rom, das nahe der Engelsburg in einem herrschaftlichen Palazzo aus dem 16. Jahrhundert liegt. Der Blick von Ihrem Schreibtisch fällt auf ausgestopfte Kanarienvögel und Pfaue, konservierte Schildkröten, abgetrennte Köpfe von alten Porzellanpuppen, Madonnenfiguren mit Kind, Totenköpfe, goldene Kronen, einen ramponierten Stofflöwen und den mit Graffiti besprühten Waggon einer Spielzeugeisenbahn. Erklären Sie uns dieses Arrangement.

Was Sie hier sehen, sind Objekte, die ich kürzlich erstanden habe. Ich lebe ein paar Wochen mit ihnen, dann lasse ich sie restaurieren und in ein Lagerhaus bringen. Ich würde mich gern zu Hause mit ihnen umgeben, aber wer wie ich mit einem anderen Menschen zusammenlebt, muss seinen Obsessionen Zügel anlegen – oder er ist sehr schnell Single. Es vergeht kein Tag, an dem ich nichts kaufe, und oft sind die Objekte sehr gross. Deshalb ist bei uns zu Hause kaum noch Platz für Vanni und mich.

Ihr Freund klagte einmal: «In unserer Wohnung riecht es sehr alt.»

Das stimmt, aber Vanni weiss, dass ich mich nicht mehr ändern kann. Ich habe schon mit sechs Jahren Muscheln, Steine und gepresste Blumen gesammelt und zu kleinen Kunstwerken drapiert. Zum ernsthaften Sammler wurde ich mit 25. Sammeln ist wie eine Krankheit, die von Tag zu Tag schlimmer wird und gegen die es keine Medizin gibt. Wenn ich eine beschädigte Antiquität entdecke, höre ich aus ihrem Inneren eine Stimme rufen: «Nimm mich mit, und pflege mich bei dir zu Hause gesund!» Jeder alte Gegenstand hat eine Geschichte zu erzählen, und ich scheine der Einzige zu sein, der sie hören will. Manchmal kommen mir die Tränen, wenn ein Objekt im Müll landet, bevor ich ihm einen rettenden Platz in meinem Spital geben konnte.

Welches Objekt in diesem Raum spricht am lautesten zu Ihnen?

Die acht Trauerringe, die ich an meinen Fingern trage. Schauen Sie, in die Ringe sind Miniaturen eingelassen, die das Gesicht eines Kindes zeigen, das früh gestorben ist. Diese Miniaturen sind für mich wie magische Polaroids. Ich stelle mir die liebende Mutter vor, die am Sterbebett ihres Kindes sass und herzzerreissend weinte. In solchen Momenten glaube ich, die Seelen der Kinder leben in meinen Ringen weiter.

«Als ich Kreativchef von Gucci wurde, arbeitete ich so viel, dass keine Zeit blieb, zum Coiffeur zu gehen.»

Wenn Sie beim Abschied von der Erde etwas mitnehmen könnten: Was wäre das?

Meinen magischen Pilz. Wenn du vor Traurigkeit weinen musst, verbrennst du ihn, dann weint er stellvertretend für dich, und du wirst wieder froh. Vanni hatte diesen Pilz von einem Schamanen bekommen und mir zum Geschenk gemacht. Wegen dieser symbolischen Geste habe ich mich in ihn verliebt. Mir war damals jeden Tag zum Heulen zumute, aber mit Vanni trat Neptun in mein Leben, der Gott der fliessenden Gewässer und springenden Quellen, und alles wurde gut. Manchmal glaube ich, er ist die Reinkarnation meines Vaters. Wenn ich als Kind krank war, gab mir mein Vater keine Medikamente, sondern behandelte mich mit Pilzen und Kräutern. Auch deshalb fühlte sich Vanni von Anfang an wie der Richtige an.

Zu welchem Anlass haben Sie den Pilz geschenkt bekommen?

Ich hatte Geburtstag und feierte in der Wohnung eines Freundes eine grosse Party. Vanni stand mit Fieber in der Tür und sagte, er gehe gleich wieder, aber vorher wolle er mir etwas geben. Er holte den Pilz hervor, erzählte, welche Fähigkeit er habe, und verabschiedete sich. Ich deponierte den Pilz auf der Fensterbank in der Küche, aber eine halbe Stunde später war er verschwunden. Jemand hatte ihn für Abfall gehalten und in den Müll geworfen. Am Ende der Party entleerte ich alle Mülltüten auf dem Boden des Wohnzimmers und fing zu wühlen an. Nach drei Stunden hatte ich ihn gefunden.

Bekannt geworden sind Sie mit einer Langhaarfrisur, die an Christusdarstellungen erinnerte. Wie kamen Sie auf diesen Look?

Lange Haare hatte ich schon als Kleinkind. Meine Mutter schnitt mir nur die Fransen meines Ponys. Nachdem ich bis 27 eine Blondine war, hatte ich alle drei, vier Monate eine neue Haarfarbe, von Grün und Aubergine bis Orange und Ingwer. Seit Anfang dreissig habe ich wieder dunkles Haar wie als Kind. Als ich Kreativchef von Gucci wurde, arbeitete ich so viel, dass keine Zeit blieb, zum Coiffeur zu gehen. Die Jesusfrisur, die ich deswegen bekam, wurde dann mein Markenzeichen. Vor eineinhalb Jahre habe ich mir die Haare kürzer schneiden lassen, um nicht länger wie mein Abbild auszusehen. Wer weiss, vielleicht werde ich demnächst wieder blond sein. Haare beschäftigen mich, denn wer sich in der klassischen Geschichte des Mittelmeerraums auskennt, weiss, dass sie für Macht, Schönheit, Gesundheit und Körperkraft stehen.

«Wenn ich Gott treffen würde, würde ich meinen Lieblingsanzug aus den Siebzigern tragen.»

Wie viele Sit-ups schaffen Sie?

Keine zwanzig. Mein Vater meinte, eine gesunde Seele setze einen gesunden Körper voraus, und ermunterte mich, Basketball zu spielen, aber leider ist aus mir kein Sportler geworden. Um das viele Sitzen auszugleichen, habe ich einen Personal Trainer, aber den sehe ich viel zu selten. Yoga und Meditation sind auch nichts für mich. Ich rede zu viel, als dass ich mich auf meine Atmung konzentrieren könnte.

Wie würden Sie sich kleiden, wenn Sie noch heute vor Gott zu treten hätten?

Ich sollte etwas Bequemes anziehen, weil es unbequem sein wird, Gott unter die Augen zu treten. Aber das wäre langweilig. Ich würde etwas Verblüffendes tragen, das glitzert und funkelt wie eine Sternennacht. Gott und Glitter, das klingt doch vielversprechend. Ich würde barfuss sein, mir eine Lockenfrisur machen lassen und meinen Lieblingsanzug aus den Siebzigern tragen. Er hat Schlaghosen, in denen man sich wie ein König fühlt. Da ich ein Renaissancemensch bin, würde ich den Anzug mit prächtigen Stickereien verzieren lassen. Das Motto wird sein: Modegott der Siebziger trifft den grössten Modeschöpfer aller Zeiten. (Das Magazin)