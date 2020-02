Wie das Wort «ok» entstanden ist

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Eines der am häufigsten gebrauchten Wörter der deutschen Sprache ist weder deutsch noch ein Wort, sondern eine englische Abkürzung: Ich meine «ok». Das schreibt man mit zwei Buchstaben oder auch mit vier – o-k-a-y -, und es wird in der ganzen Welt verstanden.

Was aber bedeutet es, und woher kommt es? Dazu gibt es eine ganze Latte von Erklärungen und Herleitungen. Etwa die, ok sei eine Abkürzung der amerikanischen Armee: «order known», Befehl verstanden. Oder ein Vermerk deutscher Drucker, ok, ohne Korrektur. Ein deutscher General im Unabhängigkeitskrieg soll «Oberkommando» so abgekürzt haben. Andere Erklärungen ziehen Indianersprachen oder afrikanische Sklaven heran.

Alles falsch, alles sogenannte Volksetymologien. Die richtige und heute weitherum anerkannte Erklärung hat der Sprachwissenschaftler Allen Walker Read gefunden und begründet. Um 1839 gab es in Boston eine Mode, Abkürzungen nach der Aussprache und nicht nach der Schreibung zu bilden. «all correct» müsste korrekt ac abgekürzt werden. Schreibt man aber «oll korrekt», nach Gehör mit o und k, kann man es «ok» abkürzen. Das fand man damals witzig.

Ausserdem gab es im Präsidentschaftswahlkampf 1840 einen Kandidaten mit dem Spitznamen «Old Kinderhook» und den auf ihn gemünzten Slogan «OK is ok». Der Mann verlor die Wahl, die Verballhornungsmode verschwand, ok ist geblieben. Bis heute – manche meinen, es sei das auf der ganzen Welt am meisten verbreitete Wort.

Sicher gebrauchen Sie es auch. Aber tun Sie es sparsam. Man kann ja auch «in Ordnung», «alles gut» oder «passt schon» sagen. Denken Sie daran: Sprache ist unser Schatz, hüten und pflegen wir sie!