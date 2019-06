Wir müssen das Bessere versuchen

Jürgen Habermas ist nicht auf Twitter. Auch nicht bei Facebook oder Instagram. Er hat auch keine Website. Warum eigentlich nicht? Ist Habermas, der heute 90 Jahre alt wird, nicht auf der ganzen Welt anerkannt als der Philosoph, der die Öffentlichkeit zum Zentrum der Demokratie erklärt? Und der sich selber seit Mitte des 20. Jahrhunderts mit Zeitungsartikeln in viele politische Debatten eingeschaltet hat – von der Wiederbewaffnung unter Konrad Adenauer über den Historikerstreit bis zum Embryonenschutz und zur Euro-Krise?

Nun, die Zurückhaltung gegenüber den neueren Kommunikationskanälen hat mehrere Gründe. Erst einmal ist Jürgen Habermas, bei aller imponierenden Diskussionslust, auch ein Gelehrter. Und dieser hat in einem stattlichen Alter, in dem andere Leute im wohlverdienten Ruhestand Fernsehen gucken, ein ebenso stattliches Alterswerk fertig geschrieben: Sein zweibändiges Buch «Auch eine Geschichte der Philosophie», das im September erscheint, hat gut 1500 Seiten. Es fehlt nur noch ein übergreifendes, möglicherweise vermächtnisartiges Nachwort.

Nun zur Eingangsfrage: Jürgen Habermas hat mit 90 Jahren schlicht anderes zu tun, als ständig seine Timeline zu checken und auf Like-Buttons zu drücken. Da ist aber noch etwas ­anderes, weswegen er insbesondere zu audiovisuellen Medien Distanz hält: Er wurde 1929 in Düsseldorf mit einer Gaumenspalte geboren. In einer Rede in Japan vor 15 Jahren hat er über seine Beeinträchtigung offenherzig gesprochen: «Ich erinnere mich der Schwierigkeiten, als ich mich mit einer Nasalierung und einer verzerrten Artikulation, die mir selbst gar nicht bewusst war, in der Klasse und auf dem Schulhof verständlich machen musste.»

Lieber schreiben statt reden

Diese schmerzliche Erfahrung, so vermutet der in Kontroversen durchaus selbstbewusste Philosoph in der Rückschau, war einer der Anstösse für ein Lebensthema: «Erst im Misslingen drängt sich das Medium der sprachlichen Kommunikation als Schicht einer Gemeinsamkeit auf, ohne die wir auch als Einzelne nicht existieren können.»

Und dies hat eben auch Auswirkungen auf die Wahl von Verbreitungsmedien: «Die Sprachbehinderung», so Habermas, «mag auch erklären, warum ich zeit meines Lebens von der Überlegenheit des geschriebenen Wortes überzeugt war. Die schriftliche Form verschleiert den Makel des Mündlichen.» Und vielleicht haben gerade auch ­deswegen seine schriftlichen Interventionen, seine Edition-Suhrkamp-Bändchen und seine Essays, in einer bestimmten theoriefreundlichen Epoche so grossen Niederschlag gehabt, weil es Habermas eben vor allem in der Schriftform gab.

Diese stimmliche Einschränkung allein hielte Habermas noch nicht von Einlassungen bei Twitter oder Facebook ab. Nein, der Vorbehalt liegt offenkundig noch tiefer begründet als das Gegenüber von klassischen Print-Foren und neueren Kanälen, auch tiefer als die Ebene von äusserlichen und lebenszeitlichen Hindernissen: Man kann bei Habermas von einem gespaltenen Verhältnis zu den Medien überhaupt sprechen, die ja in der Massendemokratie, und sei diese noch so individualisiert, ein entscheidender Ort des politischen Argumentierens sein müssen.

Jürgen Habermas im Philosophischen Seminar der Frankfurter Universität im Januar 1969, fotografiert von Max Scheler, Sohn des gleichnamigen Philosophen. Foto: Max Scheler (SZ Photo)

In seinem Abiturzeugnis war der Berufswunsch Journalist vermerkt. Habermas begann mit Zeitungsberichten für den Gummersbacher Lokalteil des «Kölner Stadt-Anzeigers», und als er noch philosophischer Doktorand war, betrat er als Feuilletonist die nationale Bühne.

Ein Medienprofi? In seiner gehaltvollen Marburger Habilitationsschrift «Strukturwandel der Öffentlichkeit» von 1962 sang Habermas das Hohelied einer idealisierten Zeit irgendwann im London des 18. Jahrhunderts, als einmal eine ernsthaft argumentierende, liberale bürgerliche (Männer-)Öffentlichkeit existiert habe, die angeblich noch nicht von sensationslüsternen Medien verdorben war. Nach diesem «Früher», das es so allerdings nie gegeben hat, sah Habermas damals kapitalistische «Vermachtung», «Kommerzialisierung», «Kulturkonsum» am Werk.

Die magistrale «Theorie des kommunikativen Handelns» von 1981 erkannte dann schon etwas freundlicher an, dass die «Medienöffentlichkeiten» aus der «Provinzialität raumzeitlich beschränkter Kontexte» heraus­führen und damit zumindest ein ambivalentes Potenzial hätten: nämlich ein «autoritäres» und ein «emanzipatorisches». Im neuen Vorwort zum «Strukturwandel der Öffentlichkeit» von 1990 gestand er ein, er habe im kulturkritischen Furor die Wirkung der Massenmedien «seinerzeit zu pessimistisch beurteilt».

Nun könnte man womöglich einiges aus Habermas’ früherer skeptischer Analyse des Medienwandels auf den nächsten, digitalen übertragen, der ja auch «eine Medienmacht» geschaffen hat, «die, manipulativ eingesetzt, dem Prinzip der Publizität seine Unschuld raubte». Habermas hält Kommunikation, mit der man sich nur durchsetzen will, für verwerfliches «strategisches Handeln», und er hat auch schon vor der «Verinselung» der Diskussionen im Internet gewarnt.

In der Sprache angelegt

Doch geht seine Theorie der Kommunikation in der Demokratie weit über eine Medienkritik hinaus. Sie sieht die Verständigung, das ist sein Leitmotiv, in der Sprache selbst angelegt. Habermas glaubt an den «objektiven Geist des intersubjektiven Verkehrs zwischen von Haus aus vergesellschafteten Subjekten». Es geht ihm nicht um das schlichte Beschreiben des Debattierens und der Meinungsfreiheit und wie man das alles nur einigermassen verträglich und gewaltfrei organisiert. Er hat viel höhere Erwartungen an den öffentlichen Vernunftgebrauch.

In diesem Lichte erklärt sich seine Klage über die Medien: Der wissenschaftlich informierte Intellektuelle meldet sich dann zu Wort, wenn er die Chance sieht, «das beklagenswerte diskursive Niveau öffentlicher Auseinandersetzungen zu verbessern». Trotz aller Mängel aber gilt: «In der kommunikativen Verfassung unserer Lebensform ist eine Transzendenz von innen wirksam.» Denn sie ist «vor dem Hintergrund einer Lebenswelt auf die Erzielung, Erhaltung und Erneuerung von Konsens angelegt».

Man hat seiner Diskurstheorie oft vorgehalten, allzu idealistisch zu sein.



In diesem Zug zur Vernunft, die der «idealen Sprechsituation» notwendig innewohnt und der «verzerrten» auch noch tendenziell, drückt sich bei Habermas eine optimistischere Sicht auf die Rationalitätsfähigkeit der Gesellschaft aus als in der düsteren «Dialektik der Aufklärung» seiner Frankfurter Vorgänger in der «kritischen Theorie», Max Horkheimer und Adorno.

Weil nun sinnvoller, «herrschaftsfreier» demokratischer Diskurs immer den Austausch von Gründen voraussetzt, scheint dieser Diskurs von vielen Sprechformen in den sozialen Netzwerken heute ziemlich weit entfernt zu sein – dort wird ja oft auf Gründe verzichtet, und Facebook oder Twitter sind kommerziell «vermachtet», wie Habermas früher gesagt hätte. Man hat denn auch seiner Diskurstheorie oft vorgehalten, allzu idealistisch zu sein, weil politische Sprache ja immer auch mit Macht und Durchsetzung zu hat.

Selbst wenn Habermas sehr hohe philosophische Ansprüche an eine kommunikative «Konsenstheorie der Wahrheit» später abgeschwächt hat, bleibt das Problem, dass sein rationaler Diskurs nicht recht zur schmutzigen Realität demokratischer Meinungsbildung passen will, wo Streit und Argumentation, Rhetorik und Wahrhaftigkeit, Personal- und Sachfragen, Gemeinwohl und Desinteresse unauflösbar vermengt sind auf dem Weg zur Mehrheitsentscheidung.

Und so fragt sich auch, in ­welche Richtung der heutige Strukturwandel der Öffentlichkeit gehen wird, zu welcher sub­stanziellen Veränderung der Demokratie die digitalen Medien mit ihren Algorithmen führen – mehr Aufklärung oder mehr «Verinselung» und Fake News?

Thema Religion im Spätwerk

Jürgen Habermas hat in den ­letzten Jahren nicht direkt zu den aktuellen Herausforderungen von Internet und Populismus gearbeitet. Er ist noch einmal grundlegender an die Sache herangegangen. Das Thema seines Spätwerks ist die Religion und ihre Geschichte in Auseinandersetzung mit der Philosophie. Aber was hat das mit Demokratie und Kommunikation heute zu tun? Am Ende recht viel.

In der 1973 erschienenen Schrift «Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus» hiess es: «Im Atheismus der Massen drohen auch die utopischen Gehalte der Überlieferung unterzugehen.» In einem Teil der «Theorie des kommunikativen Handelns» behandelte Habermas die anthropologischen Grundlagen der «Versprachlichung des Sakralen». Daran knüpft er nun an, seit seiner Friedenspreis-Rede «Glauben und Wissen» von 2001, die unter dem Eindruck der Terroranschläge vom 11.September stand. Habermas interessieren an der Religion ihre «normativen Ressourcen», mit denen sich auch Nichtreligiöse (wie er selbst) beschäftigen müssten.

Es wäre falsch, zu behaupten, Habermas habe im Alter seinen Frieden mit der Welt gemacht, wie sie ist.



Dabei geht es zunächst vordergründig darum, wie man den Umgang mit religiösen Bürgern – etwa muslimischen Einwanderern – politisch und staatsrechtlich organisiert. Die liberale Demokratie, so Habermas, müsse weiterhin weltanschaulich neutral bleiben, dürfe jenen Bürgern aber nicht das Recht verwehren, dass der «relevante Gehalt» ihrer moralischen Intuitionen «in eine öffentlich zugängliche Sprache übersetzt» wird. Schliesslich sei «der moderne Verfassungsstaat auch erfunden worden, um einen friedlichen religiösen Pluralismus zu ermöglichen».

Doch Habermas treibt nicht bloss die Berücksichtigung einer abgegrenzten Sphäre von Religion um, die sich trotz aller Rationalisierung und Säkularisierung immer wieder als vital erweist. Es geht dem Philosophen hier ums Ganze der Gesellschaft und ihrer Moral. Denn die Religionen hätten noch «den Zugang zu einer archaischen Erfahrung – und zu einer Quelle der Solidarität – behalten, die sich den ungläubigen Söhnen und Töchtern der Moderne verschlossen hat. Für uns säkulare Geister enthält allein die ästhetische Erfahrung noch Spurenelemente aus dieser weithin versiegten Quelle.»

Ur-Diskurs der Steinzeit

Habermas’ Suche nach dieser Quelle beginnt bei der Entstehung der Sprache und gemeinschaftlicher Rituale am Anfang der kulturellen Evolution – denn damals ereigneten sich die «reziproke Übernahme der Perspektive des Anderen» und «der Schritt in die Öffentlichkeit einer gemeinsam interpretierten Welt»: der Ur-Diskurs der Steinzeit sozusagen. Und sie geht weiter mit den «Lernprozessen, aus denen das moderne philosophische Denken und das reformierte religiöse Bewusstsein gleichzeitig hervorgegangen ist».

Am Ende fragt Jürgen Habermas, was uns eigentlich noch ­zusammenhält. Er will mit Blick auf die Religion wissen, was in Krisensituationen eines «entgleisenden» und «selbstdestruktiven» globalen Kapitalismus überhaupt an gewachsener Moral zur Verfügung steht.

Man kann die Entwicklung von Habermas parallel zu einer Erfolgsgeschichte von Deutschland erzählen, wenn man will. Doch seine Rationalitäts- und Verständigungshoffnungen, auch der Wunsch nach einer halbwegs geordneten «Weltinnenpolitik», zerschellen an vielem, was heute politische Realität ist. Aber er hat einmal gesagt, «dass uns die schwärzeste Diagnose nicht davon entlastet, das Bessere zu versuchen». Es wäre also falsch, zu behaupten, Habermas habe im Alter seinen Frieden mit der Welt gemacht, wie sie ist. (Redaktion Tamedia)