«Die Schauspielhaus-WG», Nr. 6 – Er schenkt Witze statt Bekenntnisse

Wir fragten die neuen Hausregisseurinnen und Hausregisseure:

1. Was Ist Ihnen das liebste Stück und wieso?

2. Kann Theater die Welt verändern?

3. Was war die vernichtendste Kritik, die Sie je bekamen?

In der Folge 6 unserer Video-Serie antwortet der Hannoveraner Regisseur Christopher Rüping.

Christopher Rüping, 1985 in Hannover geboren, machte dort als Regieassistent erste Theaterschritte, bevor er in Hamburg und an der ZHdK Regie studierte. Bereits eine seiner ersten Arbeiten, «Der grosse Gatsby» nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald, den er 2011 für das Schauspiel Frankfurt adaptierte, wurde ans Festival Radikal Jung geladen. 2015 hob er Truman Capotes Kurzroman «Frühstück bei Tiffany» in die Zürcher Schiffbau-Box. Im gleichen Jahr wurde Rüping mit seiner Stuttgarter Adaption des Dogma-Films «Das Fest» ans Berliner Theatertreffen geladen und auch zum «Nachwuchsregisseur des Jahres» gekürt. Und vor rund drei Wochen war Rüpings zehnstündiges, überwältigend sinnliches Antikenprojekt «Dionysos Stadt» am Berliner Theatertreffen zu sehen – es ist seine dritte Einladung an die Bestenschau. Das an den Münchner Kammerspielen entwickelte Projekt verwandelt Theater in ein Erlebnis zwischen Menschheitsdrama und Volksfest. In Rüpings Inszenierungen kommt es oft zu direkten Begegnungen mit dem Publikum; ein Gemeinschaftsgefühls wird hergestellt. (Redaktion Tamedia)