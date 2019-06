«Die Schauspielhaus-WG», Nr. 8 – Sie trägt die Liebe auf der Haut

Wir fragten die neuen Hausregisseurinnen und Hausregisseure:

1. Was Ist Ihnen das liebste Stück und wieso?

2. Kann Theater die Welt verändern?

3. Was war die vernichtendste Kritik, die Sie je bekamen?

In der Folge 8 unserer Videoserie antwortet die chinesisch-amerikanische Filmemacherin und Performancekünstlerin.

Als Wu Tsang 2012 einen Beitrag für die Kultausstellung Whitney Biennal vorbereitete – «Green Room», einen filmisch dekorierten Pausenraum für die Künstler, als Symbol einer Übergangszone –, da schrieben die Medien noch, dass der 1982 als Junge geborene Kunstschaffende das Pronomen «Er» verwende. Er kleidete sich freilich androgyn und untersuchte in künstlerisch überhöhten Drag-Performances und in Filmen zur Trans-Community, wie es Menschen geht, die irgendwie ins LGBTQI-Spektrum fallen, für die es aber – wie Wu Tsang zitiert wird – «kein Wort gibt». Menschen, die eine Trans-Identität haben, sich im schwer fassbaren Dazwischen bewegen und oft hart kämpfen müssen. «Wildness» (2012), Wu Tsangs Porträt einer Bar in L.A., die von queeren Migranten und Secondos frequentiert wurde, bildet den Auftakt zu weiteren persönlich gefärbten, mal eher dokumentarisch, mal fiktiv grundierten Filmen über verschiedene diskriminierte Minderheiten. Inzwischen wird die in Massachusetts geborene Filmkünstlerin und Performerin mit den halb chinesisch, halb schwedisch-amerikanischen Wurzeln als «She» geführt. Im Moma hat Wu Tsang ebenso ausgestellt wie im Guggenheim-Museum, in der Tate Modern London ebenso wie im Stedelijk Museum Amsterdam. Nach Zürich bringt Wu Tsang einige ihrer langjährigen künstlerischen Partner*Innen mit, die in Zürich Teil des Schauspielhaus-Ensembles werden: so die Performerin Boychild – «my lover» (Wu Tsang im Video); die Elektro-Künstlerin Asma Maroof aus L.A.; und den kalifornischen Forsythe-Tänzer Josh Johnson. 2018 wurde Wu Tsang für ihr Lebenswerk mit dem renommierten sogenannten Genius-Grant der MacArthur-Stiftung ausgezeichnet. (Redaktion Tamedia)