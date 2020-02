Die mit der Berliner Schnauze

Sie war 17, als ihr ein Kollege beim Proben ihrer ersten Kussszene die Zunge in den Mund steckte. Da verpasste sie ihm vor aller Augen eine Watsche: Katharina Thalbach, heute 66 Jahre alt, liess sich nicht zum Opfer machen.

«#MeToo-Momente waren für mich nie ein Thema», sagt die Schauspielerin resolut in unserem Gespräch vor ihren Auftritten in der Schweiz mit der musikalischen Bühnenlesung «Schatten über dem Nichts»; und irgendwie ist man nicht überrascht. Allerdings, so relativiert sie, habe sie Machtmissbrauch im Theater- und Filmbetrieb durchaus öfters mitgekriegt, bei anderen Frauen.

Und als Katharina Thalbach einmal direkt mitansehen musste, wie eine Maskenbildnerin vom Chef belästigt wurde, griff sie stante pede ein. Ihrer Tochter, der Schauspielerin Anna Thalbach (Jahrgang 1973), wie auch ihrer Enkeltochter, der Schauspielerin Nellie Thalbach (Jahrgang 1995), bläute sie von klein auf ein, sich nichts gefallen zu lassen. «‹Schrei! Tritt ihm in die Eier!›, riet ich ihnen. ‹Geh damit raus, behalt es nicht für dich.›»

Katharina Thalbach in ihrer Paraderolle als Direktor Striese im von ihr selbst inszenierten Schwank «Der Raub der Sabinerinnen». Foto: Alamy Stock Photo

Sie selbst nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn sie sich aufregt: etwa, dass 2018 die beiden Bühnen am Kurfürstendamm abgerissen wurden. «Das Theater und die Komödie wurden schändlich zerstört, Geschichte wurde einfach plattgemacht. Ich schäme mich für meine Stadt», schnaubt sie mit ihrer tiefen Stimme ins Telefon.

Zum Abschied von dem geliebten Haus hatte sie dort eine ihrer Paraderollen gegeben. Besser gesagt: ihre Parade-Doppelrolle. Seit 2006 rennt das Publikum die Bude ein, wenn Katharina Thalbach im Schwank «Der Raub der Sabinerinnen» als Theaterdirektor Striese und seine Gattin auftritt, in der Regie von – Katharina Thalbach.

Bert Brecht, Benno Besson und der Familienclan

Die Tochter des Schweizer Schauspielers und Regisseurs Benno Besson hat in ihrem Leben einiges einstecken müssen. Sie verlor ihre Mutter mit 12 Jahren, verliess ihr Daheim in der DDR mit 22 Jahren, nachdem Wolf Biermann 1976 ausgebürgert worden war. Und 2001 verlor sie ihre grosse Liebe, den Autor und Regisseur Thomas Brasch. Aber entmutigen liess sie sich nie.

Da war die Schauspielerfamilie, von der sie getragen wurde – Bert Brecht hatte die 1954 Geborene als Baby in seinen Armen gewiegt – und in die sie früh als Filmkind hineinwuchs, bevor sie mit 13 Jahren in der «Dreigroschenoper» am Berliner Ensemble ihren Einstand gab. Und da war die Resilienz der Berliner Göre, die schliesslich mit ihren 155 Zentimetern ganze Bühnen füllen würde – und mit ihren Auszeichnungen ganze Wände.

Diese Szene in Volker Schlöndorffs «Die Blechtrommel» (1979) mit Katharina Thalbachs nacktem Bauchnabel führte überm grossen Teich zur Zensur. Foto: Filmbild

Sogar Gerichtsdokumente finden sich im Netz: Filmregisseur Volker Schlöndorff musste zuhanden der US-Justiz eine eidesstattliche Erklärung wegen der berühmt-berüchtigten «Blechtrommel»-Szene abgeben, in welcher der kleine Oskar (David Bennent) Brausepulver aus Katharina Thalbachs Bauchnabel leckt. Der Vorwurf lautete «Kinderpornografie». In Kanada wurde der Film deshalb 1980 verboten.

Regietheater, das gnadenlos bloss auf die Furchtbarkeit der Gegenwart draufzoomt, ist für Katharina Thalbach keine Option.

Aber die Schauspielerin hat sich nicht einschüchtern lassen. Ihr Vater habe sie stark geprägt, erklärt Katharina Thalbach: sein Wille, «die Welt auch mit einem lachenden Auge zu begleiten». Den hat sie auch. Darum sei Regietheater, das gnadenlos bloss auf die Furchtbarkeit der Gegenwart draufzoome, für sie persönlich keine Option. «Ich weiss, was in der Welt abläuft, und gehe auch protestieren. Aber mag die dokumentarische Anklage der Welt auf den Brettern für andere stimmen – sie ist nicht mein Ding.»

Selbst in den grossen Tragödien, wie ihr Vater sie inszenierte, habe sich immer ein Fenster fürs Andere, Utopische geöffnet. Toll findet die eingefleischte Berlinerin das post-migrantische Maxim-Gorki-Theater. «Was Shermin Langhoff da aufgebaut hat, ist grossartig und tut not.»

«Der Gruselschauer ist etwas sehr Lustvolles.»Katharina Thalbach

Wieso dann ein Abend mit Bram Stoker und schwarzromantischen Märchen? Sie sei zwar nicht für die Zusammenstellung des Textmaterials verantwortlich, sagt die Thalbach; aber Stoker habe sie stets gern gelesen – und «der Gruselschauer ist doch etwas sehr Lustvolles». Ähnlich wie der Krimi, in den sich die jugendliche Mittsechzigerin gerade hingestürzt hat: Derzeit inszeniert sie Agatha Christies «Mord im Orientexpress» an der Komödie im Schillertheater und hat sich selbst als Hercule Poirot besetzt. Mit von der Partie sind unter anderem Anna und Nellie Thalbach. Man könnte sagen: ein Thalbach-Klassiker.

Dass Katharina Thalbach Hosenrollen wie angegossen sitzen, erkannte sie schon mit 19 Jahren, als sie einen kleinen Nestroy-Buben spielen durfte. Legendär wurde sie als Hauptmann von Köpenick am Gorki-Theater in ihrer eigenen Inszenierung, die sie vom erkrankten Harald Juhnke übernahm. Dass sich solche Theaterkunst totläuft, kann die Volksschauspielerin nicht glauben.

Filmtrailer «Ich war noch niemals in New York». Video: KinoCheck/Youtube

«Theater ist ein wichtiger öffentlicher Platz, der nicht mehr genug gewürdigt wird. Es ist ein Ort für gesellschaftliche Diskussionen, wo auch die Sprache noch gepflegt wird. Die Sprachpflege verludert ja sonst allerorten, auch im Literaturbetrieb. Ich glaube ans Theater, weil es live ist und wie Musik», sagt die Frau, die schon rund ein Dutzend Opern inszeniert hat.

Ihrer Tochter und der Enkeltochter hatte Katharina Thalbach allerdings von dem Beruf abgeraten. Man verdiene nicht viel, und die Bedingungen würden immer härter. Fürs Fernsehen müsse man quasi seine eigene Social-Media-Agentur werden; in Serien etwa werde man brutal nach Followerzahlen und Likes besetzt, stöhnt sie heute – die selber durch ihre Auftritte in Kinderhits wie «Hanni und Nanni» oder «Smaragdgrün/Saphirblau/Rubinrot» bei jungen Mädchen bestens bekannt ist.

Bei den etwas älteren Semestern punktet sie durch ihre Performance in Gute-Laune-Filmen wie dem Filmmusical «Ich war noch niemals in New York» (2019) – Ende Januar erhielt sie dafür den Ernst-Lubitsch-Preis: Man ehrte sie für «die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Kinofilm». Und sie besticht in Literaturverfilmungen wie der Fontane-Adaption «Unterm Birnbaum» (2019). Alles ändert sich, aber auf eins kann man sich verlassen: Die Thalbach macht unverdrossen weiter.

Aufführungen von «Schatten über dem Nichts» mit der Schweizer Band The Beauty of Gemina: Theater Chur, 8.2.; Millers Zürich, 9.2.