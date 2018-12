Ein Spiel um den Knacks

Wir treffen uns auf der Probebühne: Es ist der einzige Ort im Haus, an dem Martin Wuttke problemlos rauchen kann. Strickmütze runter, Aschenbecher rüber, dann qualmt der Mann, vor dem die Kritiker knien und die Fans das Herzflattern kriegen, eine Parisienne nach der anderen, während er sorgsam nach den richtigen Worten kramt, um von der Arbeit zu erzählen, von der Lust am Mitentwickeln des Textmaterials und der Unlust an den politischen Entwicklungen.

Wobei das eine mit dem anderen durchaus produktiv zu tun hat: Schliesslich zieht kaum ein Theatermacher derart besessen durchs zeitgenössische Diskursuniversum wie der Deutsche René Pollesch, mit dem Wuttke seit Jahren zusammenarbeitet – und in dessen «Ich weiss nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis (Manzini-Studien)» er nun in Zürich auftritt.

Was sich hinter dem Titelungetüm verbirgt? «Mit dem Titel hat das Stück heute nicht mehr viel zu tun, das Wesentliche begegnet uns immer relativ spät», meint Wuttke – und dass sie oft stundenlang im Berliner Café Manzini über Bücher und Themen debattierten. Ein Katalysator von «Ich weiss nicht ...» sei der Knacks in Scott Fitzgeralds autobiografischem Essay «The Crack-Up» (1936). Sagt Wuttke und legt ins schmale Gesicht dieses Lächeln zwischen Härte und Wehmut, auf das die Zuschauer des Leipzig-«Tatorts» – in dem er von 2008 bis 2015 als Kommissar Keppler ermittelte – so abfuhren; er selber findet das In­teresse am «Tatort» eher «befremdlich».

Die Weltverschiebung

Fitzgerald, arm, krank, alkoholsüchtig, schildert in «Knacks» die Nacht der Seele, das Gewicht der Enttäuschung, das jeden Tag schwerer lastet. Gilles Deleuzes Überlegungen dazu unterfüttern das neue Pollesch-Stück: Es gehe um die unmerkliche Ermüdung im Leben, bis plötzlich alles reisst. Konventionelles Katastrophentheater, lautes Dramengerappel sei klar weniger fesselnd als die schleichende Weltverschiebung.

So ein Knacks ist wie eine Ehe, die mit der Zeit zerfasert. Da denkt man gleich an Wuttkes Trennung von Schauspielkollegin Margarita Broich, die im Juli bekannt wurde. Ende der Achtziger hatten sie sich am Frankfurter Schauspielhaus kennen gelernt – wo Wuttke 1985 als Ersatz-Hamlet den Durchbruch geschafft hatte und von Regisseur und Autor Einar Schleef quasi weggeklaut worden war. «Von Schleef habe ich viel gelernt, in meinem Verhältnis zu Sprache und Text etwa. Auch von seinem Verständnis für bildende Kunst», sagt Wuttke.

In drei Jahrzehnten also zog das Paar zwei gemeinsame Söhne gross und Wuttkes ersten Sohn. Aber private Befindlichkeit habe mit Theater nicht direkt zu tun, betont der 56-jährige, in dessen Outfit Bühnenberserkertum und Bodenständigkeit aufeinanderprallen wie in seinem Spiel: Zu Mütze und Jeanshemd trägt er weite Hosen mit Streifen und sommerhelle Schuhe. Auf der Bühne sei er keine Gefühlsmaschine. «Theater ist Spielen; ist aussen», wehrt er sich gegen die Zumutung psychologischer Tiefenbohrung. «Was als das Innere des Schauspielers aufscheint, ist reine Zuschauerprojektion. Beim Spielen gehts für mich um Denken, nicht primär um Emotionsproduktion; darum, Zusammenhänge zu untersuchen», pointiert der Stanis­lawski-Preisträger von 2013. Der russische Begründer des «Identitätstheaters» war für Wuttke kein Leitstern.

Geöffnet hat er sich etwa in der Arbeit mit Schleef, mit Christoph Schlingensief, Frank Castorf oder eben Pollesch: Wo Mitdenken auf Augenhöhe und ein Theater «jenseits vom Konsens» gefragt war und ist. Da diskutiert man auf der Probe über Gedanken und Text. «Das ist doch das Aufregende, das Glück daran. Man will ja keinen Parcours abturnen.» Für Wuttke ist wichtig, dass «die künstlerischen Erfordernisse» entscheiden, nicht eine abgehobene Intendanz. Er habe sich die Freiheit und «Grosszügigkeit im Umgang mit dem Beruf» weitgehend bewahrt.

Aufgewachsen in Bochum

Die hatte er von Anfang an. In Bochum, wo er, der mit sieben seine Mutter verlor, aufwuchs, waren in den Sechzigern die Kriegsfolgen noch spürbar. Im verwundeten Land herrschte ein repressives Klima, erinnert er sich: eine Atmosphäre, die er 2007 im Rolf-Dieter-Brinkmann-Abend wiederaufleben liess, ein Volksbühnenfest in seiner Regie. Wuttke hatte seinerzeit Kunst studieren wollen. Doch die Frau, in die er total verliebt war, bewarb sich an der Theaterschule, er dackelte hinterher, wurde genommen; sie nicht. Ein Versehen.

«Bis zum Alter von 30 Jahren war das mit dem Theater für mich etwas Vorläufiges. Das gab mir Leichtigkeit.» Dann, 1992, ging es erstmals ans Berliner Theatertreffen – mit einem Brecht, inszeniert von Regie-Ikone Ruth Berghaus. Aber richtig stressig wurde es für Martin Wuttke erst als Intendant am Berliner Ensemble 1996.

Auch Regie führte er früher öfters, dieser zartgliedrige Typ, den die Presse als «Bühnenkobold» feierte, dessen Energie aber riesenhafte Ausmasse hat. Unvergessen ist das Mammutprojekt an der Volksbühne, bei dem Castorf, Pollesch und er je einen Molière stemmten und er in allen drei Stücken auftrat. «Da war nicht nur meine Hybris der Antrieb.» Er bündelte mit Erfolg «die einzelnen Kräfte der angeblich angeschlagenen Bühne».

Fest am Burgtheater

Überhaupt die Volksbühne. Das ist für ihn ein ganz besonderer Ort, ein künstlerisches Daheim, auch wenn er seit 2009 fest am Burgtheater in Wien ist – und es bis nach Hollywood brachte: In Quentin Tarantinos «Inglou­rious Basterds» gab er den Hitler. «Man kann nur hoffen, dass es am verwaisten Haus in Berlin zu den richtigen Entscheidungen kommt», sagt er über die Volksbühne.

Doch die Künstlergemeinschaft, die da herangereift war, die unabhängigen Gewerke, die Arbeitspraxis, die ganze Aura des Hauses: So etwas könne man nicht mit einem Fingerschnippen neu installieren.

Wuttke selbst begeistert immer neue Generationen. Sein legendärer Hitler aus Heiner Müllers Brecht-Inszenierung «Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui» von 1995 beschert bis heute ein volles Haus. Nein, Routine werde der «Arturo Ui» nie, erklärt der zweifache Nestroy-Preisträger: Das Publikum rea­giere ja stets unterschiedlich.

«Der Zuschauer im Dunkeln unterschätzt seine Macht«, findet der, der im Licht agiert. In Zeiten von AfD und Konsorten gewinne der «Ui» neue Brisanz. «Die Leute hören heute anderes, das spürt man oben auf der Bühne.» So wird das Theater zum politischen Seismografen.

Als Pendler zwischen Wien und Berlin hat der freundlich-unkomplizierte Gesprächspartner auch für die fiesen Töne da wie dort ein Ohr. «Früher galt die kommunistische Lebenslüge ‹keiner oder alle›, heute gilt ‹Für alle reicht es nicht›. Das Prinzip der Selektion ist in einer neoliberalen Welt allgemein akzeptiert.» In Österreich sei die Idee einer humanen, solidarischen Gesellschaft längst zerbröselt; in Deutschland bald.

Ein Optimist sei er nie gewesen, räumt Martin Wuttke ein und zerknautscht noch einmal seine Züge zum schiefen Lächeln: Bangemachen gilt nicht.

Am 14. 12. tritt Martin Wuttkein der Uraufführung von René Polleschs Stück «Ich weiss nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis (Manzini-Studien)» auf (Pfauen Zürich, 20 Uhr). (Redaktion Tamedia)