Jens Harzer nach Bruno Ganz neuer Träger des Iffland-Rings

Der neue Träger des Iffland-Rings ist der deutsche Schauspieler Jens Harzer. Das gab Österreichs Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag bekannt. Der im Februar gestorbene Schweizer Schauspieler Bruno Ganz hatte seinen Kollegen testamentarisch zu seinem Nachfolger bestimmt.

Harzer sei ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffalle, meinte Blümel. «Bruno Ganz hat mit seiner Entscheidung einen Künstler ausgewählt, dessen Wirken weit über die Bühne hinaus reicht. Harzer ist ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffällt», wird Blümel zitiert.

Harzer ist seit 2009 festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg und stand in Österreich unter anderem bei den Salzburger Festspielen 2018 auf der Bühne. Bekannt ist Harzer auch aus dem Fernsehen, wo er unter anderem im «Tatort» oder «Babylon Berlin» zu sehen war. Harzer ist Träger zahlreicher Auszeichnungen und wurde zwei mal von der Zeitschrift «Theater heute» zum «Schauspieler des Jahres» gewählt.

«Ich nehme diese Geste des Weiterreichens voller Dank entgegen», liess der 47-Jährige über seine Lebensgefährtin ausrichten. Zugleich machte er klar, dass er sich auf seine aktuelle Bühnenarbeit konzentrieren wolle.

Erbe von Bruno Ganz

Bruno Ganz hatte gemäss der Statuten ein versiegeltes Kuvert hinterlassen, in dem die Nachfolge des Ringträgers geregelt wurde. Am Tag nach der Beisetzung, bei der Harzer einen Brief des Dramatikers Botho Strauss verlesen hatte, wurde das bei der österreichischen Bundestheaterverwaltung hinterlegte Kuvert geöffnet.

Bruno Ganz, der im Februar einer Krebserkrankung erlegen war, hatte den Ring einst vom österreichischen Schauspieler Josef Meinrad (1913-1996) erhalten. Ganz soll zunächst seinen fast gleichaltrigen Bühnenkollegen Gert Voss als Nachfolger bestimmt haben, der schon bei Meinrads Tod als Kandidat gehandelt worden war. Voss starb aber 2014.

Wer den Iffland-Ring bekommt, muss sich innerhalb von drei Monaten bereits für einen Nachfolger entscheiden und den Namen in einem versiegelten Kuvert im österreichischen Kunstministerium deponieren. Meinrad, Ringträger seit 1959, hatte seine letzte Verfügung 1984 geändert: «Mein Wunsch ist es, dass nach meinem Tode Bruno Ganz den Iffland-Ring erhält», hiess es in dem Brief ohne nähere Begründung.

Ring soll noch vor dem Sommer überreich werden

Harzer soll den Ring noch vor dem Sommer erhalten. Kulturminister Blümel will ihm den Ring auf der Bühne im Wiener Burgtheater überreichen, ein genauer Termin für die Zeremonie steht noch nicht fest.

Die Auszeichnung wird traditionell bisher nur an Männer weitergegeben. Diesen Umstand hatte jüngst das Fachmagazin «Theater heute» kritisiert. Der Preis solle endlich auch für Frauen geöffnet werden, forderte die Redaktion.

(SDA/ red)