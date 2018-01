«Die Schweiz ist ein Labor für die künftige EU»

Ist es seltsam für Sie, dass Ihr EU-Roman ausgerechnet in der Schweiz zur Uraufführung kommt?

Überhaupt nicht! Die Schweiz ist ein Gebilde, wie es sich der «Vater Europas», Jean Monnet, ganz am Anfang vorgestellt hat: mit grossem Gewicht auf den Regionen, Mitsprache, multikulturellem Selbstverständnis, aber unter dem Dach gemeinsamer Rahmenbedingungen. Es ist einer meiner Lieblingsgedanken, dass die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied so etwas wie ein Labor für die künftige EU darstellt – die ja eigentlich ein Hort der identitätsstiftenden Regionen sein sollte, nicht ein Vehikel verbrämter Nationalstaaterei. Denn kein Nationalstaat schuf je eine vereinende Identität, auch nicht mit Schwert und Tränen – was nicht heisst, dass man die Staaten komplett aufgeben sollte. Das wollen auch die Katalanen nicht. Abgesehen davon: Ein Europa ohne die Schweiz ist unvorstellbar. Es klafft nicht mitten in Europa ein schwarzes Loch. Man ist durch eine Vielzahl von Verträgen verbunden.

Das Rahmenabkommen steht auf der Kippe, sein Geltungsbereich ist unklar. Überhaupt sind derzeit die Beziehungen angespannt.

Die gesellschaftliche Stimmung – und auch die Faktenlage – ist nicht so eindeutig, wie es teils medial gezeigt wird. Die EU-Skepsis der NZZ etwa – wobei Skepsis noch höflich formuliert ist – geht an den Realitäten vorbei. Auf meinen Reisen durch die Schweiz habe ich viel Europa-Offenheit erfahren. Es ist richtig, dass die Schweiz noch abwartet, bis die EU sich sortiert hat, demokratischer geworden ist, aber dann . . .

Unterstützt der neue österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz aktuell nicht klar die Schweiz – und, versteckt, einen EU-kritischen Kurs?

Schon. Kurz spricht gern von «proeuropäischer Politik mit verstärkter Subsidiarität» und meint damit mehr Souveränität der Nationen. Der Begriff, der einst für die regionale Partizipationsmöglichkeit der Bürger stand, wird als Deckmantel für antieuropäische Politik missbraucht. Dabei lassen sich die grossen Probleme – Umweltschutz, Finanzströme, Flüchtlingsproblematik – nicht im Alleingang lösen. Was Kurz betreibt, ist demoskopische Demokratie.

Demoskopische Demokratie?

Eine entsetzliche Entwicklung: Politische Entscheidungen richten sich nach Meinungsumfragen. Was für eine Verballhornung jeder politischen Verantwortung! Ich bin leider Gottes alt genug, um mich zu erinnern, wie viel selbstverständlicher früher Meinungsverschiedenheiten in Politik und Gesellschaft waren. Heute stellt eine Partei mit 28 oder 31Prozent die Regierung, und alle Gegenstimmen scheinen zu versinken. Eben war ich in Polen: Dort regiert die nationalkonservative PIS mit knapp 22 Prozent der Stimmen, umgerechnet auf die Wahlbeteiligung. Aber fährt man durchs Land, lernt man Parallelwelten kennen: Es wäre eine Aufgabe der Europapolitiker, diese polnischen Europäer zu unterstützen. Also nicht ein Verfahren gegen Polen anstrengen wegen mangelnder Gewaltenteilung, sondern gegen die polnische Regierung – zur Verteidigung der Mehrheit der polnischen Bürger.

Offenbar konnte sich die Mehrheit nicht durchsetzen.

Die Wähler haben die Lage unterschätzt, daher die geringe Wahlbeteiligung. Das dreht sicher wieder. Wir sollten nicht so defätistisch sein. Wenn Christoph Blocher Medien kauft, fürchtet man auch nicht gleich den Untergang der freien Schweiz. Aber es wurde erkannt, dass das Referendum – diese heilige Kuh der direkten Demokratie – von Parteien missbraucht werden kann, konkret: von der SVP gekapert wurde. Man wird sich etwas einfallen lassen müssen. Die Menschen glauben heute irrtümlich, Demokratie heisse, die Mehrheit entscheidet. Sie haben einen kleinen Machtrausch, wenn sie auf der Gewinnerseite stehen. Dabei bedeutet Demokratie doch den Ausgleich der Interessen aller – im Sinne des Gemeinwohls. Man hat die altmodische Idee vom Gemeinwohl vergessen.

Wirklich?

Nehmen Sie die Post als Beispiel. Jeder weiss, dass der Service vor der Privatisierung besser war. Und schliesslich zahle ich für den Postdienst Steuern. Wieso aber soll ich obendrauf den Profit Privater finanzieren und erst noch schlechtere Leistungen erhalten? Dass Private besser wirtschaften, ist ein furchtbarer Irrtum. Natürlich gibts immer eine Vielzahl von Interessen: Aber die aufgeklärte Demokratie muss da institutionell ausgleichend wirken. In Wien etwa plante die grüne Stadtregierung ein Referendum über eine Fussgängerzone. Man dachte, das finden alle toll. Aber es verhält sich anders: Wer ein paar Bezirke weiter weg wohnt, will mit dem Auto hinfahren können – selbst wenn er da nie hinfährt. Es wurde kompliziert, die Fussgängerzone doch noch durchzusetzen, die heute alle Anrainer lieben. Und wir haben nicht nur auf nationaler Ebene eine demokratische Krise, sondern auch in der Europäischen Gemeinschaft.

Wieso kriselt diese Gemeinschaft?

Es ist absurd, dass die Bürger nicht direkt ihre Repräsentanten wählen können, sondern nur nationale Listen. Und das Hauptproblem der EU ist der Europäische Rat: Ausgerechnet dieses Gremium aus Nationalstaatsvertretern soll über Schritte der nachnationalen Entwicklung bestimmen. Alles, was wir «Krise der EU» nennen, geht auf diesen Widerspruch zurück. Aber man wird zu gleichen Rahmenbedingungen für alle finden – weil es gar nicht anders geht. Einkommen, Steuern, medizinische Versorgung, Sozialhilfe müssen einer ­gemeinsamen Regelung unterliegen, sonst bleibt ein geeintes, demokratisches Europa Illusion. Immerhin: Sogar die recht machtlose Kulturkommission hat Heroisches geleistet, vom Austauschprogramm Erasmus bis zur Rettung der Buchpreisbindung in Deutschland.

In der Schweiz treiben sogar die Gemeinden Steuerwettbewerb.

Die Steuerautonomie ist das grösste Problem der Schweiz. Sie produziert Ungleichheit, zieht Verbrecher und Finanzjongleure an. Die Losung einer freien Schweiz und eines wirklich gerechten Europas lautet: «Wir sind gegen Flüchtlinge, wenn sie Steuerflüchtlinge sind. Wir integrieren in unseren Reichtum Flüchtlinge, die gekommen sind, um Leib und Leben zu retten.»

Ist das nicht utopisch?

Es gibt trotz aller Krisensymptome keinen Zweifel: Wir sind total privilegiert. Meinen Grosseltern wurde die Lebenszeit geraubt, sie erlebten zwei Weltkriege und den Bürgerkrieg von 1934 – wenn heute geklagt wird, vermutlich werde es unseren Kindern dereinst schlechter gehen als uns, ist das alles Gequatsche. Es ist eine Frage der Organisation und Verteilungsgerechtigkeit. Zugegeben, den Hintereingang zum Paradies haben wir nicht gefunden, es gibt viele kritikwürdige Umstände. Die Balance ­zwischen der Verteidigung von Errungenschaften und der Kritik an Verwerfungen muss jeder aufgeklärte Mensch leisten – und auf jeden Fall der Künstler. Das heisst im Roman: Zeitgenossenschaft und ihre Gewordenheit in Einzelschicksalen reflektieren. Und, wie ich in letzter Zeit sehen konnte, funktionieren Romane auch auf der Bühne oft ­erstaunlich gut. Darum bin ich in freudiger Erwartung.

(Tages-Anzeiger)