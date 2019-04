Propaganda-Krieg auf Schweizer Bühnen

Pepe Lienhard weiss von nichts. Der Saxofonist und Big-Band-Leader besuchte letztes Jahr die Aufführung der Tanzgruppe Shen Yun in Winterthur. «Es waren schöne Tänze, auch das Orchester spielte präzise», sagt Lienhard am Telefon. «Dass das Video mit mir auf Youtube gestellt wurde, war mir nicht klar», sagt Lienhard. Auch wisse er nichts über die Verbindungen von Shen Yun zu Falun Gong. «Was ist Falun Gong?», fragt Pepe Lienhard nach, nun hörbar irritiert.

Unmittelbar nach der Aufführung wurde ein Video mit Lienhard aufgenommen, mit dem Shen Yun seither im Internet wirbt. «Das war sehr erstaunlich, ein sehr hohes Niveau», lobt Lienhard im Clip. Der Schweizer Musiker wird auch in der Broschüre zitiert, die vor den aktuellen Zürcher Aufführungen in die Haushalte verteilt wurde.

Pepe Lienhard lobt das «sehr hohe Niveau». Video: Shen Yun (Youtube)

Die Tanztruppe wurde 2006 gegründet und ist in den USA beheimatet. Mit ihren mittlerweile sechs Ensembles tourt sie pausenlos durch die Welt. Ihre Show beinhaltet Tänze, Orchester­musik, Sologesänge, sie erzählt von chinesischen Göttern und Traditionen. Dutzende Künstler stehen jeweils auf der Bühne und spielen im Orchestergraben.

Es gehe um die «Wiederbelebung» einer «göttlich inspirierten Zivilisation», so die Broschüre. Von Falun Gong ist darin keine Rede, ebenso wenig in den Videos. Auch während des Stücks wird nicht offen gesagt, dass Anhänger von Falun Gong für Shen Yun spielen und organisieren. Im März gastierte die Truppe in Genf, seit Montag nun in Zürich.

Ein raffinierter Trick

Montagabend in Zürich-Oerlikon, Theater 11. Dünne, lächelnde Frauen schwenken Tücher und trippeln über die Bühne, muskulöse Männer machen Flickflacks. Das Bühnenbild zeigt mal eine mongolische Steppe, mal den Palast einer chinesischen Dynastie. Die Tänze dauern nur wenige Minuten, dann fällt bereits wieder der Vorhang.

Zwischen den Szenen treten eine chinesische Moderatorin und ein deutscher Moderator auf. Die Show ist konsequent zwei­sprachig angelegt, die Gesänge werden per Video untertitelt. Der Moderator schwärmt, wie «alt» und «göttlich» die gezeigten Tänze seien.

Irgendwann beginnt er, von «Falun Dafa» – ein hierzulande wenig bekanntes Synonym für Falun Gong – zu reden. Von deren Spiritualität, aber auch deren Verfolgung. Ein raffinierter Trick: So wird die erst in den 90er-Jahren gegründete Meditationsbewegung beiläufig eingebettet in die Erzählung einer Tausende Jahre alten Zivilisation, wird Teil eines «alten», angeblich «göttlichen» China.

Und plötzlich kann sie wieder sehen

Dann kippt die Atmosphäre auf der Bühne, die Idylle wird zum Horror. Eine junge Frau, die friedlich die Schriften von Falun Dafa liest, wird von Schläger­typen überfallen. Dass es Schergen des kommunistischen Regimes sind, ist dabei überdeutlich: Auf den Rücken ihrer schwarzen Uniformen prangt rot das Emblem von Hammer und Sichel. Die Frau wird verschleppt und derart gefoltert, dass sie erblindet.

Ihre Mutter holt sie nach Hause, tröstet sie, liest ihr aus Falun-Dafa-Schriften vor. Dann geschieht das Wunder: Himmlische Tänzerinnen steigen herab, umschwirren die Frau – und plötzlich kann sie wieder sehen. Strahlend wendet sie sich den Zuschauern zu, öffnet die Arme. Dem Publikum wird hier in Zürich-Oerlikon, im ganz konkreten Sinn, Propaganda untergejubelt.

Shen Yun ist das Tanzbein von Falun Gong.

In Zürich darf Shen Yun auftreten. Das Theater Winterthur dagegen wird der Truppe keine Bühne mehr geben. Das hat Stadtpräsident Michael Künzle zusammen mit der Theaterleitung entschieden. Dies, betont Künzle, bevor die Chinesen sich bei ihm gemeldet hätten. Tatsächlich bat letztes Jahr erst das chinesische Konsulat, dann die chinesische Botschaft um ein Treffen.

Überall, wo Shen Yun tanzt, ist die chinesische Diplomatie nicht weit. Als die Tanztruppe 2012 im Zürcher Kongresshaus gastierte, liess der Generalkonsul ausrichten, Shen Yun sei «ein Propagandamittel der Falun-Gong-Sekte». Anfang Jahr kam es in Madrid zu einem Eklat, als ein Theater den Shen-Yun-Auftritt kurzfristig absagte. Wegen technischer Probleme, sagte das Theater. Wegen chinesischen Drucks, sagte Shen Yun.

Der Falun-Gong-Gründer Li Hongzhi lebt in New York. Dort wurde auch das Shen-Yun-Ensemble gegründet – von Falun-Gong-Anhängern, offensichtlich zu Falun-Gong-Zwecken. Das macht die Angelegenheit delikat: Die Chinesen haben recht. Shen Yun ist tatsächlich der verlängerte Arm, oder besser: das Tanzbein von Falun Gong. Auch die Aufführung, die derzeit in Zürich zu sehen ist, ist eine propagandistische Mogelpackung.

«Sie dürfen annehmen, ich sei ein Mensch»: Li Hongzhi alias Master Li. Foto: Keystone

Die Organisation der Zürcher Auftritte von Shen Yun ist undurchsichtig. Das Freddy-Burger-Management, das Shen Yun das Theater 11 in Oerlikon vermietet, verweigert Auskünfte zum Auftritt: Weder will es sagen, ob auch diesmal chinesische Diplomaten interveniert haben. Noch, ob es die Shen-Yun-Show vorab gesehen habe. Auch zur Verwicklung von Shen Yun mit Falun Gong gibt es keinen Kommentar. Mit einem einzigen Satz lässt es sich zitieren: «Letztendlich haben wir uns darauf gestützt, dass die Freiheit der Kunst ein Schweizer Grundrecht ist.»

Veranstalter des Anlasses in Oerlikon ist der Zürcher Verein für chinesische Kunst, deren Mitglieder teils Falun-Gong-Kurse anbieten. Die Auftritte der Tanztruppe sind jeweils eine Bewährungsprobe für die örtlichen Falun-Gong-Anhänger. Li Hongzhi höchstselbst ermahnte die Gläubigen, sich stärker für Shen Yun zu engagieren. In Winterthur war man letztes Jahr verblüfft, wie schnell die Vorstellungen ausverkauft waren. «Die Shen-Yun-Organisatoren arbeiten offenkundig brillant», sagt Stadtpräsident Künzle.

Obwohl der Werbeaufwand gross ist – Plakate in der ganzen Stadt, Broschüren in die Haushalte, Werbestände in Shoppingcentern –, reagiert der Verein für chinesische Kunst tagelang nicht auf Medienanfragen. Der Vereinspräsident lässt schliesslich ausrichten, man sei an einer Berichterstattung «nicht interessiert». Tage später dann ein knappes Mail: Die Werbung werde über den Ticketverkauf finanziert. Über eine Intervention von offizieller chinesischer Stelle sei «nichts bekannt».

Der Anti-China-Reflex

Warum deklariert der Verein für chinesische Kunst die Verstrickungen zwischen ihm, Shen Yun und Falun Gong nicht? Ohne weiteren Kommentar schickt der Vereinspräsident einen Link, den findet, wer auf der Shen-Yun-Website danach sucht. Dort wird die Entstehung der Tanzgruppe dokumentiert, die Nähe ihrer Gründer zu Falun Gong offengelegt und eine Verfolgung durch das chinesische Regime beklagt. Von zerstochenen Reifen ist die Rede, von sabotierten Bremsen eines Tour-Lastwagens und von irren Briefen, die die Kommunistische Partei im Namen von Shen Yun verschickt habe. Diese Vorwürfe lassen sich schwer überprüfen. Gesichert sind jedoch die regelmässigen Interventionen der chinesischen Diplomatie.

Zurück in Zürich-Oerlikon, ganz zum Schluss der Vorstellung: Junge Menschen schlurfen über die Bühne, fixiert auf ihre Handys, man sieht einen geldgierigen Bettler und einen Raubüberfall – theatrale Abrechnungen mit dem Materialismus des Westens. Dann Auftritt eines Falun-Dafa-Jüngers, der alle auf den rechten Weg bringt. Schliesslich stürmen erneut die kommunistischen Schergen die Bühne. Doch diesmal ergeht es ihnen übel: Eine Gottheit erscheint auf der Videowand und lässt sie in einen Abgrund stürzen.

«Falls tatsächlich Propaganda betrieben wird, müsste man die Erlaubnis überdenken.»Norbert Bolinger, Ex-Direktor Kongresshaus

Shen Yun stellt die Theater vor schwierigen Fragen. Soll man eine Gruppe ausladen, weil sie für eine esoterische Meditationstechnik agitiert? Weil sie Organisatoren und Publikum täuscht? Oder soll man Shen Yun auftreten lassen, gerade weil Falun Gong vom offiziellen China drangsaliert wird? Shen Yun profitiert auf seinen Europa-Tourneen regelmässig von diesem Reflex: Weil man sich dem autoritären China nicht beugen will, verbünden sich Veranstalter und Journalisten mit dem Ensemble.

Norbert Bolinger war 2012 Leiter des Zürcher Kongresshauses und verteidigte damals Shen Yun. Heute ist er sich nicht mehr so sicher. Er habe nicht die ganze Aufführung gesehen, nur kurz reingeschaut und sei beeindruckt gewesen ob der Farbenpracht. «Falls tatsächlich Falun-Gong-Propaganda betrieben wird, müsste man die Aufführungserlaubnis überdenken», sagt Bolinger heute.

Stiller Protest gegen China: Falung-Gong-Aktivisten in Taiwan, April 2016. Foto: Keystone

So oder so: Die Shen-Yun-Tour rollt. In Zürich sind die Aufführungen fast ausverkauft, danach reist die Truppe nach Paris und London. Andere Ensembles sind diesen Monat in Taiwan und Mexiko unterwegs. Ob eine klare Deklaration ihrer Falun-Gong-Philosophie der Truppe schaden würde, ist offen.

Pepe Lienhard jedenfalls sagt: «Das mit Falun Gong war mir nicht bekannt. Aber in China läuft ja vieles anders als bei uns, und die Show war gut. Ich würde wieder hingehen.»

(Redaktion Tamedia)