Haben Sie das Kleingedruckte gelesen? «Für Schwangere und Epilepsiegefährdete nicht geeignet». So stehts im Programm zu «Speechless Voices». Jetzt ist es zu spät. Ein Toypiano kleckert bereits kindliche Töne in die Dampfzentrale. Die Bühne wirkt wie ein Labor. Sie ist mit weissem Tuch ausgekleidet. Man erschrickt. Sind das Leichentücher?

Da plustert sich ein Rinnsal aus schmalbrüstigen Tönen zum Melodielein auf. Ein Hinterhalt: Es folgen Elektrobeats, die sind stahlhart. Ungemütlich auch die mörderischen Geräusch von zersplitterndem Glas, rasselnden Ketten. Die Geräusche bäumen sich auf. Ihr physische Wucht geht an die Nieren. Mehr noch schmerzen die gleissenden Stroboskopblitze. Ein blendender Kosmos, in dem gesichtslose Gestalten aufscheinen. Man möchte schauen und gleichzeitig die Augen verschliessen.

Der Phantomschmerz der Beats

In diesem blutleeren Labor wird Trauer in allen Facetten seziert. Vom Klimpern des Toypianos führt der Weg zur hohen Kunst Johann Sebastian Bachs. Dazwischen nimmt das Requiem für einen Engel vielfältige Temperturen an. Choreografin Cindy Van Acker hat es Mika Vainio gewidmet, dem Musiker, mit dem sie zusammengearbeitet. Bis er vor fünf Monaten tödlich verunglückte. Die Partitur reflektiert den Schmerz ohne Sentimentalität. Die Warnung im Programm aber ist kein falsches Versprechen. Die repetitiven Pattern und wütigen Exzesse, an denen man sich wund hört, sind radikal. In den abrupten Stillelöchern klingt der Phantomschmerz nach. Fast nüchtern scheinen die Bewegungen auf. Es sind zeitlos ritualisierte Abläufe in Slowmotion, alle von tiefem Ernst. Die Gefühle wirken in Posen geronnen. Abstrakte Ketten, Körperarchitekturen, Kreise entstehen und vergehen. Irgendwann kommen zärtliche Gesten dazu, offene Münder, aus denen sich stumme Schreie Luft verschaffen. Und Texte von Pier Paolo Pasolini und Mika Vainio, dem grossen Abwesenden.

Van Acker findet das richtige Mass, dass allzu Konkretes (Pieta, Schmuck) die freie Erzählkraft nicht zerstört. Die Tänzerinnen und Tänzer halten die Langsamkeit der Bewegungen aus, erfüllen sie mit Spannung und Intensität über neunzig Minuten. Eine meisterliche Leistung. Dann wird das weisse Tuch von den Wänden und dem Boden gezogen. Eine Häutung der anderen Art: Die Tanzenden hüllen sich in den Stoff, verhüllen ihre Nacktheit damit, die hier ein Zeichen für Verletzlichkeit ist. Im sepiafarbenes Licht wird der Raum zum erdigen Acker mit Licht- und Schattenschollen. Darin könnte neue Zuversicht keimen. Irgendwann, wenn die Trauer die Krallen eingefahren hat. Als Individuen in Schwarz und Gold schmückt sich das tanzende Sextett zum letzten Reigen, dem Schlusschor aus Bachs «Matthäus-Passion». Man fühlt sich wie geläutert.

«Speechless Voices», Gessnerallee Zürich, Freitag, 27. April, 20:00 Uhr. (Tages-Anzeiger)