Wieso braucht es Romane auf der Bühne?

Die Verwertungskette von Buch zu Bühne läuft heiss. Am Theater Bern stemmten jüngst sechs Schauspieler, ausstaffiert mit Marilyn-blonden Perücken für die changierenden Rollen, die erste Adaption von Jonas Lüschers preisgekröntem Roman «Kraft»; erschienen ist er im November 2017. Noch schneller gings bei Robert Menasses kapitalem EU-Roman «Die Hauptstadt»: Publikation im September 2017, Uraufführung im Januar 2018. Am Theater Neumarkt in Zürich rauschten da in dreieinhalb Stunden gelbe Sternchen übers blau ausgeleuchtete Kopfsteinpflaster und 24 Rollen.

Prosa-Adaptionen auf der Bühne haben Hochkonjunktur. Die grossen Häuser in Basel, Bern und Zürich zeigten diese Saison rund 15 solche Arbeiten: Goethe etwa, Tolstoi, Musil, Dürrenmatt. Auch die neuen Zürcher Schauspielhaus-Chefs planen Prosa: so Steinbeck, Houellebecq, Frisch. Denn Adaptionen bekannter Bücher füllen die Theatersäle.

Robert Menasses «Hauptstadt» am Theater Neumarkt bot starke Effekte. Foto: Barbara Braun / MuTphoto

Wider den Stücke-Leierkasten



Über dieses Phänomen wird seit langem debattiert, Stücke werden gegen Romanadaptionen ausgespielt. Es ist Zeit, damit aufzuräumen. Der Theaterbesuch als bildungsbürgerliches Pflichtprogramm hat ausgedient, Bühnen müssen mehr bieten als die schmucke Rotation hübscher Klassikerinszenierungen und erprobter Well-made-Plays. Wer sich auf zwei oder mehr Stunden ins Theater bemüht, will dort Zwingendes und Belebendes erfahren, keinen Stücke-Leierkasten.

Klar, auch ein «Amphitryon» (Kleist, 1807), ein «Hamlet» (Shakespeare, 1609), selbst eine 2500-jährige «Antigone» (Sophokles, ca. 442 v. Chr.) können packen, erschüttern, aufrütteln und sollen auf der Bühne vorkommen. Tun sie auch zuhauf. Aber die dynamische Dramenstruktur, der exakt gebaute, agile Dialog, der den imaginierten Kosmos vermittelt – sie sind weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung fürs Theaterglück. Sondern lediglich eine potenziell hilfreiche.

Elektrisieren gefragt



Zugegeben: Die Gattungen Prosa und Lyrik – die erzählende und die dichterische Literatur – werden nicht für Konsumenten verfasst, die unter lauter Fremden im Dunkeln hocken und zugucken, wie vorne, im Licht, andere so tun, als ob. Aber genau dieser genuin spielerische Charakter des Theaters ermöglicht es, aus Prosa ebenso tolle Theaterabende herauszuholen wie aus Stücken. Überbleibsel des spielerischen «Als ob» finden sich selbst in brutal interaktiven Performances wie Marina Abramovic’ legendärem «Rhythm 0».

Hauptsache, die Aufführung aktiviert unser intellektuelles und emotionales Engagement. Und jenes der Künstler. Mit dem Herunternudeln vertrauter Dialoge ist es nicht getan, «Spiels noch einmal» ist nicht per se ein erfolgsversprechendes Rezept. Theaterleute greifen sich Stoffe, die sie elektrisieren, inspirieren – egal, ob Mythos, Realitätspartikel, Datenmaterial oder, eben, Roman. Das Ding wird einverleibt, auch formal: Was nicht auf die Bühne passt, wird passend gemacht.

Am Theater spricht man gern vom Primat des Stoffs. Der muss Relevanz haben, fesseln, wenigstens unterhalten. Alles andere ist dann Bühnenhandwerk.

«Romane auf der Bühne gibt es nicht.»Lukas Bärfuss

Lukas Bärfuss, der Dramen und Romane schreibt, betont zwar, er gehe – als Autor – je nach Gattung anders vor. Beim Drama ist er in die Proben involviert und überarbeitet das Stück permanent: Die Probe ist der Lackmustest. Aber nie würde er prinzipiell fürs Theater Romanvorlagen ablehnen. «Romane auf der Bühne gibt es nicht», sagt Bärfuss. «Auf der Bühne wird alles zum Stück. Auch Romane.» Und das Ergebnis hänge stets davon ab, wie luzid und sorgfältig das Team arbeite. «Ich habe mindestens so viele gescheiterte ‹Romeo und Julias› gesehen wie missglückte ‹Buddenbrooks›. Und gerade läuft in Zürich Manon Pfrunders wunderbare Romanadaptation nach Ulrich Boschwitz’ ‹Der Reisende›.»

Vierstünder aus Tausendseitern



Die Prosaadaption ist keine neue Mode, das geht gern vergessen. Schon 1891 inszenierte der grosse Konstantin Stanislawski Fjodor Dostojewskis Kurzroman «Das Gut Stepantschikowo und seine Bewohner». Auch in den 1920-ern diskutierte man dramatisierte Romane, und Peter Zadek adaptierte erstmals 1972 einen Roman. Frank Castorfs Regie-Oeuvre reicht von Anthony Burgess’ «Clockwork Orange» (1993) bis zu Friedrich Dürrenmatts «Justiz» (2019) in Zürich. Und die Zuschauer waren entflammt.

Für Erwin Piscators Adaption des Schelmenromans «Der brave Soldat Schwejk» 1928 schuf George Grosz das Bühnenbild. Foto: Getty Images

Das Argument jedenfalls, dass der Erzähler auf der Bühne langweile, sticht nicht. Die viereinhalbstündige Virginie-Despentes-Raserei am Zürcher Neumarkt beispielsweise bekiffte uns geradezu. Und Thorsten Lensings Romanadaptionen verzaubern. Im Mai wurde am Berliner Theatertreffen seine vierstündige David-Foster-Wallace-Adaption «Unendlicher Spass» als die einzige zwingende Arbeit am Festival gelobt.

Ursina Lardi und Devid Striesow in Thorsten Lensings gefeiertem «Unendlichem Spass». Foto: David Baltzer

Stimmt: Castorfs Überwältigungsfuror kann nicht jeder, Lensings grandiose Schauspielerfeste auch nicht. Stückinszenierungen aber genauso wenig.

Können die Jungen keine Stücke schreiben?



Mag sein, dass Vertreter des Regietheaters sich speziell über Texte freuen, die für die Bühne zwangsläufig gestaucht werden müssen: Das bedeutet Freiheit statt allfälligen Ärger mit Erben, die auf jeder Zeile bestehen. Doch es ist auch ein offenes Geheimnis, dass es den Theatermachern auch an pulsierenden jungen Stücken fehlt. Sie filtern mühselig aus einem Tausendseiter einen Vierstünder – der auf die dichten Beschreibungen, Nebenhandlungen und Innensichten der Prosa eher verzichten muss –, weil im jeweiligen Buch jenes gewisse Etwas steckt, das den Werken der Generation Postdramatik abgeht. Zwar nicht immer, aber oft.

Nachwuchspreise, Studiengänge, Master Classes sollen junge Dramatikerinnen und Dramatiker pushen. Und diese produzieren en masse entpersonalisierte Partituren voller Stimmen, die sich in Endlosschleifen verwickeln, den Zuschauer aber unberührt lassen. Statt Figuren treten entpsychologisierte Diskursversatzstücke auf, sprechen Dialoge, die eher fugische Monologe sind. Nicht alle Autoren sind dabei so geistreich wie René Pollesch.

Andererseits darf sich die Romaninszenierung nicht auf dem Räderwerk der Story ausruhen. Nötig ist das Gespür für die Atmosphäre im Buch – und die Fähigkeit, einen künstlerischen Mehrwert zu generieren, nicht nur Abspieltheater. An Fitzgeralds «Grossen Gatsby» sei sie gescheitert, gestand etwa die in Bern und Zürich gut eingeführte Dramatikerin Rebekka Kricheldorf mal, die generell am Roman-Input festhält. Ihr sei nicht gelungen, den Glanz der Partyszenen und die untergründige Melancholie ins Bühnenformat zu retten.

Können Sie andocken?



Wie immer Regisseure Romane umsetzen: Das Publikum soll vom Bühnengeschehen gefesselt werden, soll mitgehen; und etwas für sich mitnehmen aus der gemeinsam verbrachten Zeit. Das Mitbeben und Mitdenken des Zuschauers während und nach der Vorstellung ist der Gradmesser dafür, ob sich sein Besuch gelohnt hat. Er wurde Fragen, Thesen und Pointen, Gefühlen, fiktionalen Realitäten und dokumentarischen Fiktionen ausgesetzt: Hat er andocken können?

2019 musizierte Barbara Frey James Joyce' Erzählung die «Die Toten» in Zürich auf die Bühne. Foto: Matthias Horn

Um den Besucher abzuholen, nutzen Theaterleute diverse Strategien – und Quellen. Den superkonkreten Stadtrundgang und die interaktive Performance; Doktheater-Nähe und Guckkasten-Träume. Man wird von Erzählern und Protagonisten gebannt; von Gesängen, Wortwechseln und Plotlines fasziniert. Eine James-Joyce-Messe wie just die in Zürich lässt uns niederknien, wo uns die 34. «Nathan der Weise»-Inszenierung womöglich kaltliesse. Ob wir dem Untergang des Handlungsreisenden zusehen, jenem König Lears oder dem der Buddenbrooks: Am Ende zählt, was lebt auf der Bühne – und bei uns. (Redaktion Tamedia)