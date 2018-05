Wo Darstellerinnen zu Horrorclowns mutieren

Unheimliche, mehrstimmige Sprechgesänge hallen von der Seitenbühne durch die Gänge des Zürcher Schauspielhauses. Sechs Schauspielerinnen bereiten sich auf die zweite Aufführung des Stücks «Am Königsweg» von Elfriede Jelinek vor. Es ist 17.15 Uhr, und in knapp drei Stunden beginnt die Vorstellung. Während auf der Seitenbühne noch der Chorgesang geprobt wird, gehe ich in Richtung Maske.

Dort warten bereits Judith Janser Ruckstuhl, Leiterin der Maskenbildnerei des Schauspielhauses, sowie drei Maskenbildnerinnen auf mich und vor allem auf die Schauspielerinnen. Denn «Am Königsweg», so bestätigt Judith Janser Ruckstuhl, ist eine in vielerlei Hinsicht aufwändige Aufführung, auch für die Maske. Zwei Stunden dauert sie und umfasst mehrere Perücken- und Kostümwechsel sowie ein Umschminken auf der Seitenbühne kurz vor Schluss der Vorstellung. Seit Wochen wurde dafür geprobt.

Die Maske, vom Make-up bis hin zu den Perücken, entstand in Zusammenarbeit mit der Kostümbildnerin Annabelle Witt sowie dem Regisseur Stefan Pucher. Witt und Pucher kommunizierten ihre Ideen und Wünsche, und die Maske übersetzte sie in die Realität. Eine schonungslose Realität. Denn im Lauf des Stücks verwandeln sich die Spielerinnen von kleinen Püppchen in böse Muppets, von dekadenten Damen eines Königshofs in haarlose Horrorclowns.

Privat trägt sie nie Make-up: Isabelle Menke vor der Maske...

... und danach. Fotos: Christopher Kuhn

In der Maske warten drei Schminkplätze. Auf den Tischen davor stehen die benötigten Schminkprodukte, schön in Reih und Glied. Von der Teintgrundierung über Puder, Rouge, Lidschatten und Mascara bis hin zu den Lippenstiften. Vergessen sind die Zeiten, wo noch mit Fettschminke gearbeitet wurde. Jetzt kann von subtil bis extrem mit Top-Produkten geschminkt werden.

Doch für die Looks zum Stück «Am Königsweg» ist nicht nur das Make-up wichtig. Zuerst bekommen alle Schauspielerinnen eine künstliche Glatze verpasst, auf der dann die verschiedenen Perücken zum Einsatz kommen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, weder für die Schauspielerinnen noch für die Maskenbildnerinnen. Und zeitaufwendig dazu.

«Die Zeit in der Maske ist für mich eine Erholung. Eine Zeit ohne Stress und Druck.»Elisa Plüss, Schauspielerin

Gegen 17.30 Uhr kommen die ersten drei Darstellerinnen im Bademantel in die Maske. Sandra Gerling, Isabelle Menke und Elisa Plüss nehmen auf den Schminkstühlen Platz und sind bereit für das einstündige Prozedere. Zuerst werden ihnen die langen Haare zurückgebunden und möglichst flach auf dem Kopf mit Haarnadeln fixiert. Dann werden die Glatzan-Glatzen, die für jede Vorstellung der individuellen Kopfform angepasst und neu hergestellt werden, aufgesetzt und von der Stirn bis in den Nacken angeklebt. Besonders um die Ohren eine schwierige Aufgabe für die Maskenbildnerinnen. Eine Aufgabe, die die Mithilfe der Spielerinnen erfordert, weil sie die frisch angeleimten Partien mit Tüchern zum Antrocknen an die Haut pressen müssen.

Auf meine Frage, ob die Prozedur unangenehm sei, meint Elisa Plüss: «Es geht. Das Abnehmen ist schlimmer!» Erstaunlich, mit welcher Ruhe sich die Spielerinnen verwandeln lassen. Da spürt man keine Nervosität oder Ungeduld. Im Gegenteil: «Die Zeit in der Maske ist für mich eine Erholung. Eine Zeit ohne Stress und Druck. Dort kann ich mich total entspannen», meint Plüss. Ihre Kolleginnen teilen ihre Meinung. Da werden keine Texte mehr geprobt oder Szenen durchgegangen, sondern man konzentriert sich auf die Verwandlung, die Schritt für Schritt vorwärtsgeht.

Die Zeiten mit Fettschminke sind vergessen: Im Schauspielhaus wird mit Top-Produkten gearbeitet. Foto: Christopher Kuhn



Nachdem die Glatzen aufgeklebt sind, werden sie mithilfe eines kleinen Schwämmchens leicht mit Make-up betupft. Anschliessend werden die Gesichter in der gleichen hellen Farbe geschminkt und die Wangen mit viel Rouge betont. Dann kommen die Augen dran. Roter Lidschatten färbt die Augenlider, und schwarzer Eyeliner zeichnet das Auge nach. Mascara verlängert die Wimpern. Beauty-Makeup nennen es die Maskenbildnerinnen, denn es ist zwar stark, aber könnte, abgesehen von den Rottönen auf den Augen, alltagstauglich sein. Zum Schluss kommen ein Lipliner und zwei Lippenstifte zum Zug. Aus einer Mischung der Töne Russian Red und Ruby Woo entstehen wunderschöne rote Kussmünder. Ein wenig Puder auf das Gesicht, und fertig ist die Verwandlung. Ich frage Isabelle Menke, ob sie auch privat Make-up trägt. «Nie!», ist ihre Antwort. «Hier im Theater bekomme ich mehr als genug davon ab!»

Um 18.30 Uhr kommt die zweite Gruppe der Schauspielerinnen in die Maske, und die Verwandlung geht von neuem los. Auch Julia Kreusch und Miriam Maertens warten darauf, ihre Glatze angeklebt und das Püppchen-Make-up angemalt zu bekommen. Für mich bleibt noch genügend Zeit, vor Vorstellungsbeginn auf die Vor- und Seitenbühne zu gehen, um zu sehen, wo genau die schnellen Umzüge, Make-up- und Perückenwechsel stattfinden werden. Auf engstem Raum und bei schlechten Lichtverhältnissen wird dort in kürzester Zeit das Aussehen der Darstellerinnen radikal verändert. Dabei muss jeder Handgriff sitzen.

Als ich zurück in die Maske komme, sind die Glatzen bereits gemacht, und die Gesichter werden geschminkt. Miriam Maertens sagt: «Der Prozess ist eher unangenehm, aber wenn es fertig ist, ist es eine grosse Hilfe für den Abend. Man fühlt sich ein wenig zugekleistert, aber für die Inszenierung ist es perfekt.» Hat sie sich erschrocken, als sie sich das erste Mal gesehen hat? «Ich war gespannt, wie ich mit Glatze aussehen würde, und nach der professionellen Arbeit meiner Maskenbildnerin erstaunt, wie gut mir das stand.»

Vom Festkleben der Glatze bis zum Make-up: Für ihren Bühnenlook sitzen die Schauspielerinnen eine Stunde in der Maske bei Anita Brülisauer. Foto: Christopher Kuhn

Inzwischen ist es 19.30 Uhr. Zum Schluss werden die zwei Musikerinnen geschminkt und bekommen ihre Perücken aufgesetzt. Der Regieassistent kommt mit den letzten Anweisungen vorbei, während bei den Schauspielerinnen noch die Lippen nachgezogen werden. Dann leert sich die Maske langsam, während sich der Saal füllt. Die Schauspielerinnen gehen sich in die Garderobe umziehen, und die Maskenbildnerinnen verschwinden auf die Seitenbühne, um die schnellen Wechsel vorzubereiten. Als ich kurz nach acht das Theater durch den Bühneneingang verlasse, hallen erneut die unheimlichen Sprechgesänge vom Chor durch die Seitenbühne, nur diesmal auf der Bühne vor Publikum und mit perfekter Maske vorgetragen.

«Am Königsweg» wird im Zürcher Schauspielhaus noch zwei Mal aufgeführt: am 8. und 12. Juni 2018.

(Annabelle)