Hier kann Zürich tanzen

In der Erinnerung prägt diesen Ort ein Mief aus Schimmel, Staub und Fussschweiss. Ab Oktober 2012 dann der beissende Geruch von Russ und kaltem Rauch. Jetzt erschnuppert die gestählte Nase nur frischen Beton, noch etwas feucht und muffig. Nach sieben Jahren Planungs-, Abstimmungs- und Bauzeit wird das neue Zürcher Tanzhaus vom 6. bis 8. September mit einem grossen Fest und zahlreichen Aufführungen eröffnet. Das hässliche Entlein, ein nicht zuletzt aus denkmalpflegerischen Gründen jahrzehntelanges Provisorium, hat sich zum stolzen Schwan und repräsentativen Kulturbau entwickelt.

Endlich könnte all das Wirklichkeit werden, was die IGTZ (Interessengemeinschaft Tanz Zürich, heute: Tanz Lobby IG Tanz Zürich) Ende der 1980er-Jahre in Zürich forderte, und von dem immer wieder einzelne Häppchen zu haben waren, aber jeweils nur ein Bruchteil des Gewünschten: ein Haus, in dem die freie Tanzszene sich treffen, austauschen und zeigen kann. Wo Vermittlungsarbeit geleistet wird – nicht nur zwischen etablierten Künstlerinnen und zwangsinteressierten Schulklassen, sondern auch zwischen den lokalen Tanzschaffenden jeder Couleur und ihrem potenziellen Publikum. Ein Ort, an dem experimentiert, trainiert, geprobt und produziert werden kann, wo Diskussionen stattfinden und Inspiration Platz findet. Ein Begegnungsort. Ein Tanzzentrum, das in die Zukunft weist.

Aus Grau wird Grün



Mit seinen hohen, dreieckigen Fenstern erinnert der Neubau an ein Kartenhaus. Nur zwei Stockwerke hoch und tief im Hang des Limmatufers verankert. Das vermittelt trotz der schmalen Winkel Stabilität. Der graue Sichtbeton wird mit der Zeit hinter Böschungsgrün und den extra gepflanzten Blümchen vor den Fenstern verschwinden. Gut dreissig Jahre, nachdem die ersten Forderungen nach einem Tanzhaus für Zürich laut wurden, verdeutlicht der Bau des italienisch-spanischen Architektenduos Fabrizio Barozzi und Alberto Veiga, was möglich gewesen wäre, wenn die freie Szene in der städtischen Kulturpolitik mehr Gewicht gehabt hätte.

Statt der denkmalgeschützten, trutzig-abweisenden Werkhallen, die den Tanzschaffenden ab 1996 halbherzig zur Verfügung gestellt wurden, steht zwischen Dammweg und Kornhausbrücke jetzt ein Haus, das auch zufällig Vorbeispazierende dazu einlädt, sich mit dem zu beschäftigen, was in seinem Inneren geschieht. Ein Haus, das zum Dialog herausfordert, zum Austausch zwischen zeitgenössischem Tanzschaffen und der Öffentlichkeit.

Viel Licht beim Proben: Auch das bietet der Bau des Architektenduos Fabrizio Barozzi und Alberto Veiga. Foto: Dominique Meienberg

Catja Loepfe, seit 2014 Leiterin des Tanzhauses Zürich, freut sich auf den langersehnten Neuanfang. Sie gehört zur freien Zürcher Kulturszene wie die Olive zum Martini. Sieben Jahre lang war sie Co-Leiterin des Fabriktheaters in der Roten Fabrik, wo sie für Schauspiel, Tanz sowie Kinder- und Jugendtheater verantwortlich war. Von 2007 bis 2012 arbeitete sie als Tanzdramaturgin und interimistische Co-Leiterin am Theaterhaus Gessnerallee. Und von 2012 bis 2014 war sie Mitglied der Programmgruppe des Zürcher Theater Spektakels.

Im neuen Haus kommt vieles zusammen, das ihr wichtig ist. Neben ganz praktischen Dingen, wie der attraktiven baulichen und technischen Ausrüstung der Probe- und Aufführungssäle, ist dies vor allem die Nähe. Nähe zu den Ausbildungsstätten in der ZHDK und der Fachhochschule für Bühnentanz an der Pfingstweidstrasse, denn die Nachwuchsförderung gehört zu den Kernaufgaben des Tanzhauses in Zürich. Nähe aber auch zum Alltag der Stadt: «Gesellschaft und zeitgenössische Kultur müssen sich durchdringen», ist Catja Loepfe überzeugt. «Und was ist dafür besser geschaffen als die Tanzkunst, die die Menschen weniger über den Intellekt als vielmehr über den unmittelbaren emotionalen Eindruck berührt?»

Viel Licht: Der grosse Saal des Tanzhauses. Foto: Keystone

Um diese Durchdringung zu fördern, verlässt sich Catja Loepfe nicht nur auf das neue Café im Foyer, das Spaziergänger vom Kloster-Fahr-Weg ins Innere lockt. Erstmals seit der Gründung des Tanzhauses sollen mit dem Compagniekollektiv The Field auch Tanzschaffende über längere Zeit ans Haus gebunden werden. In wechselnder Zusammensetzung werden sie Themen aus dem Stadtgeschehen aufgreifen und mit Interventionen im Alltag beantworten. Damit soll eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der freien Szene etabliert werden, die so in Zürich noch nicht existiert.

Die vergangenen fünf Jahre sei sie notgedrungen «mit gezogener Handbremse» unterwegs gewesen, sagt Catja Loepfe. Durch einen Brand waren die Proberäume an der Wasserwerkstrasse 127a im Oktober 2012 vollständig zerstört worden und mit ihnen viele der jahrelang aufgebauten Strukturen für den freien Tanz in Zürich. Dabei standen diese schon immer auf wackeligen Beinen. Unterstützung seitens der Stadt gab und gibt es, verglichen mit den Geldern für Oper und Theater, nur sehr wenig.

Wolldecken und warmer Tee



Bis in die 1990er-Jahre war die damals heranwachsende zeitgenössische Tanzszene für die Förderinstitutionen nahezu inexistent. Vieles entstand und überlebte nur dank dem Engagement von Privatpersonen und von den Tanzschaffenden selbst. Einer von ihnen war Wolfgang Brunner (1930–2006), ein ehemaliger Balletttänzer und Antiquitätenhändler – und Starrkopf mit schier unerschöpflichen Ideen, der schon im Nachgang der Opernhauskrawalle mehr Proberäume und Aufführungsmöglichkeiten für das freie Tanzschaffen gefordert hatte.

Doch erst 1996 eröffnete das Tanzhaus – mit einer pitoyablen Infrastruktur: Sie umfasste ein ungeheiztes Büro im Dachstock der Wasserwerkstrasse 129 und die drei miefigen Proberäume im Flachbau der ehemaligen Textilfabrik an der Wasserwerkstrasse 127a, dort, wo der Neubau jetzt auf die vorbeifliessende Limmat hinausblickt.

Problematische Infrastruktur: So sah das Tanzhaus früher aus. Foto: PD

Mit Wolldecken und warmem Tee bewaffnet, kämpften die ersten Leiterinnen des Hauses für ihre Anliegen: Eve Bhend (anfangs noch unterstützt von Bruno Stefanoni), Bettina Holzhausen und schliesslich Meret Schlegel, die elf Jahre lang Stabilität aufbauen konnte. In ihre Zeit fiel 2007 der Umbau der Wasserwerkstrasse 129 mit dem neuen Tanzsaal im Obergeschoss: Endlich hatte das zeitgenössische Tanzschaffen auch einen Aufführungsort, der nicht nach Turnhalle aussah. Alles schien endlich gut. Bis zum Oktober 2012.

Ein Schwelbrand, verursacht durch Bauarbeiten, zerstörte die Trainingssäle am Flussufer. Das Tanzhaus, das sich im Lauf der Jahre doch noch zu einem Zentrum der sonst notorisch zerstrittenen Tanzszene entwickelt hatte, stand ohne Infrastruktur da. Statt Aufführungen zu produzieren, suchte Andrea Boll, die die Leitung des Hauses erst gerade übernommen hatte, Proberäumlichkeiten in der ganzen Stadt. Das von jeher knappe Budget wurde vollständig aufgebraucht durch die Miete externer Tanzstudios, während gleichzeitig die Einnahmen aus der Vermietung der Proberäume an der Wasserwerkstrasse fehlten. «Das erschwerte die Arbeit enorm», erzählt auch Catja Loepfe.

Auch Amateure sollen im neuen Tanzhaus auf ihre Kosten kommen.

Neben der Vernetzung und dem internationalen Austausch legt sie den Fokus nun vor allem auf Koproduktionen mit Zürcher Tanzschaffenden und auf die Förderung des Nachwuchses. Im Tanzhaus finden junge Tänzerinnen und Tänzer Trainingsmöglichkeiten, Hilfe bei ihren ersten Produktionen und Inputs durch anwesende Kolleginnen und das Team des Tanzhauses. Loepfe sagt: «Wir begleiten junge Tanzschaffende vom Eingabedossier bis zur Premiere.»

Aber auch Amateure sollen im neuen Tanzhaus auf ihre Kosten kommen. Nicht nur als Zuschauende, sondern auch als Teilnehmende in offenen Kursen oder bei Diskussionsveranstaltungen, in denen Tanz und Performance Gegenstand und Form der Auseinandersetzung sein können.