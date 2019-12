«Ich kann keinen Sinn im Dasein erkennen»

Sie haben die Zeit einmal als Ihren Intimfeind bezeichnet ...

Ich hatte immer schon das Gefühl, dass es eilt, dass mein Leben kurz ist. Schon als Kind. Erst als Erwachsene habe ich verstanden, dass nicht alle so denken. Die meisten Menschen, denen man begegnet, haben viel Zeit. Ihnen steht nicht ständig vor Augen, dass es morgen schon vorbei sein kann.

Ihre Mutter war ungarische Jüdin, die Familie Ihres ebenfalls jüdischen Vaters stammt aus Spanien, lebte später im Iran, dann in aller Welt verstreut. Wurden Verwandte von Ihnen im Holocaust ermordet?

Sehr wahrscheinlich. Nicht auf der Seite meines Vaters. Sie waren damals bereits nach Europa emigriert, hatten aber noch ihre iranischen Pässe. Das und der persische Nachname haben sie gerettet. Die Familie meiner Mutter – ihre Eltern, ihr Bruder und sie – überlebte in Budapest. Genaues wissen wir nicht. Meine Mutter hat nie von dieser Zeit gesprochen. Aber wir nehmen an, dass ihre gesamte weitere Verwandtschaft ermordet wurde. Denn es gab niemanden sonst auf ihrer Seite, keine Tante, keinen Onkel, keine Cousins, keine Grosseltern, das ist ja nicht normal.

Kommt daher Ihr Gefühl für eine gewisse Dringlichkeit?

Mag sein.

Ihr neues Buch, «Anne-Marie die Schönheit», erscheint jetzt auf Deutsch. Es ist der Monolog einer alternden Schauspielerin. Wieso lassen Sie ihn in Frankreich auf der Bühne von einem Mann spielen?

André Marcon ist ein Schauspieler, mit dem ich oft gearbeitet habe. Eines Tages sagte er, irgendwann würde er gerne mal auf der Bühne eine Frau spielen. Und ich wollte seit langem über eine Schauspielerin schreiben, die keinen grossen Namen hat, eine Frau, die nie wirklich im Rampenlicht steht. Ich hatte das dann aus zwei Gründen nie gemacht. Erstens, weil mir das Thema merkwürdig nah an mir dran schien. Zweitens gibt es immer ein Problem der Identifikation, wenn eine Schauspielerin eine Schauspielerin spielt. Mit Marcon, dachte ich, gibt es schon mal kein physisches Vorbild. Sie wird weder hässlich sein noch hübsch, sie ist eine Figur. So hat es gleich eine andere Ebene, da ist automatisch eine Distanz.

Gelegentlich treten Sie noch als Schauspielerin auf. Ich habe Sie einmal auf einer Pariser Bühne erlebt und war überrascht, wie körperlich Ihr Spiel ist.

Ich spiele mit dem Körper, nicht mit dem Kopf. Übrigens besteht da für mich kein Unterschied zum Schreiben. Ich schreibe mit demselben Körperinstinkt, mit dem ich spiele.

Sie schreiben mit dem Körper?

Aber ja, absolut. Es sind Körperempfindungen, die das Schreiben lenken, nicht so sehr der Intellekt. Ich habe ja gar nichts zu sagen, überhaupt nichts.

Viele Schriftsteller schreiben, um eine Spur zu hinterlassen ...

Aber nein, das ist doch lächerlich. Ich fände es nur schön, wenn man sich an mich erinnern würde, solange meine Kinder leben.

Ihre Grosseltern und Sie hatten keine gemeinsame Sprache. Wie war das für Sie als Kind?

Sehr peinlich. Meine Grossmutter väterlicherseits sprach Bukarisch, das ist ein usbekischer Dialekt aus Samarkand, und nur ein paar Worte Französisch. Meine ungarischen Grosseltern, die nach Amerika emigriert waren, sprachen Ungarisch, Deutsch und Englisch. Ich konnte zwei, drei Worte Englisch, zwei, drei Worte Ungarisch, das war alles. Wir haben uns lachend und gestikulierend verständigt. Ich bin sicher, dass mich das geprägt hat.

Inwiefern?

In meinen Romanen und Stücken fassen sich die Figuren kurz. Je kürzer, desto besser, manchmal reicht ein Wort. Wann auch immer ich kürzen kann, tue ich es. Ich glaube, das ist ein kulturelles Erbe, das entweder daher kommt, dass ich mich mit meinen Grosseltern nur mit wenigen Worten verständigen konnte, oder aus dem jüdischen Mitteleuropa, wo man auch sehr elliptisch sprach. Im Jiddischen reichen bisweilen zwei Worte für einen Witz.

Waren Sie bei Ihren Kindern auch streng mit dem Französischen?

Ja. Wir haben ziemlich viel Wert auf eine gute Ausdrucksweise gelegt und auf Orthografie. Ich finde, das gehört zur Höflichkeit. Es ist nicht immer ganz leicht mit der Generation, die mit dem Handy aufwuchs.

In Ihren Werken geraten die Menschen wegen Nichtigkeiten aneinander, liegen Nerven blank wegen eines Bio-Huhns, oder weil jemand Morbier kauft statt Schweizer Käse.

Aber so ist es doch im Leben. Wie selten ist es, dass man sich wegen bedeutender Dinge in die Haare gerät? Kleinere Konflikte sind spannend, weil unter ihnen immer etwas anderes liegt. Kleine Themen werden zum Vorwand für grosse Themen. Man nähert sich ihnen gewissermassen maskiert. Was mich hauptsächlich interessiert, ist das Studium des menschlichen Verhaltens in Hinblick auf seinen impulsiven Charakter, seinen Mangel an Nervenstabilität.

Sehen Sie das Leben eher als Komödie oder als Tragödie?

Für mich gehört beides untrennbar zusammen. Alles, was ich schreibe, bezeugt das. Ich habe grosse Schwierigkeiten mit der Unterteilung in ernst oder komisch. Auch im Leben. Ich habe Probleme mit Menschen, die alles fürchterlich ernst und schwer nehmen. Wenn man sich bewusst darüber ist, dass wir alle sterben werden, ist es doch offensichtlich, dass all unsere Anstrengungen in Wahrheit völlig unwichtig und lächerlich sind. Die passende Bezeichnung fürs menschliche Dasein scheint mir Absurdität zu sein. Ich kann keinen Sinn im Dasein erkennen.

Erscheint Ihnen der Mensch eher gut oder schlecht?

Ich würde gerne antworten: halb-halb. Aber es will mir in der Geschichte der Menschheit doch so scheinen, als ob das Schlechte überwiegt. Allerdings hat das oft mit dem Grad an innerer Zufriedenheit zu tun. Oft genügt es, sich unglücklich zu fühlen, um niedere Gedanken wie Neid zu hegen.

Haben Sie in Frankreich den Ruf, schwierig zu sein?

Gut möglich. Ich trete nicht im Fernsehen auf, spreche nur mit wenigen Journalisten, gebe keine Autogrammstunden, unterschreibe keine Petition. Ich mache nichts von dem, was man von Schriftstellern heute erwartet. Ich lege auch keinen Wert darauf, meine Leser persönlich zu treffen. Und ich weigere mich, zu den grossen gesellschaftlichen Themen öffentlich Stellung zu beziehen, #MeToo, die Flüchtlingsthematik, Politik. Ich bin Schriftstellerin, kein öffentlicher Denker.