Jung und politisch gewinnt beim Theater Spektakel

Die Jury des Zürcher Theater Spektakel hat ein klares Zeichen gesetzt: Den mit 30’000 Franken dotierten Förderpreis sprach sie einstimmig den australischen Künstlerinnen Samara Hersch und Lara Thoms für «We All Know What’s Happening» zu. «Es beginnt mit dem Plan, eine Geschichtslektion auf die Bühne zu bringen, und endet in einem ausserordentlichen künstlerischen Format für politische Dringlichkeit», resümiert die Jury. Die australischen Jugendlichen hätten sich «nicht nur auf einen kreativen Prozess eingelassen, sondern auch in den politischen Kampf für grundlegende Menschenrechte». Furchtlos verwendet die Laudatio kunstkritisch problematische Adjektive wie geradlinig, ehrlich, authentisch, grosszügig, verletzlich, komplex.

Und es tut tatsächlich richtig weh, wenn die sieben Kinder, die teils im Primarschul- und teils im Teenie-Alter sind, die brutale Ausbeutungsgeschichte der Pazifikinsel Nauru samt der jüngsten Flüchtlingstragödie erzählen. Die eingängige kindliche Comicästhetik der Inszenierung, der Funnies-Style, bildet einen krassen Kontrapunkt zu den Realitäten der Insel: Diese ging erst als Kolonialbeute von Hand zu Hand, betrieb dann im Phosphatboom Raubbau an der Natur, bevor, als scheinbare Rettung, das neue Geschäftsmodell kam: der Betrieb eines riesigen Flüchtlingslagers für Australien.

Buchstäbliche Blutauffrischung



Im Finale schleppen die Mittelschichtskids eine Menge Mikrofone auf die Bühne: ein kraftvolles Bild für die zahllosen Flüchtlingskinder, die kein Gehör finden. Die Jugend, die weltweit für eine bessere Zukunft auf die Strasse geht – überhaupt für eine Zukunft –, hat auch die Bühne für ihre Anliegen entdeckt. Und die Theatermacher überall die Jugendlichen als Motor und als Publikumsmagnet.

Das Spektakel-Team um den künstlerischen Leiter Matthias von Hartz hat daher zur 40. Ausgabe auf diesen Trend zur Blutauffrischung gesetzt. Neben den Australiern waren etwa junge (wenn auch nicht jugendliche) Akrobaten der Schule des Palestinian Circus zu sehen. Ihre Performance über die Erfahrungen und Ängste von Flüchtlingen war gleichfalls für den Preis nominiert. Die Chileninnen wiederum, die die patriarchalen Strukturen ihres Landes untersuchten, die himmelschreiende Unfreiheit der Frauen – es wurde viel geschrien an ihrem Abend –, waren zwischen 13 und 17 Jahre alt.

Erstmals gingen Kritik und Publikum einig.

Solche Doktheater-Variationen profitieren von der Rauheit, Ungeschliffenheit und, ja, der Unschuld ihrer Performer. Das geht an die Nieren – und umgeht intellektuelle Vorbehalte. Die Tendenz zum Einerseits-Andererseits des abwägenden, in Ambivalenzen geschulten und von ihnen gequälten, erwachsenen Theatergängers wird ausgehebelt, wenn Kinder und Jugendliche loslegen. Es erstaunt nicht, dass der mit 10’000 Franken dotierte ZKB-Publikumspreis ebenfalls an «We All Know What’s Happening» ging: Erstmals seit Bestehen des Publikumspreises waren sich Jury und Publikum einig!

Dagegen hatten es vielschichtigere, schillernde Arbeiten schwerer. Nominiert war etwa die fast dreistündige Solo-Performance «Rehab Training» der Südkoreanerin Geumhyung Jeong: ein untergründig gesellschaftskritischer Versuch zwischen trancehafter Repetition und plakativer Eskalation, dem, am ersten Abend, die Zuschauer allmählich davonliefen. Die Schottin Genevieve Murphy unterhielt uns mit der musikalisch orchestrierten Choreografie einer Zwangsstörung: ohne wirkliche Relevanz, aber wunderbar gemacht. Und Royce Ngs (Hongkong) Umsetzung eines Opiumrauschs und der Geschichte des Drogenhandels entpuppte sich als flirrendes Experiment, an das sich nicht so leicht andocken liess.

Zurück zu den Ursprüngen



Keine Frage: Das Direkte, Ungekünstelte, auch Unkünstlerische kindlicher Darsteller stach 2019 avanciertere, abstraktere Produktionen aus – bei denen selbst das Fachpublikum zeitweise eine gewisse Ungeduld beschlich. Tauchte da die filigrane Lecture-Performance des international akklamierten südafrikanischen Künstlers William Kentridge mit ihren Mozart-Einsprengseln, Plato-Zitaten und Rassismus-Reflexionen manchen in eine verwirrte Andacht, so rieb sich das Publikum gern an den kritischen Gesellschaftsbeschreibungen, den klaren Forderungen der surinamisch-niederländischen Forscherin Gloria Wekker.

Es ist, als sei man am Spektakel zu den Ursprüngen zurückgekehrt: zur maximalen Öffnung und Niederschwelligkeit, die man sich 1980 auf die Fahnen geschrieben hatte. Vom Kunterbunten, Lockeren und von der stärkeren Heterogenität im heutigen Publikum schwärmt auch einer der Gründer, Wolfgang Wörnhard, der sich 1990 aus der Festivalleitung zurückzog, die Entwicklung aber achtsam verfolgt.

Ein echtes Volksfest



2019 wurde das Zürcher Theater Spektakel, ästhetisch und auch mit seinen partizipativen Ansätzen, viel deutlicher zu einem Fest des Volks als andere Jahre. Es trieb im aktuellen Aufbruch der Jugend mit. Bleibt die Frage, wohin es von da künstlerisch gehen kann.