MeToo bei Film und Bühne – auch Handlungsbedarf in der Schweiz

Es war ein strahlender Tag im nun zu Ende gehenden Jahr, und die junge Schauspielerin*, die sich für ein Filmcasting bereit machte, war guter Dinge. Schliesslich hatte sie seit Matur und Schauspielausbildung bereits einige Bühnen- und Filmauftritte ergattert. So dachte sie sich nichts, als der Mitarbeiter des Regisseurs sich zu Beginn des Castings verabschiedete und sie sich in einem Einzelinterview wiederfand.

Auch als der Regisseur sie aufforderte, «mehr zu zeigen», hielt sie das erst für nötig im Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Rolle. Doch das Casting dauerte an, und die junge Frau fühlte sich zunehmend bedrängt, verunsichert, hilflos verbalen und taktilen Dingen ausgesetzt, die ihr unangemessen vorkamen. «Dabei wurde ich irgendwie ganz klein und ängstlich», erzählt sie. Endlich schaffte sie es, sich der Situation zu entziehen. Das ein paar Tage später eintreffende Rollenangebot lehnte sie ab.

Ohne Hilfe ist es schwer



Weil inzwischen der Rechtsweg beschritten ist, können hier keine Details publiziert werden. Eins allerdings betont die Schauspielerin im Gespräch: Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband (SBKV), bei dem sie Mitglied ist, habe ihr sehr geholfen, alles zu verarbeiten, und unterstütze sie auch juristisch. Zusätzliche psychologische Unterstützung holte sie sich bei Fachstellen.

Der SBKV erfasst Meldungen zu Übergriffen seit 2018; eine grosse Umfrage ist für 2020 geplant. Und vor rund einem Monat hat er in der Branche einen eigens entwickelten «Verhaltenskodex» verteilt, um für das Thema zu sensibilisieren.

Die Täter sind zu über 90 Prozent Männer, häufig Vorgesetzte, Regisseure, hat man beim Schweizerischen Bühnenkünstlerverband festgestellt.

Dies tut not. Denn, so Salva Leutenegger, Geschäftsleiterin SBKV: «Leider gibt es auch zwei Jahre nach Beginn der #MeToo-Bewegung noch Männer in Machtpositionen im Kulturbereich, die meinen, sich alles herausnehmen zu können. 2019 hat unser Verband für die deutschschweizerische Szene bisher rund ein halbes Dutzend Fälle registriert; die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.»

Die Strukturen in Theater-, Tanz- und Filmproduktionen – welche den nahen Umgang miteinander erforderten und zugleich steile Machtgefälle zementierten – seien besonders anfällig für Missbrauch. Am häufigsten seien junge Schauspielerinnen von sexualisiertem Machtmissbrauch betroffen, sagt Leutenegger.

Täter sind zu über 90 Prozent Männer; häufig Vorgesetzte oder Regisseure. «Dabei wird die Unerfahrenheit der jungen Frauen ausgenutzt, indem man an ihre Professionalität appelliert. Die Täter überschreiten bewusst die professionellen Grenzen und setzen die Künstlerinnen unter Druck.»

Best practice für heikle Szenen



Im Gesamtarbeitsvertrag fürs künstlerische Solopersonal – der jedoch nur für Theater gilt, die dem Schweizerischen Bühnenverband angehören – gibts zwar Paragrafen zum Schutz der Künstler. § 19 nennt die «Fürsorgepflicht der Bühnenleitung», freilich insbesondere mit Blick auf den Auftritt in der Öffentlichkeit. Und § 16 definiert das «Einspruchsrecht» der Künstlerinnen und Künstler, falls Zweifel auftauchen, ob bestimmte Handlungen wirklich zum Pflichtenheft gehören.

Ein Stichwort sind Nackt- und Sexszenen. «Intime Szenen sind frühzeitig bekannt und werden mit den Künstlerinnen und Künstlern im Vorfeld im Detail besprochen», erläutert Leutenegger. So sollte es zumindest sein. Und während der Theaterproben oder Aufnahmen am Set seien in der Regel mehrere Leute anwesend, was schützend wirke.

«Kasimir und Karoline», im Januar wieder im Zürcher Schiffbau, zeigt furioses intimes Theater. Dafür brauchts Vertrauen.

In anderen Ländern kommen mittlerweile professionelle Intimitätscoachs zum Einsatz, die – ähnlich wie Fecht-Coachs – die Schauspieler begleiten. Doch «für die kleine Schweiz ist eine solche Professionalisierung leider eher unrealistisch», vermutet Leutenegger.

Umso wichtiger seien die Sensibilisierung und ein Gespür für heikle Ansinnen: «Täter versuchen meist, die Opfer zu isolieren, in einer Besprechung zu zweit, über ein zweites Casting nur mit dem Regisseur oder auf Tourneen.» Im «Verhaltenskodex» des SBKV werden Übergriffigkeiten ausführlich beschrieben und «Richtlinien bei unzulässigem Verhalten, Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz» formuliert.

Der Kodex



Die 10-seitige Broschüre zählt zur Belästigung etwa: «anzügliche, zweideutige Bemerkungen; unerwünschtes Anfassen, absichtliches Berühren in unangenehmer Weise; scheinbar zufälliges Berühren; Anstarren, bedeutungsvolle Blicke; unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht; andeutende sexuelle Gesten, sexistische Bemerkungen und Witze über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten und die sexuelle Orientierung von Kolleg*innen; abfällige Bemerkungen über Körper, Bekleidung, sexuelle Aktivitäten oder die Art eines Menschen; Vorzeigen, Aufhängen, Auflegen oder Verschicken (auch elektronisch) von pornografischem oder sexistischem Material; Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen einhergehen.» Hier gehts zur Broschüre des SBKV.

Als Betroffene solle man, wenn möglich, als Erstes das Gespräch mit dem Täter suchen; ansonsten mit dem Vorgesetzten, Kollegen oder dem SBKV.

Der Verband ermutigt dazu, jedes unzulässige Verhalten zu thematisieren. Und er setzt darauf, dass auch die Peer-to-Peer-Unterstützung beiträgt, «eine Arbeitskultur zu schaffen, in der unangemessenes sexuelles Verhalten oder unangemessene Sprache inakzeptabel ist und entweder gleich oder in einem Verfahren behandelt werden kann.» Der SBKV fordert die Arbeitgeber auf, Arbeitnehmern eine Stelle bekannt zu geben, an die sich Betroffene wenden können.

«Wer sich outet, bekommt keine Jobs mehr.»Salva Leutenegger, Schweizerischer Bühnenkünstlerverband

Ebenfalls hilfreich wäre eine Frauenquote, gerade für die Kaderjobs der Kulturinstitutionen, sagt Leutenegger. Ohne Quote tue sich, trotz Absichtserklärungen, zu wenig. Dass der Kodex allein – der keineswegs in Stein gemeisselt sei – nicht genüge, sei klar. Aber er öffne die Augen für die Problematik, habe präventive Wirkung.

«Noch immer äussern sich vor allem jene Frauen öffentlich, die es sich leisten können, wie die Schauspielerin Esther Gemsch oder die Sängerin Mona Somm», konstatiert Leutenegger. «Die Branche hier ist derart klein: Wer erst noch Fuss fassen muss, schweigt lieber. Denn wer sich outet, bekommt keine Jobs mehr.» Immerhin: Jede #MeToo-Offenlegung trage zum Schutz der anderen bei.

Auch die junge Schauspielerin konnte durch verschiedene offene Gespräche einordnen, was geschah, und sieht ihrer beruflichen Zukunft mit Mut entgegen. «Ich weiss jetzt, was o. k. ist und was nicht», sagt sie. Bangemachen gilt nicht.

*Name der Redaktion bekannt.

