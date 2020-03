Warum die Corona-Einsamkeit uns gut tut

An einem Tag im Sommer 1348 flohen ein paar junge Leute, sieben Frauen und drei Männer, vor der Pest, die in Florenz wütete. Ein paar Kilometer reichten ihnen, um sich sicher zu fühlen. Zehn Tage blieben sie in einem schönen Landhaus bei Fiesole und brachten die Zeit gut herum: indem sie sich Geschichten erzählten. Jeder eine pro Tag. Hundert wurden es insgesamt und bildeten eines der grossartigsten und unterhaltsamsten Werke der Weltliteratur: Boccaccios «Decamerone».

Wohin vor dem Coronavirus fliehen, das überall sein kann, aber weniger sichtbare Wirkungen zeitigt als der Pestbazillus mit grässlichen Beulen und qualvollem Tod? Nicht weit weg, sondern in die eigenen vier Wände, empfehlen die Behörden. Menschenansammlungen meiden, Kontakte reduzieren, am besten allein bleiben. «Social distancing»: Den Begriff haben wir jetzt alle gelernt.

Die verordneten und freiwilligen Einschränkungen treffen viele Kulturveranstaltungen. Alles über 1000 ist verboten, vieles mit weit weniger Besuchern wird ebenfalls abgesagt. Das führt zu finanziellen Einbussen und den entsprechenden Querelen (wer haftet? Kann der Staat helfen?). Eine Verschärfung ist wahrscheinlich, ein Ende der «besonderen Lage» nicht absehbar, jedenfalls sicher nicht in zehn Tagen.

Kultur findet weiter überall statt, wo Autoren über Sätze grübeln, Musiker an Sounds tüfteln, Maler und Filmer mit Farben oder Schnitten experimentieren.

Steht die Kultur bald still? So prophezeien schon manche. Sie hätten recht, wenn Kultur nur an Veranstaltungen zu finden wäre. Wenn sie von grösseren Menschenansammlungen abhinge. Wenn sie an Ereignisse gebunden wäre, neudeutsch: Events. Ein allzu verengter Kulturbegriff.

Gewiss, Kulturfreunde gehen gern in die Oper, an Popkonzerte und ins Kino, ins Museum und an Lesungen. Oft ist das Publikum Teil der Wirkung eines Kunstwerks. Aber: Wenn auf ihre öffentliche Seite eine Weile verzichtet werden muss, ist die Kultur noch lange nicht tot. Sie findet weiter überall statt, wo Autoren über Sätze grübeln, Musiker an Sounds tüfteln, Maler und Filmer mit Farben oder Schnitten experimentieren. In den Produktionsstätten steht die Kultur niemals still.

Und wir, die wir uns von ihr anregen, unterhalten, provozieren lassen? Uns bleibt auch ohne Events genug. Es muss ja nicht reflexhaft die Netflix-Serie sein. Statt Ausgang endlich Zeit zum Lesen! Den aktuellen Titel, der von der eigenen Zeitung empfohlen wurde. Das Geschenk vom letzten Weihnachtsfest. Den halb vergessenen Klassiker.

Warum nicht ein «Tagebuch der Corona-Krise» schreiben?



In Ruhe und konzentriert Musik hören, vom Plattenspieler oder per Stream, ist ebenfalls bereichernd und garantiert virenfrei. Oder warum nicht den Schritt vom Passiv zum Aktiv wagen? Singen, Musik machen, tanzen, malen, basteln. Oder schreiben: Es muss ja keine Novellensammlung sein. Ein «Tagebuch der Corona-Krise» wäre doch auch etwas. Der Engländer Samuel Pepys hat so etwas über die Pest in London geschrieben, im 17. Jahrhundert, heute noch lesenswert.

Im «Decamerone» ist nach zehn Tagen alles vorbei. Es bleiben 100 tolle Geschichten. Das Coronavirus wird uns länger beschäftigen. Zum Ausfall vieler Veranstaltungen kommt für manche vielleicht eine erzwungene Isolation. Man muss sich das nicht schönreden. Aber ein «Zurück zur Kultur zu Hause» ist immer auch ein Zurück zu sich selbst. Wer weiss, was man davon künftig in den kulturellen Ausgang mitnimmt.

