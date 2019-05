«Wenn eine Frau mit vielen Leuten Sex hat, ist sie dann frei?»

Sie raucht noch kurz eine, dann sitzt Leila Slimani sichtlich müde, aber entspannt in einem Münchner Hotel, bereit, über ihren ersten Roman «Dans le jardin de l'ogre» (2014) zu reden, der erst jetzt unter dem Titel «All das zu verlieren» auf Deutsch erscheint. Ihre Mutter hat gerade aus Paris angerufen und sich beschwert, dass sie so viel unterwegs sei, Slimanis Sohn habe deshalb Probleme in der Schule. Es sei der magische Moment im Leben einer Frau, sagt Slimani schulterzuckend, in dem man sich dafür entscheidet, andere zu enttäuschen.

Was ist schwieriger zu schreiben: eine Sexszene oder eine Szene, in der Kinder ermordet werden?

Nichts ist so schwierig wie Sex. Das ist ein sprachliches Problem: Man hat die obszöne Sprache der Pornografie oder die blumige Sprache des Erotizismus zur Verfügung. Sex so zu beschreiben, wie meine Protagonistin Adèle ihn erlebt, nämlich distanziert und prosaisch, war mühselig. Über Gewalt zu schreiben, finde ich dagegen aufregend, weil ich grosse Angst vor ihr habe. Schreiben heilt mich.

Ihr Roman «Dann schlaf auch du» basiert auf dem aufsehenerregenden Fall der Nanny Yoselyn Ortega, die im Jahr 2012 in New York zwei Kinder in ihrer Obhut ermordete. Auch «All das zu verlieren» wurzelt im Zeitgeschehen.

Die Idee, über eine sexsüchtige Frau zu schreiben, kam mir kurz nach der Geburt meines Sohns. Ich sass um drei Uhr morgens stillend vor dem Fernseher, und da wurde von der Verhaftung des damaligen IWF-Vorsitzenden Dominique Strauss-Kahn berichtet, den Vergewaltigungsvorwürfen. In den Wochen darauf berichteten die französischen Medien ununterbrochen über seine Affären und seine Sexsucht. Ich las viele Artikel zu dem Thema, aber sie handelten nur von Männern. Ich fragte einen Psychiater, ob Frauen das nicht haben.

Und was sagte er?

Dass etwa 95 Prozent der Patienten Männer seien und fünf Prozent Frauen. Diese Zahl sei aber völlig substanzlos, weil Frauen das für sich behalten oder unterdrücken – aber sich keine Hilfe suchen. Der Gedanke, dass ich vielleicht selbst jemanden kenne, der sexsüchtig ist, dass überall Frauen sind, die einen unstillbaren Drang haben, mit verschiedenen Männern zu schlafen, faszinierte mich, und so entstand die Figur der Adèle. Sie hat ein Kind, eine Karriere, ein Haus, aber sie will nichts vom Leben als brutalen Sex mit Fremden.

Ist sie damit nicht aus einer patriarchalen Sicht die ideale Frau?

So habe ich darüber nie nachgedacht, aber das stimmt. Es ist erstaunlich, wie oft gerade männliche Journalisten mir das sagen, Adèle sei eine so freie Frau. Wie bitte? Wenn eine Frau mit vielen Leuten Sex hat, ist sie dann frei? An dieser Frau ist nichts frei. Es ist seltsam, wie viele Menschen Promiskuität mit Freiheit gleichsetzen.

Ist Begehren auch eine Form der Gefangenschaft?

Nein, im echten Begehren gibt es immer ein Element der Freiheit, es gibt Bewegungsspielraum. Den hat Adèle nicht. Wie ein Junkie denkt sie immer nur daran: Woher kommt meine Droge und wann kann ich sie nehmen? Wenn ich in dem Roman etwas über Begehren sagen will, dann mit einer Idee von Milan Kundera: Es gibt keine Moral im Wollen. Man will etwas oder jemanden nicht, weil es gut für einen ist, sondern einfach nur, weil man will.

Wie stark ist das Begehren von der Gesellschaft geprägt?

Ich erinnere mich an die weiblichen Ikonen meiner Jugend: Sharon Stone, Madonna, das waren die befreiten Frauen, die eine nonchalante Sexualität vor sich hertrugen. Das gab mir das Gefühl, dass eine emanzipierte Frau ein offensives Sexualleben haben muss, und es machte mir Angst. In der Sexualität ist viel Selbstdarstellung im Spiel. Überall geht es um Sex, überall wird er glamourisiert - doch die Wahrheit ist, dass Sex meist sehr gewöhnlich ist.

Würden Sie die Geschichte der weiblichen Sexsüchtigen fünf Jahre später, nach der «Me Too»-Bewegung anders schreiben?

Nein. Einer Frau wie Adèle ist die «Me Too»-Bewegung egal. Mir schien wichtig, dass sie sich niemandem anvertraut. Sie sieht nicht einmal die Möglichkeit, dass ihr jemand helfen könnte. Mit «Me Too» haben viele Frauen ihr Schweigen über Scham und Angst gebrochen.

Ihre Protagonistinnen teilen eine extreme Einsamkeit. Warum können sie keine Gemeinschaft mit anderen finden?

Manche Menschen sind in sich verschlossen. Keiner kommt an sie heran, und sie kommen nicht an andere heran. Ich verstehe sie. Ich liebe es zu schreiben, aber ich hasse es zu reden, und wenn mich jemand etwas Intimes fragt, dann lüge ich. Wenn du dich jemandem öffnest, und die Person reagiert ohne Verständnis - das kann so verletzend sein, dass man sich entschliesst, nie wieder etwas zu sagen.

Ihr Stil ist auch eher verschlossen und distanziert. Was sollen Ihre Leserinnen bei der Lektüre erleben?

Ich liebe meine Leser, aber so leid es mir tut: Beim Schreiben denke ich nie an sie. Ich denke nur daran, was ich für meine Protagonistin tun kann. Wie kann ich dafür sorgen, dass sie gesehen wird, ihr Würde verschaffen. Ich will sie retten, ich will, dass Menschen sie lieben. Denn ich glaube, dass wir im Leben sehr oft Menschen nicht als das ansehen, was sie wirklich sind.

Die Männer Ihrer Romane sind Meister darin, in Frauen nur das zu sehen, was sie sehen wollen. Welche Rolle spielt die Selbstsucht wohlmeinender Männer für die Tragödien Ihrer Protagonistinnen?

Ich möchte gar nicht sagen, dass alle Männer so blind sind. Aber mich interessiert in meiner Arbeit immer das geheime Leben der Frauen, also das, was Männer eben nicht sehen oder sehen wollen.

Was verstehen Sie darunter?

Wir Frauen werden dazu erzogen, nicht zu sagen, dass wir nicht alles auf uns nehmen wollen, die Kinder, die Arbeit, das Zuhause, den Sport, den Sex. Ich denke an all die Frauen dieser Welt, die jahrhundertelang gekocht, gearbeitet, geboren haben - und alle hatten sie auch Gedanken und Gelüste, die nie gehört wurden. All das wurde nicht aufgeschrieben, das will ich imaginieren.

Es gibt mehrere Szenen, in denen Adèle ihren zweijährigen Sohn allein lässt, um einen Liebhaber zu treffen. Auch in «Dann schlaf auch du» ist das Zuhause ein Ort psychischer Qualen, bevor es zum Kindermord kommt. Ist das Zuhause das Schlachtfeld der Frau?

Das Zuhause wird immer als Ort des Schutzes und des Friedens dargestellt. Und jede Frau weiss, dass das nicht der Fall ist. All die Gewalt beginnt dort.

Warum sind gerade Mütter für Sie so interessant?

Als Mutter hat man sehr ambivalente Gefühle. Als Mädchen glaubst du, dass das etwas sehr Instinktives ist und dass die Liebe das Grösste ist, was es gibt. Aber dann kommt der Moment, in dem du deine Kinder für ein paar Stunden verlassen willst, in denen du keine Mutter sein möchtest. Ich weiss, dass meine eigene Mutter schockiert wäre, wenn ich das sage. Aber ich bin sicher, dass sie diese Gefühle auch hatte. Das Schweigen, das Frauen sich gegenseitig antun, fasziniert mich.

Sie sind zwischen zwei Kulturen aufgewachsen - in Marokko und in Frankreich. Sehen Sie da Unterschiede zwischen den geheimen Leben der Frauen?

Der grosse Unterschied ist, dass Frauen in Marokko viel mehr zusammen sind. In Westeuropa lebt jede für sich, Frauen sind isolierter und mehr alleine. In Marokko bist du einsam in Gesellschaft. Aber es gibt eine alltägliche Solidarität, man macht Witze über die Männer, man redet schlecht über sie - und das sorgt für Erleichterung.

Sie haben viel über die Einschränkungen von Frauen und Männern in der islamischen Welt geschrieben. Feministische Islamkritik ist gerade in Europa ein vermintes Feld. Wie bewegen Sie sich da?



Ich versuche, ehrlich zu sein und Menschen zu respektieren, die anders denken. Ich überlege nicht, wie die Rechte meine Aussagen verdrehen wird oder ob sich islamische Fundamentalisten über mich aufregen. Mir sind Menschenrechte wichtig. Dass Homosexuelle nicht ins Gefängnis müssen. Dass Frauen das Recht haben, sicher und in Würde abzutreiben. Ich will respektiert werden und dass mich in der öffentlichen Sphäre niemand zwingt, mir ein Kopftuch oder sonst etwas anzuziehen.

Ist die westliche Demokratie dafür die beste Voraussetzung?

Nicht automatisch. Aber andersrum: Solange Bürger mit ihren Körpern nicht tun können, was sie wollen, solange sie Angst haben wegen ihrer Sexualität ins Gefängnis zu kommen oder korrupte Polizisten bezahlen zu müssen, so lange können sie keine echten Bürger sein. Eine Demokratie hat keine Angst vor dem Körper ihrer Bürger und ist nicht besessen von deren Sexualität.

Letztes Jahr wurden Sie vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in die Internationale Organisation der Frankofonie berufen. Was ist da Ihre Aufgabe?

Ich repräsentiere Frankreich in einer Organisation von 84 Ländern, in denen Französisch gesprochen wird. Es geht da um die Förderung der französischen Sprache, aber auch darum, kulturelle Brücken aller Arten zwischen Ländern zu bauen. Und wir konzentrieren uns nun eher auf Vielsprachigkeit, wir sagen: Je mehr Sprachen ein Mensch spricht, desto mehr kann er sein.

Fühlen Sie sich wohl mit dieser staatstragenden Aufgabe? Sie haben die Berufung ins Kulturministerium vor zwei Jahren ja noch abgelehnt.

Ich habe diese Position angenommen, weil ich mich zwischen den Kulturen lange unwohl gefühlt habe. In Marokko war ich zu französisch, in Paris zu marokkanisch. Aber vielleicht ist diese Lücke etwas Wunderschönes. Vielleicht haben Menschen, die wie ich leben, auch sehr grosses Glück, weil wir etwas Eigenes schaffen können.

Sind Sie mit allen anderen hinausgegangen, als Notre-Dame gebrannt hat?

Nein, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe Wichtigeres zu tun, als einer alten Kirche beim Brennen zuzusehen. Ich habe die Kinder ins Bett gebracht, viel Wein getrunken und bin ins Bett gegangen. Ich meine, so ist das Leben. Wir werden alle sterben, und alte Gebäude brennen ab. Ich könnte mich ans Mittelmeer setzen, wo jeden Tag Tote angespült werden und den ganzen Tag weinen. Aber doch nicht wegen Notre-Dame.

Leila Slimani: All das zu verlieren. Roman. Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Luchterhand, München 2019. 224 S., ca. 34 Fr. (Tages-Anzeiger)