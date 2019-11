Wie verdient man am schnellsten eine Million?

Auf diese Frage gibt es fünf Antworten – wirklich befriedigen wird Sie keine, liebe Leserinnen und Leser. Deshalb zu Beginn eine Anekdote als Appetithappen. Sie wird verschiedenen Schwerreichen zugeschrieben, lassen wir sie hier John D. Rockefeller erzählen: «Als ich ein kleiner Junge war, kaufte ich beim Bauern einen Apfel für einen Cent, lief zehn Meilen in die Stadt und verkaufte ihn für zwei. Davon kaufte ich zwei Äpfel, lief wieder in die Stadt und bekam dafür vier Cent. Und immer so weiter. Und dann starb mein Vater, und ich war Millionär.»

Erste Antwort also: erben. Nun, das geht zwar manchmal schnell, ist aber nicht jedem gegeben.

Zweite Antwort: der Lottogewinn. Geht zwar ebenfalls schnell, aber hier sind die Chancen noch geringer als die auf einen unbekannten Erbonkel aus Amerika.

Dritte Antwort: an der Börse spekulieren. Diese Methode ist am realistischsten – was schon alles über die anderen Antworten aussagt. Es kann klappen, braucht aber Startkapital, gute Nerven und Glück. Klar, wenn Sie vor zwanzig Jahren für 5000 Franken Apple-Aktien gekauft hätten, wären diese jetzt anderthalb Millionen wert. Es gibt auch andere «tausendprozentige» Aktien. Aber retrospektiv ist jeder Börsianer schlau. Wer konnte den Apple-Erfolg voraussagen? Das Geld hätte auch weg sein können, die Aktien aus Angst verkauft, und, hey, zwanzig Jahre – ist das wirklich schnell? Ähnliches gilt für das Spekulieren mit Währungen oder Immobilien.

Vierte Antwort: die geniale Geschäftsidee. Etwas wie das Smartphone. Da sind wir wieder bei Apple. Oder gleich das Internet. Die Dampfmaschine. Das Rad … Das ist auch ein bisschen retrospektiv gedacht, nicht wahr? Genial sind Erfindungen, auf die bisher noch niemand gekommen ist. Sind Sie genial? Dann brauchen Sie noch einen Financier (also einen, der schon Millionär ist), dazu einen Partner, der für die Vermarktung sorgt und Sie nicht über den Tisch zieht. Weitere Unwägbarkeiten.

Damit sind wir bei der fünften Antwort: arbeiten, sparen, verzichten. Die prosaischste Lösung. Aber eine, mit der es, vorausgesetzt, Sie haben einen guten Lohn, tatsächlich klappen könnte, wenn auch über einen längeren Zeitraum. Sie dürfen dann eher keine grossen Sprünge machen, sich etwa eine Schar Kinder zulegen, auch nicht arbeitslos oder krank werden. Teure Hobbys und häufige Reisen sind auch nicht drin. Ein bisschen viel Wenn und Aber also, und ist es das wirklich wert?

Die eigentliche Antwort liegt also in der Infragestellung der Frage. Wer braucht schon eine Million?